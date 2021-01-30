Олег Знарок: Лехтеря было тяжело после паузы, но он сам попросился на игру со СКА

- Как вы оцените состояние Йори Лехтеря после длительной паузы, и что скажете о его игре сегодня? – вопрос Знарку.

- Понятно, что ему было очень тяжело. Длинная пауза была. Мы думали, ставить его сегодня или на матч с «Куньлунь». Но он сам попросился на сегодняшнюю игру. С каждой игрой, думаю, он будет прибавлять.

- Сегодня получилась десятая шайба, пропущенная «Спартаком» в большинстве. Это худший показатель в лиге. Вы очень доверяете защитнику Юсе, у которого с Вишневским сегодня было самое больше время на льду в команде, а он допускает детские ошибки и привозит такие шайбы. Что происходит, можете объяснить?

- Это элементарная ошибка. Шайба перескочила через клюшку. Вот и все, что происходит.

- Впереди важная серия: «Куньлунь», «Северсталь» и рижское «Динамо». С одной стороны «Куньлунь» не мотивирована, потому что в плей-офф команда уже не попадает. А «Северсталь» будет биться. Согласны, что это будет ключевая серия матчей в борьбе за плей-офф?

- Да все будут биться. Хоккей у нас такой, что даже если команда не попадает в плей-офф, она все равно сражается на льду. Поэтому со всеми соперниками будет сложно играть.

«Чем выше заберемся в таблице, тем лучше»

- Хорошее начало, хороший первый период, могли еще забивать, - сказал Брагин. - Во втором периоде ребята немного потеряли концентрацию, но с другой стороны Александр Самонов хорошо себя все подчистил. В третьем периоде забили и довели игру до победы.

- Ваша команда сегодня официально забронировала себе путевку на плей-офф. Как будете дальше настраивать игроков, тем более, скоро Евротур. Какие у вас планы и каким будет настрой на следующие матчи?

- У нас всегда настрой позитивный. Ребята должны играть на 100 процентов. Может, будет какая-то ротация. Следим за состоянием каждого игрока. Возможно, кому-то дадим отдохнуть, но чем выше заберемся в таблице, тем лучше.