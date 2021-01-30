Михаил Юньков: «Спартак» будет биться за плей-офф до конца

- Что сегодня не получилось у «Спартака»? – вопрос Юнькову.

- Мы старались, настраивались на хороший трудовой матч. Но где-то в маленьких нюансах не смогли до конца доиграть. Что-то не получилось. Разбирали питерское большинство, но не до конца получилось.

- Какое психологическое состояние сейчас у ребят? Осталась ли вера в то, что все можно исправить?

- Мы всегда верим, и будем биться до конца. В любом матче выходим только на победу. Вера у нас всегда есть. Без нее никуда.

«Не согласен, что игра была сделана в первой периоде»

- Какие у вас остались впечатления от матча? – вопрос Самонову.

- Получился хороший матч с нашей стороны. Мы выстояли меньшинство, забросили свои шайбы, поэтому и победили.

- Сегодня команда обеспечила себе попадание в плей-офф. Как-то особо настраивались на этот матч?

- Нет. Выходили, как на рядовую встречу, играть на победу. Ни о чем не думали.

- У вас сегодня сухой матч. Показалось, что вы поймали краж: отражали атаки один на один, броски в упор. Команда помогала вам сохранить счет?

- Да, конечно. В третьем переде было понятно, что ребята играют хорошо, отрабатывают в обороне и особых моментов у «Спартака» не возникало.