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«Вашингтон» выигрывает без Ови. Так зачем россиянину давать 12,5 млн долларов в год?
30 января 20:37
автор: Виталий Славин

«Вашингтон» выигрывает без Ови. Так зачем россиянину давать 12,5 млн долларов в год?

«Вашингтон» выигрывает без Ови. Так зачем россиянину давать 12,5 млн долларов в год?

За десять дней карантина позиции капитана в команде серьезно пошатнулись, что может отразиться на новом контракте.

Давно известно, что значение, вес и роль любого игрока определяется во время его отсутствия. А тут из-за нарушения антиковидных протоколов НХЛ «Кэпиталз» лишились сразу трех ключевых фигур – Овечкина, Кузнецова, Орлова, а также заболевшего Самсонова. Казалось, «Вашингтон», потерпевший перед скандалом с россиянами пару поражений от «Питтсбурга», теперь точно посыплется.

Не тут-то было! В четырех играх без Ови и Ко «столичные» взяли семь очков из восьми возможных! Причем дважды нокаутировали, возможно, самого неудобного соперника – «Айлендерс» своего бывшего тренера Троца – 3:2 и 6:2. Более того, в последней игре не участвовал и третий центр команды Эллер, которого успешно подменил переведенный на его позицию с края Оши. А ведь именно «островитяне» в одну калитку выкинули вашингтонцев из плей-офф в стартовом раунде Кубка Стэнли-2020.

Невольно возникает вопрос: а так уж незаменим лучший снайпер современности, которому в этом сентябре стукнет 36 лет? И стоит ли он тех 12,5 млн долларов, на которые, как всем очевидно, претендует.

Почему именно на эту сумму?

Верный оруженосец Великой восьмерки Бекстрем 14 января прошлого года подписал пятилетний контракт, по которому до 2025-го будет зарабатывать по 9,2 млн за сезон. Ранее у него было 6,7 млн, а у Овечкина – 9,54 млн. Разница в 2,84 млн или около того должна сохраниться и дальше, ибо швед всего-то на два года моложе москвича. Если сложить 9,2 млн и 2,84 млн, выходит вообще меньше 12,5 млн. Но Александр заключил нынешнее соглашение, которое истекает в этом сезоне, еще в 2008 году! Цены на элитных мастеров за более чем десять лет, разумеется, возросли на десятки процентов. Последние лет пять россиянин по сути демпинговал. Почему бы теперь не вернуть недоплаченное?

Все эти рассуждения имели силу и убеждали до случившейся внезапной январской отсидки. Вроде бы никаких признаков усталости металла пока не видно. В минувшем чемпионате Ови в девятый раз выиграл «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярки. Да и в целом по ходу сезона особых претензий к нему не было.

Но вот он вдруг выпал из основы. И?.. Да ничего страшного не произошло. Наоборот, без привычного вожака и капитана «столичные» стали действовать разнообразнее, агрессивнее. Будто свежего воздуха глотнули. У «Айлендерс» умудрились отыграть три шайбы, заколотив в ответ шесть подряд!

Выстрелили невоспетые герои из низших звеньев. Либо новички из резерва, которым нежданно-негаданно привалило счастье и возможность проявить себя. И они не подкачали! В том сенсационном (6:3) отлупе «Айлендерс» Шири отметился дублем, забил и «парень на подхвате» Хатавей. В предыдущей победе над «островитянами» он поучаствовал результативной передачей на решающий гол Шульца. Еще шайба на счету некоего Спронга, списанного из «Анахайма»…

Сегодняшняя раскатка уже заставляет о многом задуматься. Овечкина перевели во второе звено, а Орлова из первой пары опустили аж в четвертую?! Да и правильно: зачем ломать то, что работает. Победный состав не меняют – так ведь?

Вот как выглядели сочетания троек нападающих и тандемов защитников на раскатке перед встречей с «Бостоном»:

Врана — Бекстрем — Уилсон;

Овечкин — Оши — Паник;

Хагелин — Дауд — Хатавей;

Спронг — Сгарбосса — Шири;

Хара — Карлсон;

Диллон — Ван Римсдайк;

Зигенталер — Дженсен;

Орлов — Фегервары.

Так что каждый матч Александра Овечкина отныне - на миллион долларов. Или около того. Жутко интересно теперь следить за «Вашингтоном». Невероятная интрига возникла там, где никто не ждал.

источник: «Советский спорт»
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