«Вашингтон» выигрывает без Ови. Так зачем россиянину давать 12,5 млн долларов в год?

За десять дней карантина позиции капитана в команде серьезно пошатнулись, что может отразиться на новом контракте.

Давно известно, что значение, вес и роль любого игрока определяется во время его отсутствия. А тут из-за нарушения антиковидных протоколов НХЛ «Кэпиталз» лишились сразу трех ключевых фигур – Овечкина, Кузнецова, Орлова, а также заболевшего Самсонова. Казалось, «Вашингтон», потерпевший перед скандалом с россиянами пару поражений от «Питтсбурга», теперь точно посыплется.

Не тут-то было! В четырех играх без Ови и Ко «столичные» взяли семь очков из восьми возможных! Причем дважды нокаутировали, возможно, самого неудобного соперника – «Айлендерс» своего бывшего тренера Троца – 3:2 и 6:2. Более того, в последней игре не участвовал и третий центр команды Эллер, которого успешно подменил переведенный на его позицию с края Оши. А ведь именно «островитяне» в одну калитку выкинули вашингтонцев из плей-офф в стартовом раунде Кубка Стэнли-2020.

Невольно возникает вопрос: а так уж незаменим лучший снайпер современности, которому в этом сентябре стукнет 36 лет? И стоит ли он тех 12,5 млн долларов, на которые, как всем очевидно, претендует.

Почему именно на эту сумму?