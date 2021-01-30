«Играем или расходимся?» СКА разгромил «Спартак»

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Барыс 2 Салават Юлаев 3
Англия - Чемпионшип окончен Норвич Сити 0 Мидлсбро 0
Англия - Премьер-лига окончен Эвертон 0 Ньюкасл Юнайтед 2
Испания - Примера окончен Эйбар 0 Севилья 2
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Ак Барс 3 Куньлунь Ред Стар 1
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Спартак 0 СКА 5
Италия - Серия А окончен Болонья 1 Милан 2
Германия - Бундеслига окончен Унион 1 Боруссия М 1
Германия - Бундеслига окончен Вердер 1 Шальке-04 1
Германия - Бундеслига окончен Айнтрахт Ф 3 Герта 1
Германия - Бундеслига окончен Бавария 4 Хоффенхайм 1
Германия - Бундеслига окончен Боруссия Д 3 Аугсбург 1
Англия - Чемпионшип окончен Ротерхэм Юнайтед 1 Суонси Сити 3
Англия - Чемпионшип окончен Дерби Каунти 1 Бристоль Сити 0
Англия - Чемпионшип окончен Кардифф Сити 1 Миллуолл 1
Англия - Чемпионшип окончен Хаддерсфилд Таун 1 Сток Сити 1
Англия - Премьер-лига окончен Кристал Пэлас 1 Вулверхэмптон 0
Англия - Чемпионшип окончен Блэкберн Роверс 1 Лутон Таун 0
Англия - Премьер-лига окончен Вест Бромвич Альбион 2 Фулхэм 2
Англия - Премьер-лига окончен Манчестер Сити 1 Шеффилд Юнайтед 0
Англия - Чемпионшип окончен Ноттингем Форест 0 Барнсли 0
Англия - Чемпионшип окончен Брентфорд 7 Уиком Уондерерс 2
Англия - Чемпионшип окончен Шеффилд Уэнсдей 1 Престон Норт Энд 0
Англия - Чемпионшип окончен Бирмингем Сити 1 Ковентри Сити 1
Испания - Примера окончен Реал Мадрид 1 Леванте 2
Франция - Лига 1 окончен Монпелье 1 Ланс 2
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Йокерит 1 Металлург Мг 5
Германия - Бундеслига окончен Хемниц 99 61 Меди Байройт 83
Италия - Серия А окончен Сампдория 0 Ювентус 2
Германия - Бундеслига окончен Миттельдойчер 92 Ратиофарм Ульм 104
«Играем или расходимся?» СКА разгромил «Спартак»
30 января 20:39
автор: Владислав Домрачев

«Играем или расходимся?» СКА разгромил «Спартак»

СКА не захотел помогать «Спартаку» вернуться в зону плей-офф и взял убедительный реванш 5:0 за осеннее поражение в Санкт-Петербурге (1:4).

Не помогли «Спартаку» ни черные джерси, ни присутствие на лавке генерального менеджера клуба Алексея Жамнова, ни возвращение после продолжительного лечения-восстановления лидера атак Йори Лехтеря.

Уже на 10-й минуте красно-белые взяли тайм-аут. На табло горели цифры 0:2. Две шайбы влетели в ворота Юлиуса Гудачека с интервалом в 18 секунд. Сначала отскок от лицевого борта подкараулил защитник Лукас Бенгтссон, а затем Йоонас Кемппайнен выгрыз шайбу и хлестко бросил с кистей в самую девятку.

- Или играем, или расходимся! – неистовствовал главный тренер москвичей Олег Знарок.

«Я на десять тыщ рванул как на пятьсот - и спекся», - эти строки из песни Владимира Высоцкого как нельзя точно описывали события на «ЦСКА Арене» в первом периоде.

Первые смены красно-белые провели здравие, но не выдержали предложенного самими же темпа. Эффектная «мельница» олимпионика Андрея Зубарева, под которую попал Кирилл Марченко – едва ли не самый запоминающийся момент у хозяев на стартовом отрезке. Если вынести за скобки кулачный поединок форварда москвичей Михаила Котляревского и защитника питерцев Данилы Галенюка. Руками спартаковец машет не так проворно, как двигает ногами.

После перерыва мы увидели совсем другой «Спартак» - темповой, агрессивный, нацеленный на ворота. Красно-белые завладели территорией и шайбой, перебросали армейцев 20-8 и… получили гол в раздевалку. В контратаке Антон Бурдасов наградил шайбой Ивана Морозова, накатившего на дальнюю штангу. Лехтеря догнать молодого центрфорварда не успел.

Надо признать, спартаковцы не единожды должны были забивать, но не справились с вратарем Александром Самоновым. Лучший голкипер Кубка Первого канала, вызванный и на Шведские игры, даже в, казалось, безнадежных положениях находил возможность для спасения. Так, щитком зацепил шайбу, которая летела на клюшку Лукаша Радила, готового поразить пустые ворота. А за пару минут до сирены на перерыв сыграл маской, отразив бросок Максима Цыплакова.

В третьем периоде красно-белые уже по традиции пропустили в большинстве, в десятый (!) раз. Капитан питерских армейцев Евгений Кетов решил не отставать от капитана армейцев московских, обокрал шведского защитника Эмиля Юсе, убежал к воротам хозяев и перехитрил Гудачека.

Довершил разгром красно-белых не без помощи рикошета от спартаковца Антон Бурдасов, реализовав численное преимущество.

Самонов остался «сухим», справившись с 31 броском. Гости лишь 20 раз побеспокоили словацого голкипера, при этом уязвив его пять раз.

Теперь «Спартаку» остается надеяться на минских динамовцев, завтра принимающих «Витязь». В случае победы в Минске подмосковная команда оторвется от красно-белых на два очка с преимуществом по дополнительным показателям.

А черная форма в этот вечер не помешала «барсам» обыграть в Казани «Куньлунь» 3:1 благодаря голам кандидатов в сборную России Артема Галимова и Даниила Журавлева. Они поддержали почин защитника «Салавата Юлаева» Александра Алексеева, также получившего приглашение на Шведские игры. В Нур-Султане бывший партнер Александра Овечкина и Ко по «Вашингтону» принес волевую победу в овертайме (3:2ОТ) над «Барысом».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Салават Юлаев" вырвал победу у "Барыса"Александр Большунов выиграл вторую гонку на этапе Кубка мира в Фалуне"Йокерит" нанёс поражение нижегородскому "Торпедо"«Лучшее тело Земли»Норвежец Крюгер прокомментировал победу Большунова на этапе КМЙоханнес Клебо: мне строго приказали не обгонять Большунова
Какая боль, Брагин – Знарок – 5:0. Как СКА разбил «Спартак» (видео)
В центральном матче игрового дня КХЛ "Спартак" потерпел разгромное домашнее поражение от СКА, оставшись за пределами зоны плей-офф.
Назад в СССР. «Спартак» победил «Пахтакор», Крал забил супергол (видео)
Красно-белые в контрольном поединке в Дубае первыми пропустили с пенальти, но затем сумели забить два мяча усилиями центральных полузащитников.
Овечкин – самый желанный свободный агент НХЛ. Но он серьезно рискует
Телеканал NBC Sports составил рейтинг игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами после сезона.
«Лавку «Зенита» ты уже отполировал…» «Рубин» показал переговоры Слуцкого и Мусаева
Накануне 29 января казанский клуб объявил о переходе питерского полузащитника Леона Мусаева.
Кто у сборной главный тренер? На шведский этап Евротура команду снова повезет Ларионов
Штаб сборной России назвал состав команды на третий этап Евротура — Шведские игры, которые состоятся в Мальме с 11 по 14 февраля.
Холодная месть Русского Медведя. Большунов после финских скандалов победил в Швеции
Лучший российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Фалуне.
Александр Тихонов – о Большунове в биатлоне, «кадуме» Губерниеве и «оружии Сатаны против Минска»
"Плеймейкер" представляет вторую часть большого интервью с четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым, в которой тот затронул многие "горячие" темы мирового спорта.
Второй гол Капризова в НХЛ чудом не стал победным (видео)
Российский новичок "Миннесоты" внес существенный вклад в победу над "Лос-Анджелесом" в чемпионате НХЛ.
Панарина прорвало, «Вашингтон» отыгрался с 0:3, а Малкин «промолчал» (видео)
Артемий Панарин помог "Рейнджерс" одержать в НХЛ долгожданную победу, "Вашингтон" продолжил набирать очки без Александра Овечкина, а вот Евгения Малкина постигла неудача с "Питтсбургом".
Александр Тихонов: Если детектор лжи подтвердит мою правоту, Бессеберг и Рёш ответят за всё
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в большом интервью «Плеймейкеру» прокомментировал скандальные итоги расследования независимой комиссии IBU.

Футбол. Хабиб и Промес за «Спартак». Аггер задержан на митинге в Москве. «Тамбов» на грани закрытия.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика