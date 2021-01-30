«Играем или расходимся?» СКА разгромил «Спартак»

Не помогли «Спартаку» ни черные джерси, ни присутствие на лавке генерального менеджера клуба Алексея Жамнова, ни возвращение после продолжительного лечения-восстановления лидера атак Йори Лехтеря.

Уже на 10-й минуте красно-белые взяли тайм-аут. На табло горели цифры 0:2. Две шайбы влетели в ворота Юлиуса Гудачека с интервалом в 18 секунд. Сначала отскок от лицевого борта подкараулил защитник Лукас Бенгтссон, а затем Йоонас Кемппайнен выгрыз шайбу и хлестко бросил с кистей в самую девятку.

- Или играем, или расходимся! – неистовствовал главный тренер москвичей Олег Знарок.

«Я на десять тыщ рванул как на пятьсот - и спекся», - эти строки из песни Владимира Высоцкого как нельзя точно описывали события на «ЦСКА Арене» в первом периоде.

Первые смены красно-белые провели здравие, но не выдержали предложенного самими же темпа. Эффектная «мельница» олимпионика Андрея Зубарева, под которую попал Кирилл Марченко – едва ли не самый запоминающийся момент у хозяев на стартовом отрезке. Если вынести за скобки кулачный поединок форварда москвичей Михаила Котляревского и защитника питерцев Данилы Галенюка. Руками спартаковец машет не так проворно, как двигает ногами.

После перерыва мы увидели совсем другой «Спартак» - темповой, агрессивный, нацеленный на ворота. Красно-белые завладели территорией и шайбой, перебросали армейцев 20-8 и… получили гол в раздевалку. В контратаке Антон Бурдасов наградил шайбой Ивана Морозова, накатившего на дальнюю штангу. Лехтеря догнать молодого центрфорварда не успел.

Надо признать, спартаковцы не единожды должны были забивать, но не справились с вратарем Александром Самоновым. Лучший голкипер Кубка Первого канала, вызванный и на Шведские игры, даже в, казалось, безнадежных положениях находил возможность для спасения. Так, щитком зацепил шайбу, которая летела на клюшку Лукаша Радила, готового поразить пустые ворота. А за пару минут до сирены на перерыв сыграл маской, отразив бросок Максима Цыплакова.

В третьем периоде красно-белые уже по традиции пропустили в большинстве, в десятый (!) раз. Капитан питерских армейцев Евгений Кетов решил не отставать от капитана армейцев московских, обокрал шведского защитника Эмиля Юсе, убежал к воротам хозяев и перехитрил Гудачека.

Довершил разгром красно-белых не без помощи рикошета от спартаковца Антон Бурдасов, реализовав численное преимущество.

Самонов остался «сухим», справившись с 31 броском. Гости лишь 20 раз побеспокоили словацого голкипера, при этом уязвив его пять раз.

Теперь «Спартаку» остается надеяться на минских динамовцев, завтра принимающих «Витязь». В случае победы в Минске подмосковная команда оторвется от красно-белых на два очка с преимуществом по дополнительным показателям.

А черная форма в этот вечер не помешала «барсам» обыграть в Казани «Куньлунь» 3:1 благодаря голам кандидатов в сборную России Артема Галимова и Даниила Журавлева. Они поддержали почин защитника «Салавата Юлаева» Александра Алексеева, также получившего приглашение на Шведские игры. В Нур-Султане бывший партнер Александра Овечкина и Ко по «Вашингтону» принес волевую победу в овертайме (3:2ОТ) над «Барысом».