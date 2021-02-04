«Локомотив» продолжит «шутить»? Железнодорожники уступили СКА и остались на четвертом месте

Питерцы вправе быть недовольны последним поражением в Москве от «Динамо» 0:2. На один голик армейцы стопудово наиграли. После двух периодов имели тотальное преимущество по броскам: 30-9. Однако в третьем пропустили от Дмитрия Кагарлицкого и ничем ответить не смогли.

Не забыто командой Валерия Брагина и жестокое поражение в Ярославле 1:4. Что называется, по всем статьям.

Хотелось увидеть в воротах хозяев Ярослава Аскарова, приглашенного в сборную на Шведские игры. Но он остался на лавке, в голу играл швед Магнус Хелльберг. Впрочем, до турнира в Мальме питерцы проведут еще один матч, против «Йокерита». Так что, возможно, юниор получит шанс.

Шведский вратарь сыграл добротно, выручал. Выиграл ближний бой у убежавшего в отрыв Тему Пулккинена. В пропущенных от Егора Коршкова и Артура Каюмова вины голкипера нет.

Валерию Брагину перед каждым матчем приходится решать проблему двух лишних легионеров. Их у СКА целых семь. Этими лишними оказались два центрфорварда – финн Миро Аалтонен и канадец Линден Вей. Удивительно, но у этих признанных мастеров выигрывает конкуренцию силовик Йонас Кемппайнен. Он, к слову, забил второй гол и вывел хозяев вперед 2:1. И первую шайбу хозяев забросил легионер – швед Мальте Стремвалль. Его фирменный кистевой наводит ужас на вратарей, что может подтвердить еще один вратарь СКА Александр Самонов.