Русская машина никогда не ломается, но одному Ови не справиться. Куда пропал Кузнецов?

Сегодня 35-летний москвич откатал какое-то нереальное время – 27 минут 17 секунд, причем 7:54 – в большинстве. Из восьми возможных! Это больше всех в обеих командах. А из нападающих ближе всех к Великой восьмерке – Уилсон (21:19) и Бекстрем (21:13). Для сравнения: у сделавшего три передачи Панарина - 20:21.

Я помню, как тренер-совместитель Глен Хэнлон, одновременно возглавлявший «Вашингтон» и сборную Белоруссии, на пресс-конференции на чемпионате мира в Риге после дебютного сезона Александра в НХЛ назвал его «русским бизоном». Но с тех пор минуло почти 15 лет. Неужели Ови действительно русская машина, которая никогда не ломается? Хотелось бы в это верить. Ведь до Гретцки еще 185 шагов, самых тяжелых и опасных. При штурме Эвереста оступиться, читай – травмироваться, нельзя. Хорошо, что Овечкин это прекрасно понимает:

- Да, очень здорово двигаться дальше. Но я еще не закончил. Надо просто наслаждаться моментом. Этим временем - здесь и сейчас. Конечно, наша команда пока играет не идеально. Мы только ищем себя. Но, знаете, на старте сезона такое бывает. Я думаю, каждый раз, когда мы именно играем в хоккей, то одерживаем победы. А вот когда прекращаем играть, это стоит нам очков и победных матчей.

Ключевые здесь слова: но я еще не закончил. Александр настроен на долгий путь. Это не может не обнадеживать, что жутко всем надоевший рекорд канадца в обозримом будущем падет. Однако для начала Овечкину нужно заключить новый контракт. Сегодняшнее выступление «русского бизона» - отличная заявка на искомые 12,5 млн долларов годовых. Питер Лавиолетт будто нарочно дал возрастному россиянину запредельную нагрузку – и он справился!

Позавчера мы подробно обсудили позорный подарок судей «Бостону» в конце матча с «Вашингтоном», когда они просмотрели мерзкий удар коленом Курали в бедро Шири, после чего спустя десяток секунд с подачи того же Курали победный гол «Брюинз» забил Карло. Я неспроста негодовал, рвал и метал, заострив внимание на этом эпизоде. Лавиолетт, к слову, после игры тоже об этом сказал, однако костерить арбитров не стал – запрещено. Иначе мгновенный штраф из офиса НХЛ. Тренер намекнул на возможную травму Шири. Так и случилось! Он в лазарете присоединился к Эллеру и Кузнецову, двум основным центрам.