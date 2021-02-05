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Русская машина никогда не ломается, но одному Ови не справиться. Куда пропал Кузнецов?
05 февраля 12:55
автор: Виталий Славин

Русская машина никогда не ломается, но одному Ови не справиться. Куда пропал Кузнецов?

Овечкин забил 709-й гол за карьеру. Но «Вашингтон» проиграл второй матч из трех после возвращения капитана с карантина – 2:4 «Рейнджерс».

Сегодня 35-летний москвич откатал какое-то нереальное время – 27 минут 17 секунд, причем 7:54 – в большинстве. Из восьми возможных! Это больше всех в обеих командах. А из нападающих ближе всех к Великой восьмерке – Уилсон (21:19) и Бекстрем (21:13). Для сравнения: у сделавшего три передачи Панарина - 20:21.

Я помню, как тренер-совместитель Глен Хэнлон, одновременно возглавлявший «Вашингтон» и сборную Белоруссии, на пресс-конференции на чемпионате мира в Риге после дебютного сезона Александра в НХЛ назвал его «русским бизоном». Но с тех пор минуло почти 15 лет. Неужели Ови действительно русская машина, которая никогда не ломается? Хотелось бы в это верить. Ведь до Гретцки еще 185 шагов, самых тяжелых и опасных. При штурме Эвереста оступиться, читай – травмироваться, нельзя. Хорошо, что Овечкин это прекрасно понимает:

- Да, очень здорово двигаться дальше. Но я еще не закончил. Надо просто наслаждаться моментом. Этим временем - здесь и сейчас. Конечно, наша команда пока играет не идеально. Мы только ищем себя. Но, знаете, на старте сезона такое бывает. Я думаю, каждый раз, когда мы именно играем в хоккей, то одерживаем победы. А вот когда прекращаем играть, это стоит нам очков и победных матчей.

Ключевые здесь слова: но я еще не закончил. Александр настроен на долгий путь. Это не может не обнадеживать, что жутко всем надоевший рекорд канадца в обозримом будущем падет. Однако для начала Овечкину нужно заключить новый контракт. Сегодняшнее выступление «русского бизона» - отличная заявка на искомые 12,5 млн долларов годовых. Питер Лавиолетт будто нарочно дал возрастному россиянину запредельную нагрузку – и он справился!

Позавчера мы подробно обсудили позорный подарок судей «Бостону» в конце матча с «Вашингтоном», когда они просмотрели мерзкий удар коленом Курали в бедро Шири, после чего спустя десяток секунд с подачи того же Курали победный гол «Брюинз» забил Карло. Я неспроста негодовал, рвал и метал, заострив внимание на этом эпизоде. Лавиолетт, к слову, после игры тоже об этом сказал, однако костерить арбитров не стал – запрещено. Иначе мгновенный штраф из офиса НХЛ. Тренер намекнул на возможную травму Шири. Так и случилось! Он в лазарете присоединился к Эллеру и Кузнецову, двум основным центрам.

В итоге у «столичных» на лед «Медисон Сквер Гарден» вышли лишь 11 нападающих. По сути весь матч гости играли в три звена. Ибо Спронг (5:27) и Сгарбосса (10:03, из них 2:50 – в большинстве) появлялись на льду рандомно. Как правило, вместе с Овечкиным.

Лично у меня самые большие вопросы по Кузнецову. Что-то его нахождение на карантине неприлично затянулось. Хотя, в отличие от остающегося там вратаря Самсонова, информации о ковиде у центрфорварда не поступало. Последний раз Женя сыграл 19 января против «Питтсбурга». Минуло более двух недель. Ови вернулся в состав 30 января, Орлов – 1 февраля. Оба – в убедительном функциональном состоянии. Кузнецова очень не хватает «Вашингтону», особенно – в большинстве. В Нью-Йорке все четыре попытки реализовать лишнего выглядели совсем беззубыми.

Но надо отдать должное и «Рейнджерс». Избавление от американского защитника Дианджело, напавшего после поражения в овертайме от «Питтсбурга» на Георгиева, очевидно, оздоровило климат в команде. Второй подряд отличный матч выдал Шестеркин – с «Питтсбургом» (3:1) экс-вратаря СКА признали первой звездой, с «Вашингтоном» (4:2) – второй. Равно как второй раз кряду заработал три очка Панарин. С 15 (5+10) баллами Артемий по результативности в лиге уступает только Макдэвиду (24), Драйзайтлю (22) и Марнеру (17).

Эта победа позволила «синим рубашкам» покинуть последнее место в дивизионе Восток. До границы плей-офф, которую сторожит «Питтсбург», всего-то одно очко. Вот только следующий матч у «Рейнджерс» только в ночь с понедельника на вторник по московскому времени. Не заржаветь бы!

Пандемия захватила все дивизионы, кроме канадского. Из десяти завтрашних игр отменены четыре – «Нью-Джерси» - «Рейнджерс», «Сент-Луис» - «Колорадо», «Миннесота» - «Аризона», «Бостон» - «Баффало». Всего с начала чемпионата НХЛ перенесла уже 24 матча. Последними под ковид-протоколы попали «лавины». Сегодня лига закрыла тренировочный центр «Колорадо» и отложила четыре его ближайшие встречи – по две против «Сент-Луиса» и «Аризоны».

источник: «Советский спорт»
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