«Магнитка» - скрытый фаворит Востока? «Металлург» всухую победил «Ак Барс»

Московское «Динамо», несмотря на поражение по буллитам в Нижнем Новгороде (2:3Б), потеснило «Локомотив» с третьего места на Западе. А «Витязь» выиграл дома у минского «Динамо» (3:1) и вернулся в зону плей-офф.
Захар Бардаков в Подольске оформил дубль, попал под «мельницу», получил рану на губе и мог замахнуться на хет-трик. Открытие МЧМ-2021 не по дням, а по часам превращается в лидера «Витязя». 20-летний форвард в кинжальном сольном проходе открыл счет, продолжив свою голевую серию. Во втором периоде он получил шайбу на ближнем пятачке от быстроного Джастина Дэнфорта, но не смог ее укротить. А на последней минуте основного времени юниор поразил пустые ворота. На его счету 6 шайб в последних пяти матчах.
Угадал наставник подмосковной команды Михаил Кравец с вратарем – убрав с ворот невростеника Илью Ежова и сделав ставку на Антона Тодыкова. Благодаря трудовой победе «Витязь» вернулся на восьмое место, выдавив из зоны плей-офф «Спартак», который уступил в Череповце 2:5.
Теперь о лидерах и претендентах на Кубок Гагарина. Самая забивающая команда чемпионата «Ак Барс» в Магнитогорске не заставила капитулировать вратаря-ветерана Василия Кошечкина. Олимпийский чемпион отразил 42 броска и оформил «сухарь» согласно своему номеру – 83-й (это только в КХЛ). А в чемпионатах России – 98-й. Ждем сотни.
Победную шайбу забросил тот, от кого не ждали. Защитник-домосед Михаил Пашнин после выигранного Андреем Нестрашилом вбрасывания накинул шайбу на ворота и попал в объятия партнеров.
Победная серия «сталеваров» из девяти матчей дала повод экспертам назвать «Металлург» фаворитом плей-офф на Востоке. Но кубковые матчи стартуют в начале марта, за оставшееся время можно сбавить турнирный темп и растерять кураж.
А в гонке бомбардиров к капитану бело-голубых Вадиму Шипачеву приблизился капитан «Торпедо» Дамир Жафяров, поразивший ворота Ивана Бочарова. Автозаводец довел личный голевой счет до 20 голов. К слову, ни Дмитрий Яшкин, ни Шипачев очками в Нижнем Новгороде не разжились. Так что клубный снайперский рекорд легенды Александра Мальцева – 36 шайб - может и устоять. Хотя наши статистики учитывают все голы – как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. «Динамо» же планирует долго играть в кубковом раунде.
Даже поражение по буллитам позволило московским динамовцам не только догнать по набранным очкам «Локомотив», но и опередить его по дополнительным показателям (числу побед в основное время).
Осечкой «Ак Барса» воспользовался ЦСКА, не без труда одолев в Сочи местный одноименный клуб (2:0), который давно лишился шансов на плей-офф. Расчехлил пушку защитник-новичок красно-синих Джон Гилмор, которого пригласили как знатного блюлайнера. Его быстрый и точный щелчок поставил в тупик поймавшего кураж белорусского вратаря Ивана Кульбакова. Нечто подобное мы наблюдали в его исполнении в Риге, где красно-синие разнесли местных динамовцев 7:1.
Чемпион сократил отставание от Казани в борьбе за Кубок континента до минимума (по потерянным очкам). А голкипер Ларс Юханссон, как и Кошечкин, вторично отыграл на ноль.
В субботу регулярный чемпионат берет паузу. А в воскресенье состоятся 9 матчей.