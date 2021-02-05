«Магнитка» - скрытый фаворит Востока? «Металлург» всухую победил «Ак Барс»

Московское «Динамо», несмотря на поражение по буллитам в Нижнем Новгороде (2:3Б), потеснило «Локомотив» с третьего места на Западе. А «Витязь» выиграл дома у минского «Динамо» (3:1) и вернулся в зону плей-офф.

Захар Бардаков в Подольске оформил дубль, попал под «мельницу», получил рану на губе и мог замахнуться на хет-трик. Открытие МЧМ-2021 не по дням, а по часам превращается в лидера «Витязя». 20-летний форвард в кинжальном сольном проходе открыл счет, продолжив свою голевую серию. Во втором периоде он получил шайбу на ближнем пятачке от быстроного Джастина Дэнфорта, но не смог ее укротить. А на последней минуте основного времени юниор поразил пустые ворота. На его счету 6 шайб в последних пяти матчах.

Угадал наставник подмосковной команды Михаил Кравец с вратарем – убрав с ворот невростеника Илью Ежова и сделав ставку на Антона Тодыкова. Благодаря трудовой победе «Витязь» вернулся на восьмое место, выдавив из зоны плей-офф «Спартак», который уступил в Череповце 2:5.

Теперь о лидерах и претендентах на Кубок Гагарина. Самая забивающая команда чемпионата «Ак Барс» в Магнитогорске не заставила капитулировать вратаря-ветерана Василия Кошечкина. Олимпийский чемпион отразил 42 броска и оформил «сухарь» согласно своему номеру – 83-й (это только в КХЛ). А в чемпионатах России – 98-й. Ждем сотни.

Победную шайбу забросил тот, от кого не ждали. Защитник-домосед Михаил Пашнин после выигранного Андреем Нестрашилом вбрасывания накинул шайбу на ворота и попал в объятия партнеров.