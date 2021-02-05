Разин обыграл Знарка и посоветовал Людучину убрать живот перед боем

В том же мессенджере «накидывают на вентилятор» «свои воспоминания» хоккеисты, давно завершившие выступление на высоком уровне и пробующие себя в блогерстве. Что ж, решение в очередной раз сказать о том, какой Андрей Разин «тиран и деспот», накануне важного для череповчан матча, может политически и верное. На войне как на войне – все средства хороши. Но вот только в политике много грязи, зачем тащить ее в спорт? Тем более, что актуальность контента оставляет желать лучшего – ничего нового не сказано, горяченького пирожка из старого теста не получилось.

Общественность тоже накаляет и без того огненную обстановку. Телеграмм-каналы стабильно раз в три дня упрекают в несостоятельности фирменных приемов и «провожают» Олега Знарка из стана красно-белых, вангуя отказ от продления контракта с тренером, который последние годы неизменно держался в топе наставников.

И, конечно, очное противостояние главных конкурентов под занавес регулярки – это особенные матчи. Один из них состоялся сегодня – череповецкая «Северсталь» принимала у себя «Спартак». До старта встречи положение было таково – у череповчан 58 очков, у москвичей – 54 при равном количестве сыгранных матчей. Пятничное противостояние желто-черных с красно-белыми – во многом ключевая игра. Да, команды могут как набрать, так и потерять очки в оставшихся матчах, но все же сразиться друг с другом, глаза в глаза!

И если на Востоке интрига уже умерла, то на Западе ведутся настоящие бои стратегического назначения. Игроки «Северстали», «Спартака» и «Витязя» во флеш-интервью то и дело признаются, что для их команд плей-офф уже начался.

Андрей Разин ответил начинающему блогеру следующее: «Роман Людучин звонил мне накануне сезона и просился в команду. Сам говорил, что видит во мне одного из лучших тренеров. Но я его не взял. Говорят, что вызвал меня на бой? Пусть сначала живот свой уберёт, а потом посмотрим. Вообще, я советовал бы ребятам, заканчивающим свою игровую карьеру, идти в детский хоккей. Сделайте лучше что-то полезное для нашей страны, чем заниматься всякими подобными вещами. Хотя, судя по слогу, это даже не Роман писал, а кто-то за него. Есть ли подозрения, что это козни соперников? Да что вы! Думаете, минское «Динамо», «Витязь» или Олег Валерьевич этим заниматься будет? Бред. Это скорее мои враги. Кто это? Разведка подозревает, что, возможно, какие-то агенты. Но, знаете, если в прошлом году заявления от Лапенкова принимал близко - у нас не все в игре клеилось, в плей-офф не попали, то сейчас это просто смешно. Подобные вещи у меня эмоций уже не вызывают. Знаете, если тренер кричит на игрока, значит он видит в нем хоккеиста. Может и они тогда видят во мне тренера».

КЛЮЧЕВОЙ МАТЧ

Атмосфера в Ледовом была прекрасная - все билеты были проданы за день до игры. Желто-чёрное море в допустимых пандемических реалиях. Фанатский сектор тоже пестрел красно-белыми цветами.

Начали гости активно - они отчаянно рвались забить первый гол, чтобы игра пошла по их сценарию. Но череповчане выдержали натиск «Спартака» и к концу периода смогли открыть счёт. Почти вдвое перебросавшие соперника, москвичи отличиться не смогли.

Во втором отрезке встречи подопечные Олега Знарка словно перестали управлять эмоциями - они схватили три штрафа. Никита Пивцакин зацепил клюшкой лицо Ийрджиха Абдула, Сергей Широков и вовсе разбушевался - налетел на Кудако, потом сразу на Вихарева. Оба эти удаления хозяева преобразовали в заброшенные шайбы. Отличились Даниил Вовченко и Александр Петунин. 3:0

«Спартак» заменил Трушкова на Хомченко. Котляровский вновь дал возможность «Северстали» разыграть лишнего, но это большинство результативным для сталеваров не стало.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ?

В третьем периоде красно-белым жизненно необходимо было забивать, причём делать это быстро, дабы зацепиться за игру. Кроме того, командный штраф «Северстали» перекочевал из предыдущего отрезка почти полностью. И гостям удалось забить. Яков Рылов распечатывает ворота Подъяпольского. 3:1

Почувствовав уверенность, красно-белые понеслись вперед и сократили отрыв до минимума - классный розыгрыш Широкова и Радила. 3:2.

Даже при таком скользком счете, хозяева не сели в оборону. «Северсталь» старалась играть аккуратно, но прижиматься к своим воротам не собиралась, за что и была вознаграждена хоккейным богом. Дубль Петунина за четыре минуты до конца периода позволил выдохнуть, а шайба Кодолы в пустые ворота «Спартака» окончательно сняла вопрос о победителе. 5:2

После матча тренеры поделились впечатлениями от игры:

Наставник «Спартака» Олег Знарок прокомментировал причину поражения своей команды и поделился ближайшим планом работы:

«Неправильно сыграли в меньшинстве. Один сыграл неправильно, и все порушилось. В паузе, которая будет во время Евротура, подтянем физику и поработаем по большинству и меньшинству. Не хотелось бы затягивать розыгрыш путевки в плей-офф до последних матчей регулярки. Будем стараться, у нас есть ещё игры, чтобы набрать очки».

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин раскрыл секрет мотивации:

«Игра важная была. Рад, что хорошо подготовились к ней, играли. Ненужное удаление в конце второго периода, «Спартак» забросил и побежал вперёд. Парни молодцы, что не стали отбрасываться при счете 3:2. Продолжали гнуть свою линию и победили. Думаем ли мы о том, чтобы обойти в таблице «Йокерит»? Я всегда говорю ребятам, что нужно идти вперёд. Мы в паузу как раз встречаемся с финнами. Почему бы не замахнуться на Уильяма, нашего, Шекспира? Буду ли я нагружать команду в паузу? Вообще, пообещал ребятам побольше выходных, если они хорошо проведут крайние встречи. Так они из кожи вон лезут! Три матча выиграли! Так что посмотрим».

В копилке череповчан 60 очков. Они поднимаются на шестую строчку. В воскресенье команда Разина встретиться с московским «Динамо».

«Спартак» же опускается на девятую строчку и отправляется в Ригу. Получится ли красно-белым обосноваться в зоне плей-офф? Терять очки им сейчас совсем нельзя.