Малкин забил, а Варламов победил. Российский вратарь выиграл свой 500-й матч в НХЛ

Интересно же теперь показывают хоккей за океаном. На этот раз в студии препарировали игру в Нью-Йорке две женщины. Одна, что помоложе – ведущая, другая, что постарше – эксперт. В перерыве вторая из них не уставала восхищаться лидером атак хозяев Мэтью Барзалом, отмечая его катание, маневренность и работоспособность. У нее даже в мыслях не было сравнить его, скажем, с нашим Сергеем Макаровым. А вот девочка-дебютантка с канала КХЛ, комментируя хит-парад голов, упомянула Уэйна Гретцки – мол, кто-то из наших забивал в таких же эффектных проходах, как знаменитый канадец. Знала бы эта юная особа с акцентом, что проходы – вовсе не стихия идола НХЛ прошлого века. Невежество и отсутствие патриотизма ныне не порок. Куда важнее личная лояльность. Но куда смотрело руководство канала, запуская в эфир этот сюжет?
Студия в Нью-Йорке, кстати, Сидни Кросби и Ко вспоминала разве что в контексте сэйва Семена Варламова, в середине второго периода выручившего после броска в упор капитана «пингвинов». Малыша Сида вывел к воротам форвард Джейк Гюнцель, наш Варли успел положить на лед щиток.
Шайбу Евгения Малкина в раздевалку (за 15,2 секунды до второго перерыва) показали в кастрированном виде – лишь завершающий бросок российского форварда метров с десяти. Не акцентируя внимание на потере Брока Нельсона при выходе из зоны защиты.
Варли играл вдохновенно. Как, впрочем, его оппонент в противоположных воротах Тристан Джерри.
В первом периоде зажег Джордан Эберле, оформив дубль. Он открыл счет эффектным броском с бэкхенда над правым плечом вратаря. А потом добил шайбу после броска Нельсона.
Варламова, взявшего в этот вечер высоту «полтысячи матчей в НХЛ», обвинить в голах язык не поворачивается. Удивляло, как оборона системной команды Барри Троца раз за разом оставляла его на «расстрел» соперникам.
Малкин, между прочим, мог отличиться незадолго до своего гола. Но переиграть Варли после передачи из «офиса Гретцки» Евгению не удалось.
Наверное, шайба в раздевалку вдохновила гостей и деморализовала хозяев. Иначе чем еще можно объяснить потерю концентрации на дальнем пятачке Кейси Сизикасом, прозевавшим передачу на Джейка Гюнцеля.
Пять минут спустя Сизикас реабилитировался, выдав пас из-за ворот под гол Кэлу Клаттербаку. Теперь уже удивили ошибкой, за которую наказывают в детской школе, два защитника «пингвинов», дружно сорвавшихся с пятачка накрывать пасующего.
Ничья в основное время стала бы справедливым исходом борьбы примерно равных соперников. Но в дело вмешался несчастный случай. Не рассчитал силы латвийский форвард Теодор Блюгерс, выбросив шайбу на пока еще пустые трибуны и впервые оставив команду в меньшинстве. На розыгрыш лишнего хозяева потратили ровно минуту. Андерс Ли в своем фирменном ключе доел момент у ворот Джерри – с самой ленточки протолкнув бесхозную шайбу в сетку. Капитан «айлов» подарил своей команде и Варли вожделенную победу. До сирены еще оставалось достаточно времени, чтобы затащить игру в овертайм, но обескураженные такой развязкой гости так и не сумели хотя бы зацепиться за зону «островитян». Кросби выглядел уставшим, а бледно начавшему сезон Малкину не хватало скорости и пробивной мощи, хотя временами он взрывался и выдавал на-гора сольные номера.
После сирены первым поздравил Варламова с победой в юбилейном для него матче Сизикас. Кстати, на банке сидел Илья Сорокин, который все свои три встречи в НХЛ проиграл (одну из них – в овертайме). Лучшему голкиперу КХЛ последних лет остается ждать своего шанса.
СТАТИСТКА
Нью-Йорк Айлендерс – Питтсбург Пингвинз – 4:3 (2:1, 0:1, 2:1).
Голы: Эберле (2), Клаттербак, Ли – Джозеф, Малкин, Гюнцель
Вратари: Варламов – Джерри (58.33)
Броски: 26 - 31
Штраф: 2-4
Наши: Малкин (1+0, 18:29, +1, 2)