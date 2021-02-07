Малкин забил, а Варламов победил. Российский вратарь выиграл свой 500-й матч в НХЛ

Интересно же теперь показывают хоккей за океаном. На этот раз в студии препарировали игру в Нью-Йорке две женщины. Одна, что помоложе – ведущая, другая, что постарше – эксперт. В перерыве вторая из них не уставала восхищаться лидером атак хозяев Мэтью Барзалом, отмечая его катание, маневренность и работоспособность. У нее даже в мыслях не было сравнить его, скажем, с нашим Сергеем Макаровым. А вот девочка-дебютантка с канала КХЛ, комментируя хит-парад голов, упомянула Уэйна Гретцки – мол, кто-то из наших забивал в таких же эффектных проходах, как знаменитый канадец. Знала бы эта юная особа с акцентом, что проходы – вовсе не стихия идола НХЛ прошлого века. Невежество и отсутствие патриотизма ныне не порок. Куда важнее личная лояльность. Но куда смотрело руководство канала, запуская в эфир этот сюжет?

Студия в Нью-Йорке, кстати, Сидни Кросби и Ко вспоминала разве что в контексте сэйва Семена Варламова, в середине второго периода выручившего после броска в упор капитана «пингвинов». Малыша Сида вывел к воротам форвард Джейк Гюнцель, наш Варли успел положить на лед щиток.

Шайбу Евгения Малкина в раздевалку (за 15,2 секунды до второго перерыва) показали в кастрированном виде – лишь завершающий бросок российского форварда метров с десяти. Не акцентируя внимание на потере Брока Нельсона при выходе из зоны защиты.

Варли играл вдохновенно. Как, впрочем, его оппонент в противоположных воротах Тристан Джерри.

В первом периоде зажег Джордан Эберле, оформив дубль. Он открыл счет эффектным броском с бэкхенда над правым плечом вратаря. А потом добил шайбу после броска Нельсона.