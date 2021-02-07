В НХЛ стало как в КХЛ. Заокеанская лига может остановить сезон или сократить регулярку

Не прошел и месяц с начала сезона, как народ забил тревогу. Обозреватель NewYorkPost Ларри Брукс написал, что НХЛ не исключает принятия экстренных мер, если в ближайшее время число заболевших в клубах не снизится. Выявление все новых случаев заражений заставляет переносить матчи. Но в плотном календаре, который был сокращен на 26 игр и сдвинут со стартом на середину января вместо традиционного октября, просто нет возможности находить новые окна.

Мы тогда еще удивлялись, что НХЛ на фоне российского чемпионата выглядит образцово в плане того, что стоит на охране здоровья своих спортсменов и сотрудников. Но одно дело играть в «пузыре», как было летом в момент проведения Кубка Стэнли-2020. И совсем другой расклад пошел у североамериканцев со старта регулярного чемпионата, когда начались переезды команд.

Совсем недавно серьезной критике подвергали руководство КХЛ за то, что лига практически закрывает глаза на эпидемию в клубах. Еще до Нового года количество переболевших и болеющих ковидом игроков перевалило за треть от общего числа. В январе вал переносов игр прекратился. Судя по всему, КХЛ выработала коллективный иммунитет. Какой ценой он был обеспечен – другой вопрос. Но есть подозрение, что кахаэловцы внесли немалую лепту в распространение эпидемии.

— запретить тренерам и игрокам появляться на арене раньше, чем за 1 час и 45 минут до игры;

— увеличить расстояние между игроками (и их шкафчиками) в раздевалках до 1,8 метра.

Особенно позабавил многих последний пункт. Потому как из раздевалки игроки идут на скамейку запасных, где сидят бок о бок с партнерами в ожидании выхода на лед. Очевидно, что в контактном виде спорта, каковым и является хоккей, нельзя избежать тесного соприкосновения между участниками матчей. А потому все эти меры были восприняты с саркастической улыбкой. Как и еще одно планируемое нововведение: лига рассматривает возможность установки клубами портативных очистителей воздуха с высокоэффективным фильтром за скамейками игроков. Инициатива, по словам функционеров НХЛ, якобы исходит от самих хоккеистов. Ну да фильтры им в помощь.

Пострадали от коронавируса за неполной игровой месяц уже несколько команд. Вспышки эпидемии были зафиксированы в «Баффало», «Чикаго», «Миннесоте», «Нью-Джерси» и «Вашингтоне». Еще ряд клубов - «Колорадо», «Даллас», «Детройт», «Лос-Анджелес», «Питтсбург», «Вегас» и «Виннипег» уже успели поболеть. Перенесены 27 игр. В субботу были объявлены даты 12 отложенных матчей с участием «Сейбрз». И это все очень напоминает сентябрьско-октябрьский период в КХЛ, не правда ли? Тогда в нашем чемпионате едва ли не ежедневно приходили новости о новых случаях положительных тестов на ковид в очередном коллективе.

Однако есть существенные отличия календарей КХЛ и НХЛ. Во-первых, в нашем чемпионате предусмотрены несколько международных пауз на матчи сборных. Именно они дали возможность раскидать перенесенные встречи по дистанции регулярки. Да и в целом наш чемпионат в этом году немного длиннее энхаэловского, что дает возможность для коррекции. За океаном же график очень жесткий, без окон.

Второй момент - в нынешнем сезоне регулярка играется только внутри дивизионов. Команды не встречаются за пределами своих восьмерок (в Канаде семерка клубов), а потому пространство для маневра с переносами отсутствует, если выбывают сразу несколько команд одного дивизиона.

Не добавляет оптимизма руководству лиги случай с молодым австрийским форвардом «Миннесоты» Марко Росси. Девятый номера последнего драфтаперенес ковид, после чего у хоккеиста пошли проблемы со здоровьем. Марко вернулся домой и, по последней информации, пропустит весь сезон.

В североамериканской прессе все чаще раздаются голоса с призывом обезопасить игроков и персонал. И говорится о том, что многие выявленные случаи заболевание хоккеистов НХЛ можно рассматривать, как нарушение закона. Лигу обвиняют в том, что она куда больше заботится о проведении матчей, чем печется о здоровье людей.

Все это мы недавно слышали в России. Действенного рецепта, как играть с переездами и не заражаться, очевидно, не существует. Надо выбирать что-то одно. Тем временем НХЛ начала обсуждать вариант, при котором регулярный чемпионат может сократиться с 56 матчей до 40. Такой вот хоккей.