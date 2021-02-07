В НХЛ стало как в КХЛ. Заокеанская лига может остановить сезон или сократить регулярку

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Италия - Серия А 14:00 Триест 0 Брешия 0 П1 1.5 Х П2 2.6
Италия - Серия А 14:30 Беневенто 0 Сампдория 0 П1 3 Х 3.3 П2 2.6
КХЛ - регулярный чемпионат 14:30 Салават Юлаев 0 Амур 0 П1 1.39 Х 5.5 П2 6.7
Англия - Премьер-лига 15:00 Тоттенхэм Хотспур 0 Вест Бромвич Альбион 0 П1 1.54 Х 4.3 П2 6.5
КХЛ - регулярный чемпионат 15:00 Трактор 0 ЦСКА 0 П1 4.4 Х 4.5 П2 1.66
Франция - Лига 1 15:00 Брест 0 Бордо 0 П1 2.65 Х 3.2 П2 2.85
КХЛ - регулярный чемпионат 15:00 Металлург Мг 0 Барыс 0 П1 1.77 Х 4.5 П2 3.8
Испания - Примера 16:00 Реал Сосьедад 0 Кадис 0 П1 1.47 Х 4.4 П2 8.5
Германия - Бундеслига 17:00 Альба 0 Хемниц 99 0 П1 1.05 Х П2 10
Англия - Премьер-лига 17:00 Вулверхэмптон 0 Лестер Сити 0 П1 3.8 Х 3.4 П2 2.1
Италия - Серия А 17:00 Милан 0 Кротоне 0 П1 1.24 Х 6.9 П2 13.5
Италия - Серия А 17:00 Удинезе 0 Верона 0 П1 2.45 Х 3.1 П2 3.4
Германия - Бундеслига 17:00 Лёвен Брауншвейг 0 Ратиофарм Ульм 0
Германия - Бундеслига 17:00 Ольденбург 0 Людвигсбург 0 П1 1.51 Х П2 2.55
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Авангард 0 Нефтехимик 0 П1 1.28 Х 6.5 П2 8.5
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 ХК Сочи 0 Динамо Мн 0 П1 3.4 Х 4.4 П2 1.9
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Куньлунь Ред Стар 0 Витязь 0 П1 4.2 Х 4.8 П2 1.64
Франция - Лига 1 17:00 Монпелье 0 Дижон 0 П1 1.74 Х 3.8 П2 5
Франция - Лига 1 17:00 Ницца 0 Анже 0 П1 2.8 Х 3.2 П2 2.75
Франция - Лига 1 17:00 Сент-Этьен 0 Метц 0
Франция - Лига 1 17:00 Ним 0 Монако 0 П1 8.6 Х 5 П2 1.39
Германия - Бундеслига 17:30 Хоффенхайм 0 Айнтрахт Ф 0 П1 3 Х 3.7 П2 2.3
КХЛ - регулярный чемпионат 17:30 СКА 0 Йокерит 0 П1 1.78 Х 4.4 П2 3.8
КХЛ - регулярный чемпионат 17:30 Северсталь 0 Динамо М 0 П1 3.3 Х 4.4 П2 1.93
КХЛ - регулярный чемпионат 18:00 Динамо Р 0 Спартак 0 П1 4.2 Х 4.8 П2 1.65
Италия - Серия А 18:00 Варезе 0 Кремона 0
Испания - Примера 18:15 Атлетик Б 0 Валенсия 0 П1 2.1 Х 3.5 П2 3.8
Франция - Лига 1 19:00 Нант 0 Лилль 0 П1 4.9 Х 3.6 П2 1.8
Италия - Серия А 19:00 Доломити Энергия 0 Виктория Либертас 0
Англия - Премьер-лига 19:30 Ливерпуль 0 Манчестер Сити 0 П1 3.6 Х 3.7 П2 2.1
В НХЛ стало как в КХЛ. Заокеанская лига может остановить сезон или сократить регулярку
07 февраля 12:37
автор: Дмитрий Кузнецов

В НХЛ стало как в КХЛ. Заокеанская лига может остановить сезон или сократить регулярку

Эпидемия ковида захватывает все новые клубы и заставляет переносить все большее число матчей  

Совсем недавно серьезной критике подвергали руководство КХЛ за то, что лига практически закрывает глаза на эпидемию в клубах. Еще до Нового года количество переболевших и болеющих ковидом игроков перевалило за треть от общего числа. В январе вал переносов игр прекратился. Судя по всему, КХЛ выработала коллективный иммунитет. Какой ценой он был обеспечен – другой вопрос. Но есть подозрение, что кахаэловцы внесли немалую лепту в распространение эпидемии.

Мы тогда еще удивлялись, что НХЛ на фоне российского чемпионата выглядит образцово в плане того, что стоит на охране здоровья своих спортсменов и сотрудников. Но одно дело играть в «пузыре», как было летом в момент проведения Кубка Стэнли-2020. И совсем другой расклад пошел у североамериканцев со старта регулярного чемпионата, когда начались переезды команд.

Не прошел и месяц с начала сезона, как народ забил тревогу. Обозреватель NewYorkPost Ларри Брукс написал, что НХЛ не исключает принятия экстренных мер, если в ближайшее время число заболевших в клубах не снизится. Выявление все новых случаев заражений заставляет переносить матчи. Но в плотном календаре, который был сокращен на 26 игр и сдвинут со стартом на середину января вместо традиционного октября, просто нет возможности находить новые окна.

На днях НХЛ опубликовала очень странное предписание, в котором содержатся новые требования по обеспечению безопасности. Лига требует:

— убрать стекло за скамейками запасных, чтобы воздух вблизи игроков мог циркулировать:

— запретить тренерам и игрокам появляться на арене раньше, чем за 1 час и 45 минут до игры;

— увеличить расстояние между игроками (и их шкафчиками) в раздевалках до 1,8 метра.

Особенно позабавил многих последний пункт. Потому как из раздевалки игроки идут на скамейку запасных, где сидят бок о бок с партнерами в ожидании выхода на лед. Очевидно, что в контактном виде спорта, каковым и является хоккей, нельзя избежать тесного соприкосновения между участниками матчей. А потому все эти меры были восприняты с саркастической улыбкой. Как и еще одно планируемое нововведение: лига рассматривает возможность установки клубами портативных очистителей воздуха с высокоэффективным фильтром за скамейками игроков. Инициатива, по словам функционеров НХЛ, якобы исходит от самих хоккеистов. Ну да фильтры им в помощь.

Пострадали от коронавируса за неполной игровой месяц уже несколько команд. Вспышки эпидемии были зафиксированы в «Баффало», «Чикаго», «Миннесоте», «Нью-Джерси» и «Вашингтоне». Еще ряд клубов - «Колорадо», «Даллас», «Детройт», «Лос-Анджелес», «Питтсбург», «Вегас» и «Виннипег» уже успели поболеть. Перенесены 27 игр. В субботу были объявлены даты 12 отложенных матчей с участием «Сейбрз». И это все очень напоминает сентябрьско-октябрьский период в КХЛ, не правда ли? Тогда в нашем чемпионате едва ли не ежедневно приходили новости о новых случаях положительных тестов на ковид в очередном коллективе.

Однако есть существенные отличия календарей КХЛ и НХЛ. Во-первых, в нашем чемпионате предусмотрены несколько международных пауз на матчи сборных. Именно они дали возможность раскидать перенесенные встречи по дистанции регулярки. Да и в целом наш чемпионат в этом году немного длиннее энхаэловского, что дает возможность для коррекции. За океаном же график очень жесткий, без окон.

Второй момент - в нынешнем сезоне регулярка играется только внутри дивизионов. Команды не встречаются за пределами своих восьмерок (в Канаде семерка клубов), а потому пространство для маневра с переносами отсутствует, если выбывают сразу несколько команд одного дивизиона.

Не добавляет оптимизма руководству лиги случай с молодым австрийским форвардом «Миннесоты» Марко Росси. Девятый номера последнего драфтаперенес ковид, после чего у хоккеиста пошли проблемы со здоровьем. Марко вернулся домой и, по последней информации, пропустит весь сезон.

В североамериканской прессе все чаще раздаются голоса с призывом обезопасить игроков и персонал. И говорится о том, что многие выявленные случаи заболевание хоккеистов НХЛ можно рассматривать, как нарушение закона. Лигу обвиняют в том, что она куда больше заботится о проведении матчей, чем печется о здоровье людей.

Все это мы недавно слышали в России. Действенного рецепта, как играть с переездами и не заражаться, очевидно, не существует. Надо выбирать что-то одно. Тем временем НХЛ начала обсуждать вариант, при котором регулярный чемпионат может сократиться с 56 матчей до 40. Такой вот хоккей.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кому юбилей, кому наказание. Российские вратари в центре внимания в НХЛПрямой конкурент Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner скоро появится в Российских дилерских центрахПосле первого дня команда Алины Загитовой лидирует на Кубке Первого канала по фигурному катанию«Голый клининг» набирает популярностьВолков — Оверим: видео полного боя UFC с нокаутом«Лучшее тело Земли»
«Оверим в самом начале подломался, когда ему разбили лицо». Корешков — о победе Волкова
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал "Плеймейкеру" победу Александра Волкова над Алистаром Оверимом нокаутом в главном бою UFC Vegas 18.
Алина Загитова: Мальчики отдавали себя полностью, и в этом была их проблема
Капитан команды «Красная машина» Алина Загитова подвела итоги субботнего соревновательного дня на Кубке Первого канала.
«Хоккеисты» Загитовой обошли «космонавтов» Медведевой. Кубок Первого канала стартовал
Участники нового командного турнира на столичной арене «Мегаспорт» исполнили короткие программы, и с преимуществом почти в 20 баллов над командой Евгении Медведевой в лидеры вышла дружина Алины Загитовой.
Фигуристы Марк Кондратюк и Макар Игнатов — о ролях «темной лошадки» и «секс-символа»
Участники Кубка Первого канала Марк Кондратюк и Марк Игнатов, представляющие на турнире команды Евгении Медведевой и Алины Загитовой, поделились впечатлениями от проката в короткой программе.
Доживут ли до конца боя Оверим и Волков? Народ ставит на россиянина
Утром 7 февраля по московскому времени россиянин Александр Волков проведет бой с Алистаром Оверимом.
Крепись, Александр! Кокорина уничтожают после дебюта за «Фиорентину»
«Плеймейкер» собрал мнения об игре российского нападающего «фиалок» после матча с «Интером» (0:2).
Кубок ATP почти наш: Медведев и Рублев прошли Германию и сразятся с Италией
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев в двух одиночных обыграли соперников из Германии и теперь находятся в шаге от завоевания престижного командного титула.
Загитовой кричали «Королева!», Медведеву назвали «Богиней», а команда девушек наголову перепрыгала мужчин
"Плеймейкер" рассказывает о первом дне Кубка Первого канала - уникального командного турнира на льду "Мегаспорта".
Фото, после которого Загитова закрыла свой Инстаграм. Ставка на красоту#10
Очередной героиней нашей рубрики стала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 фигуристка Алина Загитова.
Красно-белые ошибки. Трансферу Промеса в «Спартак» поставили еще одну подножку
Амстердамский «Аякс» попал в настоящую черную полосу, которая может отменить возвращение в Москву Квинси Промеса.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Главное правило поведения спортсменов во время Игр в Японии - никакого секса!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика