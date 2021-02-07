Макдэвид проиграл дуэль Нестерову, но вполне может реабилитироваться на Олимпиаде-2022

Тут очень кстати и подоспел матч в Калгари его «Флеймз» против «Эдмонтона» двух лучших бомбардиров нынешнего чемпионата. Хозяева взяли верх – 6:4.

Оставалось разобраться с Нестеровым, которого я виртуально определил восьмым защитником. Отдал ему предпочтение перед теми же Куликовым и Зубовым за прежние заслуги в сборной, «Тракторе» и ЦСКА – бронза юниорского ЧМ-2011, серебро молодежного ЧМ-2012 и бронза МЧМ-2013, олимпийский чемпион-2018, бронза ЧМ-2019, серебро КХЛ-2013, чемпион России-2019 и 2020. Да и вообще Никита мне всегда импонировал – рабочей этикой, спокойствием, основательностью, самоотдачей. Да и возраст самый подходящий – в марте стукнет только 28.

- Ха-ха-ха, - рассмеялся я и ответил: - Боб, аки пробитый боксер, второй сезон кряду не тянет. Варламова как самого опытного среди вратарей, участвовавшего еще в Олимпиаде-2010 в Ванкувере, рассматриваю в качестве дядьки при Василевском с Шестеркиным и соответственно третьим номером. Шипачев – первый парень на деревне, не сумел закрепиться даже в домашнем ростере в Пхенчхане. Всем давно ясно, что КХЛ – крайне переоцененная лига. В Корее без помощи сбежавших из НХЛ Дацюка и Ковальчука вряд ли справились бы даже с евронемцами. Андронов – центр для четвертого звена. Классический ролевик. Незаменим на вбрасываниях, в обороне и подстраховке, в меньшинстве.

- Виталий, ну какие Варламов, Нестеров и тем более Андронов? Бобровский, Куликов или Зуб, Шипачев.

Сразу выводы:

1) К сожалению для болельщиков «Ойлерз», с этими двумя гениями атаки их клуб никогда ничего не выиграет…

2) …Если только Макдэвида и Драйзайтля из центра не переведут на край;

3) На первой своей Олимпиаде Макдэвид вполне может получить в Пекине MVP;

4) Вожаком сборной США на Играх-2022 будет 23-летний Метью Ткачук;

5) Нестеров остается в моем списке кандидатов на поездку в Китай.

Вот честно: я бы не хотел играть в одной команде с этими двумя нефтяниками. Они – не комсомольцы. Тупо набивают собственную статистику. В защите не отрабатывают вовсе. Постоянно проваливаются или теряют при обороне позицию. Драйзайтль к тому же нулевой в отборе. Сегодня MVP-2020 дважды в простейших ситуациях не смог выбить шайбу у Беклунда и Годро, что обернулось двумя голами в ворота Коскинена. Желающих ходить за Коннором и Лео с горшками в клубе не видно, потому «Эдмонтону» ничего и не светит.

Другая песня - сборная. Канадцы на больших турнирах прекрасно умеют ретушировать недостатки и максимизировать козыри. На Олимпиаде-2022 Макдэвиду, разумеется, подберут чистильщиков, которые всегда подстрахуют сзади. В нападении он, конечно – ас! Вероятно, самый крутой на сегодня в мире. При умопомрачительной скорости – легко разгоняется до 36 км/ч! - каждую секунду контролирует всю площадку и в любой момент готов отпасовать партнеру, если тот в более опасной позиции.

Для сравнения: когда американец Годро в стремительном, казалось бы, прорыве довел счет до 5:3, он набрал всего лишь 30 км/ч.

Теперь по Никите. Сыграл относительно немного – 15:29 и выходил в третьей паре. При нем гости забили три гола из четырех. В том числе один – в большинстве. Его заколотил в касание Макдэвид. В этом чертяка очень силен!

Однако виноват Нестеров только в одной шайбе. Да и то - косвенно. Укатил за ворота контролировать Драйзайтля, избавившегося от шайбы, хотя следовало переключиться на охрану пятака. В оправдание Никите - он находился спиной к эпизоду, когда два его партнера свалились на правый полуборт на Кахуна. Тот отдал на дальний пятак одинокому Нерсу – тащи, Маркстрем!

Нестеров, по-моему, еще не до конца освоился в НХЛ. Тем не менее в целом выглядел прилично. По крайней мере явных ошибок, тем более привозов не допустил.

Ах да, спрашиваете, при чем здесь Ткачук? Видный представитель великой американской хоккейной династии отвечал за нейтрализацию Макдэвида и сработал великолепно! Мало того, что эмоционально выпотрошил капитана «Эдмонтона» мелким фолом, успел организовать несколько отличных контратак и сделал пять хитов. Зацените разницу: все гости за игру сподобились на жалкие 12 силовых приемов?! Это даже не смешно.

Я же говорю: «Ойлерз» срочно нужно учредить комсомольскую организацию! Которая успешно функционирует в сборной Канады на всех НХЛ-Олимпиадах. О чем, впрочем, Кленовые не догадываются. Но сути, следуя заветам Анатолия Тарасова, это не меняет.