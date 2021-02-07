Московское «Динамо» в тройке Запада: Шипачев забивает и выигрывает в родном Череповце

Желто-чёрные рвутся в плей-офф, да не просто хотят туда попасть, но и пытаются забраться как можно выше, продвигаются к середине таблицы. Поэтому каждое очко команда Андрея Разина ценит. Но и бело-голубые стремятся по максимуму улучшить свою позицию.

После эмоционально насыщенной, победной игры против «Спартака», «сталевары» хотя и периодически наводили шороху у ворот Гарипова, но справиться с натиском гостей не смогли. Казалось, в начале встречи слишком много внимания желто-чёрные уделяли известной «шипачевской» тройке, и это вполне оправдано. Но счёт открыло четвёртое звено динамовцев. Отличился Егор Брызгалов. 1:0

Но череповчане не дрогнули и перед перерывов Игорь Гераськин забрасывает красивую шайбу прямо в «девятку». 1:1

Во втором периоде «Северсталь» начала удаляться - команде Разина даже пришлось поиграть 5 на 3. И они почти выстояли, но Вадим Шипачев сумел-таки поразить ворота Подъяпольского, спустя 2 секунды после выхода пятого игрока хозяев:

«Знали, что Череповец хорошо играет, настраивались на них, - говорит форвард «Динамо» Вадим Шипачев, - В моменте с голом не стал пассовать, потому что все разъехались, и нужно было забивать. Сегодня на игре были мама, брат и жена с детишками. Атмосфера отличная, здесь всегда приятно играть. Ностальгия. Тут я начинался мой путь в хоккее».