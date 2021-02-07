Московское «Динамо» в тройке Запада: Шипачев забивает и выигрывает в родном Череповце

Желто-чёрные рвутся в плей-офф, да не просто хотят туда попасть, но и пытаются забраться как можно выше, продвигаются к середине таблицы. Поэтому каждое очко команда Андрея Разина ценит. Но и бело-голубые стремятся по максимуму улучшить свою позицию.
После эмоционально насыщенной, победной игры против «Спартака», «сталевары» хотя и периодически наводили шороху у ворот Гарипова, но справиться с натиском гостей не смогли. Казалось, в начале встречи слишком много внимания желто-чёрные уделяли известной «шипачевской» тройке, и это вполне оправдано. Но счёт открыло четвёртое звено динамовцев. Отличился Егор Брызгалов. 1:0
Но череповчане не дрогнули и перед перерывов Игорь Гераськин забрасывает красивую шайбу прямо в «девятку». 1:1
Во втором периоде «Северсталь» начала удаляться - команде Разина даже пришлось поиграть 5 на 3. И они почти выстояли, но Вадим Шипачев сумел-таки поразить ворота Подъяпольского, спустя 2 секунды после выхода пятого игрока хозяев:
«Знали, что Череповец хорошо играет, настраивались на них, - говорит форвард «Динамо» Вадим Шипачев, - В моменте с голом не стал пассовать, потому что все разъехались, и нужно было забивать. Сегодня на игре были мама, брат и жена с детишками. Атмосфера отличная, здесь всегда приятно играть. Ностальгия. Тут я начинался мой путь в хоккее».
Трибуны действительно были полными, насколько это возможно. Но сегодня шестой игрок череповчанам помочь не смог. Игра у хозяев не клеилась. В концовке второго они пропустили от Муранова, а начало третьего отрезка ознаменовалось голом Яшкина. 4:1
Желто-чёрные не бросили борьбу и даже смогли второй раз огорчить Гарипова. С передачи Кудако и Вовченко забивает Кодола. 4:2
«Северсталь» снимает вратаря, но сделать разрыв минимальным не удаётся. Окончательный счёт устанавливает Егор Зайцев, отправивший шайбу в пустые. 5:2
Московское «Динамо» одерживает победу, поднимается на третье место западной конференции и уходит на паузу.
«Северсталь» опускается на седьмое место и отправляется на перенесённый матч с «Йокеритом» в Хельсинки.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Участники встречи поделились впечатлением:
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итог матча и рассказал о ближайших планах бело-голубых:
“Забили первые, потом пропустили. Затем наше опытное большинство сделало своё дело. Хотя там уже и не в большинстве Шипачев будто забил, но в тот момент мы всё-таки играли 5 на 4. В третьем вновь пропустили, но все равно контролировали ситуацию. Думаем ли о противостоянии с «Локомотивом» за третье место в таблице? Нет, все равно ещё не знаешь, на кого попадёшь. Сейчас в паузу уже начнём целенаправленно и серьезно готовится к плей-офф».
Наставник череповчан Андрей Разин также поделился мнением о встрече:
«Игра не сложилась. Шайба прыгает, скачет. Но не умаляем заслуг «Динамо», мастера - они не прощают ошибок. Бывают такие игры, когда все валится из рук. Большинство не сложилось. В конце начали открываться и стали пропускать контратаки, но того требовал счёт. Не хватило ли моральных сил после на завершающую игру серии? Я бы не стал списывать неудачный матч на это, у «Динамо» тоже непростой календарь».
Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин рассказал о причинах поражения команды:
«Неплохое начало было, но потом отдали инициативу сопернику. Стали удаляться и это был ключевой момент в матче. Мы много играли в меньшинстве, а с такими мастерами, которые в «Динамо», нужно быть всегда на чеку. Но мы позволили им играть даже 5 на 3. Нужно забыть этот матч и настраиваться на «Йокерит», завтра летим в Хельсинки».