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Семейный подряд Мозякиных, застрельщик победы Подколзин, хет-трик Горди Хоу от Телегина. Самые интер
07 февраля 22:39
автор: Владислав Домрачев

Семейный подряд Мозякиных, застрельщик победы Подколзин, хет-трик Горди Хоу от Телегина. Самые интер

Девять матчей чемпионата КХЛ накануне международной паузы неожиданностей не принесли. Однако нам есть о чем рассказать.

В Магнитогорске «Металлург» продолжил триумфальное шествие, одержав десятую победу подряд. Теперь был повержен 3:2 «Барыс». Матч запомнится не столько дублем Сергея Плотникова, сколько дебютом в КХЛ Андрей Мозякина, 19-летнего сына главного бомбардира отечественных чемпионатов Сергея Мозякина.

Мечта Сергея Валерьевича сбылась.

- Андрей такой же технарь, как и вы? – поинтересовался автор этих строк у Мозякина семь лет назад.

- Нет, он быстрый, - ответил Сергей.

Капитан «Стальных Лисов» Андрей не штампует шайбы, как его отец. Берет упорством, работоспособностью. Сегодня он вышел в одной тройке со своим папой всего на одну смену в 63 секунды. Верится, не в последний раз. Кстати, это не первый семейный подряд в «Магнитке» - несколько лет назад на лед вместе выходили отец и сын Платоновы – Денис и Юрий.

Мозякин-старший отметил дебют Андрея результативной передачей и довел личный бомбардирский счет до 20 (9+11) очков при показателе полезности «-11». Ждем десятого гола.

В Санкт-Петербурге главный тренер СКА и сборной Валерий Брагин показал в боевом матче с «Йокеритом» юного центрфорварда Марата Хуснутдинова, приглашенного на Шведские игры. Напомним, турнир в Мальме пройдет 11-14 февраля.

Участник МЧМ-2021 смело шел в обводку и борьбу, но надо подтянуть завершение атак. Он выходил в связке с Василием Подколзиным. Возможно, ее мы увидим и на ШХИ. Без малого два периода гости вели 1:0. Атаке хозяев не хватало агрессии. Зажег армейцев Подколзин. Он взял верх в «перетягивании каната» на клюшках и с центра зоны направил шайбу под блин вратаря. В третьей 20-минутке воодушевленные успехом питерцы дожали соперников 3:1. У победителей отличилась тройка Антон Бурдасов – Иван Морозов – Андрей Кузьменко. Две шайбы на счету крайних нападающих.

В Челябинске «Трактору» не хватило форы в два гола для победы над ЦСКА. Уступив в стартовом периоде 0:2, чемпионы перехватили инициативу и усилиями Ивана Телегина и Андрея Светлакова сравняли счет. В конце третьей 20-минутки автор гола и результативной передачи Телегин вступился за своего пострадавшего от силового приема партнера Максима Соркина, скинул перчатки и вызвал на кулачный поединок… Телегина – своего однофамильца Сергея. Оформив тем самым хет-трик Горди Хоу (гол, пас, драка).

В серии буллитов искуснее оказались армейцы с их технарем Андреем Локтионовым, дважды перехитрившим вратаря Романа Вилла. 2:3Б.

В яростной схватке за путевки в плей-офф на Западе конкуренты остались при своих. В Мытищах «Витязь» накидал пять шайб в сетку ворот «Куньлуня», пропустив четыре. По дублю сделали легионеры Джастин Дэнфорт и Маттиас Теденбю. И пятый гол на счету иностранца. Шайба после броска защитника Якуба Ержабека запорхнула в цель по сложной траектории. Отраженная вратарем она взмыла над воротами, «витязь» Захар Бардаков попытался «сыграть в бадминтон», но промахнулся, однако шайба приземлилась за ленточкой. Судьи гол засчитали.

«Спартак» после поражения в Череповце (2:5) сыграл на главной арене ЧМ-2012 дисциплинированно в обороне и добился важной победы 2:1. Лишь в концовке рижане размочили вратаря Юлиуса Гудачека – шайба, отправленная из-за ворот на пятачок лучшим бомбардиром динамовцев Джем Си Лайпоном, влетела в сетку от щитков словацкого голкипера. 1:2. Впрочем, эти два очка не позволили команде Олега Знарка вернуться в кубковую восьмерку, что заставляет болельщиков красно-белых (и не только) нервничать.

На финише календарь у красно-белых проще, чем у «Витязя». Но только на бумаге.

Во вторник, четверг, воскресенье и через понедельник рижане и «шуты» доиграют матчи, перенесенные из-за карантина.

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