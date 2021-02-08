НХЛ опять опозорилась: признала, что судьи засчитали гол неправильно, но счет не изменила

Неладное я почувствовал уже в ходе этого самого видеопросмотра. Причем закоперщиками выступили, как ни странно, хозяева. Точнее – их телевизионщики. По мне так офсайд был очевидным: нападающий «Каролины» двумя коньками заехал минимум на полметра в зону атаки, когда шайба у его партнера еще находилась на синей линии. Но вот этот повтор меня и смутил: местные телевизионщики, чтобы оценить было «вне игры» или нет, делали стоп-кадр не тогда, когда шайба уходила с синей линии, а сразу как только шайба на нее попадала! То есть они считали, что, если шайба на синей, то уже можно фиксировать – был офсайд или нет. Но это не так! При входе в зону соперника вся синяя линия шириной аж 30 сантиметров относится к нейтральной зоне. Чтобы не было «вне игры», шайба должна преодолеть все эти 30 см полностью. Если же шайба вошла в зону, то синяя линия уже работает на нападающую команду, то есть шайба на синей линии считается все еще находящейся в зоне атаки.

Что же произошло? За 75 секунд до второго перерыва Трочек сделал счет 4:3 в пользу гостей. Однако тренер «колумбов» Торторелла затребовал видеопросмотр на предмет «вне игры» у того же Трочека. Картинку в этом случае изучают не рефери, а их помощники на линиях.

Запомните фамилии двух канадцев – Тайсон Бейкер, Джонни Мюррей. Эти лайнсмены не знают основ правил, но вполне могут оказаться среди арбитров на линии на Олимпиаде-2022 и работать на матче сборной России, скажем, против Канады или США. Решающий гол Кубка Канады-1987 имени Кохарски тогда нам может показаться невинным цветочком.

Дело было в Колумбусе, где «синие мундиры» Гаврикова (Григоренко остался в запасе) принимали «Каролину» Свечникова. Позорное судейство напрочь затмило игру двух наших потенциальных олимпийцев.

Согласитесь, простейшее правило. Простительно, что не в курсе телевизионщики с арены «Блю Джекетс», давшие неправильный ракурс при повторе. Но судьи-то НХЛ этот элементарный нюанс обязаны знать как дважды два!

Еще более странно и удивительно, что лайнсменов на льду не поправили деятели из военной комнаты в Торонто. Нет, они это сделали. Но как? Вы ухохочитесь! Эксперты в Торонто проснулись в перерыве, установили истину, однако гол «Каролины» не отменили?! При этом – вот ведь настоящая комната смеха! – аннулировали остававшиеся в третьем периоде 45 секунд двухминутного командного штрафа «Коламбуса», назначенные за неподтвержденный челлендж!

Классический эпизод из жизни наперсточников, не правда ли? Только Торторелле и его бойцам не до улыбок. Сколько они потратили нервной энергии на эту дикую глупость и дремучий непрофессионализм, лишь им известно. Хотя на 43-й минуте хозяева справедливость вроде бы восстановили, сравняв счет. Тем не менее победили-таки «ураганы» - 6:5.

Обычно словоохотливый тренер «мундиров» на сей раз был краток:

- Знаете, сегодня я комментировать ничего не буду. Пусть лига объясняет свой прокол.

Что НХЛ позже весьма неуклюже и сделала:

- Гол нельзя было засчитывать. Но недопонимание между студией видеопросмотра в Колумбусе, линейными судьями и ситуационной комнатой в Торонто привело к возобновлению игры до того, как можно было изучить повторы со всех возможных ракурсов.

НХЛ этим пресс-релизом подтвердила все, что я сказал выше. Неграмотные телевизионщики дали неправильный повтор. Дилетанты-лайнсмены не потребовали предоставить нормальную картинку. Лентяи-двоечники в Торонто действительно закемарили или вышли за пивасиком. Ведь игра началась в непривычное время – в три часа дня по Торонто.

Вот потому я всегда считал и считаю все Кубки Канады/мира левыми турнирами. С приходом НХЛ на Олимпиады таковыми стали и Игры. Ведь НХЛ ультимативно требует, чтоб при ее участии олимпийские турниры обслуживали исключительно энхаэловские рефери. Как тут не вспомнить полуфинал Солт-Лейк-Сити-2002, когда Билл Маккрири наотрез отказался смотреть видеоповтор после незасчитанного гола Сергея Самсонова в ворота американца Майка Рихтера.

А теперь выясняется, что многие судьи и эксперты НХЛ просто профнепригодны…