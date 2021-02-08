НХЛ опять опозорилась: признала, что судьи засчитали гол неправильно, но счет не изменила

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Англия - Премьер-лига 23:00 Лидс Юнайтед 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.9 Х 3.8 П2 4.1
Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Сельта 0 П1 1.61 Х 3.8 П2 7.1
Бразилия - Серия А 02:00 Ботафого 0 Гремио 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнетс 0 Хьюстон Рокетс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс 0 Нью-Йорк Айлендерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Оттава Сенаторз 0 Эдмонтон Ойлерз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Мэйпл Лифс 0 Ванкувер Кэнакс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Коламбус Блю Джекетс 0 Каролина Харрикейнз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Сент-Луис Блюз 0 Аризона Койотс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Нэшвилл Предаторз 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Вашингтон Уизардс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззлиз 0 Торонто Рэпторс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Сан-Антонио Спёрс 0 Голден Стэйт Уорриорз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Маверикс 0 Миннесота Тимбервулвз 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Кливленд Кавальерс 0
НБА - регулярный чемпионат 05:30 Денвер Наггетс 0 Милуоки Бакс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Оклахома-Сити Тандер 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Авангард 0 Динамо Р 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Йокерит 0 Северсталь 0
Кубок Англии 20:30 Бёрнли 0 Борнмут 0
Германия - Бундеслига 21:00 Ратиофарм Ульм 0 Бавария 0
Германия - Бундеслига 21:00 Фрапорт Скайлайнерс 0 Бамберг 0
Англия - Чемпионшип 22:00 Шеффилд Уэнсдей 0 Уиком Уондерерс 0
Англия - Чемпионшип 22:00 Ротерхэм Юнайтед 0 Кардифф Сити 0
Кубок Англии 22:30 Манчестер Юнайтед 0 Вест Хэм Юнайтед 0
Германия - Бундеслига 22:30 С.Оливер Баскетс 0 Гисен 46-е 0
Германия - Бундеслига 22:30 Крайльсхайм Мерлинс 0 Альба 0
Кубок Италии 22:45 Ювентус 0 Интер М 0
Испания - Примера 23:00 Реал Мадрид 0 Хетафе 0
НХЛ опять опозорилась: признала, что судьи засчитали гол неправильно, но счет не изменила
08 февраля 12:04
автор: Виталий Славин

НХЛ опять опозорилась: признала, что судьи засчитали гол неправильно, но счет не изменила

Олимпийская тема, которую мы открыли позавчера, сегодня ночью получила сенсационное продолжение.

Судьи НХЛ, которые грозятся обслуживать матчи в Пекине-2022, допустили несусветный результативный ляп!

Дело было в Колумбусе, где «синие мундиры» Гаврикова (Григоренко остался в запасе) принимали «Каролину» Свечникова. Позорное судейство напрочь затмило игру двух наших потенциальных олимпийцев.

Запомните фамилии двух канадцев – Тайсон Бейкер, Джонни Мюррей. Эти лайнсмены не знают основ правил, но вполне могут оказаться среди арбитров на линии на Олимпиаде-2022 и работать на матче сборной России, скажем, против Канады или США. Решающий гол Кубка Канады-1987 имени Кохарски тогда нам может показаться невинным цветочком.

Что же произошло? За 75 секунд до второго перерыва Трочек сделал счет 4:3 в пользу гостей. Однако тренер «колумбов» Торторелла затребовал видеопросмотр на предмет «вне игры» у того же Трочека. Картинку в этом случае изучают не рефери, а их помощники на линиях.

Неладное я почувствовал уже в ходе этого самого видеопросмотра. Причем закоперщиками выступили, как ни странно, хозяева. Точнее – их телевизионщики. По мне так офсайд был очевидным: нападающий «Каролины» двумя коньками заехал минимум на полметра в зону атаки, когда шайба у его партнера еще находилась на синей линии. Но вот этот повтор меня и смутил: местные телевизионщики, чтобы оценить было «вне игры» или нет, делали стоп-кадр не тогда, когда шайба уходила с синей линии, а сразу как только шайба на нее попадала! То есть они считали, что, если шайба на синей, то уже можно фиксировать – был офсайд или нет. Но это не так! При входе в зону соперника вся синяя линия шириной аж 30 сантиметров относится к нейтральной зоне. Чтобы не было «вне игры», шайба должна преодолеть все эти 30 см полностью. Если же шайба вошла в зону, то синяя линия уже работает на нападающую команду, то есть шайба на синей линии считается все еще находящейся в зоне атаки.

Согласитесь, простейшее правило. Простительно, что не в курсе телевизионщики с арены «Блю Джекетс», давшие неправильный ракурс при повторе. Но судьи-то НХЛ этот элементарный нюанс обязаны знать как дважды два!

Еще более странно и удивительно, что лайнсменов на льду не поправили деятели из военной комнаты в Торонто. Нет, они это сделали. Но как? Вы ухохочитесь! Эксперты в Торонто проснулись в перерыве, установили истину, однако гол «Каролины» не отменили?! При этом – вот ведь настоящая комната смеха! – аннулировали остававшиеся в третьем периоде 45 секунд двухминутного командного штрафа «Коламбуса», назначенные за неподтвержденный челлендж!

Классический эпизод из жизни наперсточников, не правда ли? Только Торторелле и его бойцам не до улыбок. Сколько они потратили нервной энергии на эту дикую глупость и дремучий непрофессионализм, лишь им известно. Хотя на 43-й минуте хозяева справедливость вроде бы восстановили, сравняв счет. Тем не менее победили-таки «ураганы» - 6:5.

Обычно словоохотливый тренер «мундиров» на сей раз был краток:

- Знаете, сегодня я комментировать ничего не буду. Пусть лига объясняет свой прокол.

Что НХЛ позже весьма неуклюже и сделала:

- Гол нельзя было засчитывать. Но недопонимание между студией видеопросмотра в Колумбусе, линейными судьями и ситуационной комнатой в Торонто привело к возобновлению игры до того, как можно было изучить повторы со всех возможных ракурсов.

НХЛ этим пресс-релизом подтвердила все, что я сказал выше. Неграмотные телевизионщики дали неправильный повтор. Дилетанты-лайнсмены не потребовали предоставить нормальную картинку. Лентяи-двоечники в Торонто действительно закемарили или вышли за пивасиком. Ведь игра началась в непривычное время – в три часа дня по Торонто.

Вот потому я всегда считал и считаю все Кубки Канады/мира левыми турнирами. С приходом НХЛ на Олимпиады таковыми стали и Игры. Ведь НХЛ ультимативно требует, чтоб при ее участии олимпийские турниры обслуживали исключительно энхаэловские рефери. Как тут не вспомнить полуфинал Солт-Лейк-Сити-2002, когда Билл Маккрири наотрез отказался смотреть видеоповтор после незасчитанного гола Сергея Самсонова в ворота американца Майка Рихтера.

А теперь выясняется, что многие судьи и эксперты НХЛ просто профнепригодны…

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Рублев и Медведев сохранили свои позиции в топ-10 рейтинга ATPДарья Касаткина проходит во второй круг Australian OpenСергей Мозякин сыграл в матче КХЛ со своим сыномМедведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом«Голый клининг» набирает популярность«Этот собачий сын накачен русским допингом»
Русский Месси, сыграл как Иньеста, но пока еще не Царь. Реакция на хет-трик Головина во Франции и России
Три гола полузащитника «Монако» Александра Головина в матче с «Нимом» (4:3) вызвали много откликов об игре российского легионера.
Тампа — чемпион не только в хоккее, но и в футболе. Том Брэди выиграл седьмой Супербоул
В суперфинальном поединке чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) клуб «Тампа-Бэй Бакканирс» не оставил шансов «Канзас-Сити Чифс» (31:9).
От Кирьякова до Головина. Десять российских хет-триков в большой Европе
Александр Головин забил три гола в матче "Ним" - "Монако" (3:4) и стал шестым россиянином, которому удалось оформить хет-трик в составе клуба, представляющего "большую пятерку".
Евгения Медведева: Я не сторонник того, чтобы своих сталкивали друг с другом
Капитан команды «Время первых» Евгения Медведева подвела итоги Кубка Первого канала, завершившегося ее поражением от "Красной машины" Алины Загитовой.
Как Овечкин забил два, отдал два и в итоге проиграл (видео)
Российский суперфорвард «Вашингтона» Александр Овечкин выдал сверхрезультативную игру против «Филадельфии», набрав четыре очка, однако соперник забил семь шайб и обошел «Столичных» в таблице НХЛ.
«Оверим в самом начале подломался, когда ему разбили лицо». Корешков — о победе Волкова
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал "Плеймейкеру" победу Александра Волкова над Алистаром Оверимом нокаутом в главном бою UFC Vegas 18.
Алина Загитова: Мальчики отдавали себя полностью, и в этом была их проблема
Капитан команды «Красная машина» Алина Загитова подвела итоги субботнего соревновательного дня на Кубке Первого канала.
«Хоккеисты» Загитовой обошли «космонавтов» Медведевой. Кубок Первого канала стартовал
Участники нового командного турнира на столичной арене «Мегаспорт» исполнили короткие программы, и с преимуществом почти в 20 баллов над командой Евгении Медведевой в лидеры вышла дружина Алины Загитовой.
Фигуристы Марк Кондратюк и Макар Игнатов — о ролях «темной лошадки» и «секс-символа»
Участники Кубка Первого канала Марк Кондратюк и Марк Игнатов, представляющие на турнире команды Евгении Медведевой и Алины Загитовой, поделились впечатлениями от проката в короткой программе.
Доживут ли до конца боя Оверим и Волков? Народ ставит на россиянина
Утром 7 февраля по московскому времени россиянин Александр Волков проведет бой с Алистаром Оверимом.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Главное правило поведения спортсменов во время Игр в Японии - никакого секса!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика