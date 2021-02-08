«В НХЛ приостанавливают сезон. Работаем по плану «А», как перед Кореей»

- Почему в Швецию не едет главный тренер сборной Валерий Брагин? Р. – Следующий чемпионат мира – U18 в Далласе, поэтому мы сформировали тренерский штаб с этим прицелом. Игорь Николаевич Ларионов летит в Даллас. Как и тренер по физподготовке Кевин Чапмен из ХК «Сочи». Должен подчеркнуть, что работа ведется совместно с Брагиным.

- Почему весь чемпионат отдали Латвии? Допустят ли болельщиков на трибуны? Как быть с игроками из НХЛ, где регулярный чемпионат завершается 10 мая? Т. - Решение провести турнир целиком в Риге принял Совет ИИХФ, оно основывалось на гарантиях безопасности участников, именно поэтому чемпионат проводится в одной стране. Что касается зрителей, то это вопрос к Евросоюзу. Сейчас никто не знает, что будет в мае с коронавирусом, успеют ли провести массовую вакцинацию. Р. – Следим за ситуацией в НХЛ, там уже речь идет о приостановке сезона. Пока мы рассчитываем на своих игроков, как перед Олимпиадой в Корее. Но находимся на связи со всеми, кто играет за океаном.

Игорь Ларионов , и.о. главного тренера сборной, наставник молодежной сборной России: - У этих ребят уже есть опыт в КХЛ, они ярко играют, важно показывать правильный атакующий хоккей, агрессивный и компактный, что продемонстрировал МЧМ в Эдмонтоне.

Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной: - Мы собрали молодую, дерзкую команду, нацеленную на победу, пригласив игроков из 13 клубов. Задача одна – побеждать, продолжить победный путь, начатый в Хельсинки и продолженный в Москве. Капитаном сборной назначен Дамир Жафяров.

- Может ли Ларионов войти в тренерский штаб на ЧМ в Риге?

Р. – Мы постоянно улучшаем работу на результат. Исходя из этого примем решение после Далласа.

- Обычно на февральские этапы Евротура в молодой сборной был дядька-наставник. Сейчас такого нет…

Р. – В этом составе достаточно опытных игроков…

Л. – Яркий сезон проводит 26-летний Дамир Жафяров, Сергей Шмелев из «Сочи» забил 20 голов в очень молодой команде, Паша Красковский отлично играет в «Локомотиве», у вратаря Александра Самонова хороший сезон в СКА. На них и будем опираться. У нас сплав опыта, драйва и мастерства. Все на позитиве, приглашение в сборную – это бонус.

- Как решаете проблему с центрфорвардами для сборной с прицелом на Пекин-2022?

Р. – Такой проблемы не вижу. Пока придерживаемся плана, как перед Кореей.

- Собираетесь бороться за Евгения Кузнецова, чтобы сократили его 4-летнюю дисквалификацию? Теперь за кокаин дают куда меньше – несколько месяцев.

Р. – Срок дисквалификации - прерогатива ИИХФ. В любом случае мы будем бороться за нашего игрока.

- В олимпийскую сборную, которая проведет три матча в Казахстане, пригласили Владислава Каменева, который в новом году не играл за СКА. Где логика?

Р. – Этим мы еще раз хотим подчеркнуть, что идет работа по развитию центральных нападающих. Он был капитаном сборной на МЧМ-2016, правда, в финале допустил дисциплинарную ошибку. А не играл он из-за травмы и болезней. Теперь восстановился и набирает форму.

- Почему пригласили вратаря Александра Самонова, не всегда играющего за СКА. Не было мысли позвать Владислава Подъяпольского из «Северстали»?

Рашит Давыдов, тренер вратарей сборной и СКА:

- Мы исходим из перспектив сыграть на ЧМ. Вызываем тех, кто сможет соответствовать этому уровню и принести результат.

Р. – Все делается ради одной цели – победы.

- Ваше отношение к замене гимна России «Катюшей» на ЧМ в Риге?

Т. – Трудно гимн заменить песней. Кроме «Катюши» есть другие хорошие песни – «Герои спорта», которую исполнил Муслим Магомаев, а также «Трус не играет в хоккей». Решение по этому вопросу примет Совет ИИХФ в марте.

- На днях ФХР сообщила, что берет под свое крыло Музей хоккея в Парке легенд.

Р. – Нам важно иметь такую площадку, этот музей – сердце хоккея, поэтому составим план, как решить задачу сохранить его.

Т. – Сейчас на ВДНХ отрывается большой музей спорта, хоккею в нем отдана большая площадка. А в музей в Парке легенд надо вкладывать деньги, там есть неосвоенный третий этаж. Прежние хозяева Музея хоккея работали не так активно, как требовалось.

- Вопрос Жафярову. Не помешает ли вызов в сборную подготовке к плей-офф, куда ваше «Торпедо» уже официально пробилась? И есть ли у вас опыт капитана команды?

Ж. – Сейчас все мысли не о клубе, где несколько раз я играл с капитанской нашивкой, а о трех матчах в Швеции.

Василий Подколзин, ассистент капитана сборной:

- Едем в Швецию побеждать.