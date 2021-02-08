«В НХЛ приостанавливают сезон. Работаем по плану «А», как перед Кореей»

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Сельта 0 П1 1.68 Х 3.6 П2 6.4
Англия - Премьер-лига 23:00 Лидс Юнайтед 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.83 Х 3.9 П2 4.3
Бразилия - Серия А 02:00 Ботафого 0 Гремио 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс 0 Нью-Йорк Айлендерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Мэйпл Лифс 0 Ванкувер Кэнакс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнетс 0 Хьюстон Рокетс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Коламбус Блю Джекетс 0 Каролина Харрикейнз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Оттава Сенаторз 0 Эдмонтон Ойлерз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззлиз 0 Торонто Рэпторс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Нэшвилл Предаторз 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Сент-Луис Блюз 0 Аризона Койотс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Вашингтон Уизардс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Сан-Антонио Спёрс 0 Голден Стэйт Уорриорз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Маверикс 0 Миннесота Тимбервулвз 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Кливленд Кавальерс 0
НБА - регулярный чемпионат 05:30 Денвер Наггетс 0 Милуоки Бакс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Оклахома-Сити Тандер 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Авангард 0 Динамо Р 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Йокерит 0 Северсталь 0
Кубок Англии 20:30 Бёрнли 0 Борнмут 0
Германия - Бундеслига 21:00 Фрапорт Скайлайнерс 0 Бамберг 0
Германия - Бундеслига 21:00 Ратиофарм Ульм 0 Бавария 0
Англия - Чемпионшип 22:00 Ротерхэм Юнайтед 0 Кардифф Сити 0
Англия - Чемпионшип 22:00 Шеффилд Уэнсдей 0 Уиком Уондерерс 0
Германия - Бундеслига 22:30 Крайльсхайм Мерлинс 0 Альба 0
Германия - Бундеслига 22:30 С.Оливер Баскетс 0 Гисен 46-е 0
Кубок Англии 22:30 Манчестер Юнайтед 0 Вест Хэм Юнайтед 0
Кубок Италии 22:45 Ювентус 0 Интер М 0
Испания - Примера 23:00 Реал Мадрид 0 Хетафе 0
«В НХЛ приостанавливают сезон. Работаем по плану «А», как перед Кореей»
08 февраля 17:20
автор: Владислав Домрачев

«В НХЛ приостанавливают сезон. Работаем по плану «А», как перед Кореей»

Перед Шведскими играми руководители ФХР и штаба сборной России, ее тренеры и игроки ответили на вопросы журналистов.

Владислав Третьяк, президент ФХР:
- Главная задача турнира в Швеции – проверка кандидатов на ЧМ и ОИ в Пекине.

Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной:
- Мы собрали молодую, дерзкую команду, нацеленную на победу, пригласив игроков из 13 клубов. Задача одна – побеждать, продолжить победный путь, начатый в Хельсинки и продолженный в Москве. Капитаном сборной назначен Дамир Жафяров.

Игорь Ларионов, и.о. главного тренера сборной, наставник молодежной сборной России:
- У этих ребят уже есть опыт в КХЛ, они ярко играют, важно показывать правильный атакующий хоккей, агрессивный и компактный, что продемонстрировал МЧМ в Эдмонтоне.

- Почему весь чемпионат отдали Латвии? Допустят ли болельщиков на трибуны? Как быть с игроками из НХЛ, где регулярный чемпионат завершается 10 мая?
Т. - Решение провести турнир целиком в Риге принял Совет ИИХФ, оно основывалось на гарантиях безопасности участников, именно поэтому чемпионат проводится в одной стране. Что касается зрителей, то это вопрос к Евросоюзу. Сейчас никто не знает, что будет в мае с коронавирусом, успеют ли провести массовую вакцинацию.
Р. – Следим за ситуацией в НХЛ, там уже речь идет о приостановке сезона. Пока мы рассчитываем на своих игроков, как перед Олимпиадой в Корее. Но находимся на связи со всеми, кто играет за океаном.

- Почему в Швецию не едет главный тренер сборной Валерий Брагин?
Р. – Следующий чемпионат мира – U18 в Далласе, поэтому мы сформировали тренерский штаб с этим прицелом. Игорь Николаевич Ларионов летит в Даллас. Как и тренер по физподготовке Кевин Чапмен из ХК «Сочи». Должен подчеркнуть, что работа ведется совместно с Брагиным.

- Может ли Ларионов войти в тренерский штаб на ЧМ в Риге?

Р. – Мы постоянно улучшаем работу на результат. Исходя из этого примем решение после Далласа.
- Обычно на февральские этапы Евротура в молодой сборной был дядька-наставник. Сейчас такого нет…

Р. – В этом составе достаточно опытных игроков…
Л. – Яркий сезон проводит 26-летний Дамир Жафяров, Сергей Шмелев из «Сочи» забил 20 голов в очень молодой команде, Паша Красковский отлично играет в «Локомотиве», у вратаря Александра Самонова хороший сезон в СКА. На них и будем опираться. У нас сплав опыта, драйва и мастерства. Все на позитиве, приглашение в сборную – это бонус.

- Как решаете проблему с центрфорвардами для сборной с прицелом на Пекин-2022?
Р. – Такой проблемы не вижу. Пока придерживаемся плана, как перед Кореей.

- Собираетесь бороться за Евгения Кузнецова, чтобы сократили его 4-летнюю дисквалификацию? Теперь за кокаин дают куда меньше – несколько месяцев.
Р. – Срок дисквалификации - прерогатива ИИХФ. В любом случае мы будем бороться за нашего игрока.

- В олимпийскую сборную, которая проведет три матча в Казахстане, пригласили Владислава Каменева, который в новом году не играл за СКА. Где логика?
Р. – Этим мы еще раз хотим подчеркнуть, что идет работа по развитию центральных нападающих. Он был капитаном сборной на МЧМ-2016, правда, в финале допустил дисциплинарную ошибку. А не играл он из-за травмы и болезней. Теперь восстановился и набирает форму.

- Почему пригласили вратаря Александра Самонова, не всегда играющего за СКА. Не было мысли позвать Владислава Подъяпольского из «Северстали»?

Рашит Давыдов, тренер вратарей сборной и СКА:
- Мы исходим из перспектив сыграть на ЧМ. Вызываем тех, кто сможет соответствовать этому уровню и принести результат.
Р. – Все делается ради одной цели – победы.

- Ваше отношение к замене гимна России «Катюшей» на ЧМ в Риге?
Т. – Трудно гимн заменить песней. Кроме «Катюши» есть другие хорошие песни – «Герои спорта», которую исполнил Муслим Магомаев, а также «Трус не играет в хоккей». Решение по этому вопросу примет Совет ИИХФ в марте.

- На днях ФХР сообщила, что берет под свое крыло Музей хоккея в Парке легенд.
Р. – Нам важно иметь такую площадку, этот музей – сердце хоккея, поэтому составим план, как решить задачу сохранить его.
Т. – Сейчас на ВДНХ отрывается большой музей спорта, хоккею в нем отдана большая площадка. А в музей в Парке легенд надо вкладывать деньги, там есть неосвоенный третий этаж. Прежние хозяева Музея хоккея работали не так активно, как требовалось.

- Вопрос Жафярову. Не помешает ли вызов в сборную подготовке к плей-офф, куда ваше «Торпедо» уже официально пробилась? И есть ли у вас опыт капитана команды?
Ж. – Сейчас все мысли не о клубе, где несколько раз я играл с капитанской нашивкой, а о трех матчах в Швеции.

Василий Подколзин, ассистент капитана сборной:
- Едем в Швецию побеждать.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
10 февраля стартует чемпионат мира по биатлонуИлья Воробьёв возглавил тренерский рейтинг КХЛМексиканский "Тигрес" первым вышел в полуфинал клубного ЧМ«Голый клининг» набирает популярностьМедведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом«Лучшее тело Земли»
«Подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны». Легенды биатлона обиделись на Дмитрия Губерниева
Два главных биатлонных шоумена четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и телекомментатор Дмитрий Губерниев сошлись в очередной схватке.
Гимнастка Лидия Иванова и история ее великой любви – в проекте «Легенды спорта»
Русский Месси, сыграл как Иньеста, но пока еще не Царь. Реакция на хет-трик Головина во Франции и России
Три гола полузащитника «Монако» Александра Головина в матче с «Нимом» (4:3) вызвали много откликов об игре российского легионера.
Тампа — чемпион не только в хоккее, но и в футболе. Том Брэди выиграл седьмой Супербоул
В суперфинальном поединке чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) клуб «Тампа-Бэй Бакканирс» не оставил шансов «Канзас-Сити Чифс» (31:9).
От Кирьякова до Головина. Десять российских хет-триков в большой Европе
Александр Головин забил три гола в матче "Ним" - "Монако" (3:4) и стал шестым россиянином, которому удалось оформить хет-трик в составе клуба, представляющего "большую пятерку".
Евгения Медведева: Я не сторонник того, чтобы своих сталкивали друг с другом
Капитан команды «Время первых» Евгения Медведева подвела итоги Кубка Первого канала, завершившегося ее поражением от "Красной машины" Алины Загитовой.
Как Овечкин забил два, отдал два и в итоге проиграл (видео)
Российский суперфорвард «Вашингтона» Александр Овечкин выдал сверхрезультативную игру против «Филадельфии», набрав четыре очка, однако соперник забил семь шайб и обошел «Столичных» в таблице НХЛ.
«Оверим в самом начале подломался, когда ему разбили лицо». Корешков — о победе Волкова
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал "Плеймейкеру" победу Александра Волкова над Алистаром Оверимом нокаутом в главном бою UFC Vegas 18.
Алина Загитова: Мальчики отдавали себя полностью, и в этом была их проблема
Капитан команды «Красная машина» Алина Загитова подвела итоги субботнего соревновательного дня на Кубке Первого канала.
«Хоккеисты» Загитовой обошли «космонавтов» Медведевой. Кубок Первого канала стартовал
Участники нового командного турнира на столичной арене «Мегаспорт» исполнили короткие программы, и с преимуществом почти в 20 баллов над командой Евгении Медведевой в лидеры вышла дружина Алины Загитовой.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика