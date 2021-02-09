Чемпионат НХЛ в США превращается в чудовищный фарс. Зато в Канаде все спокойно

Зато жутко не повезло невинно пострадавшим «Сент-Луису» - 5 отмененных игр, «Флориде» и «Аризоне» - по 4, «Бостону» и «Тампе» - по 3. Они готовы были играть. Но соперники – «Даллас», «Каролина», «Вегас», «Баффало», «Нью-Джерси», «Миннесота», «Колорадо» не явились. Сидели на карантине.

Ну а больше всего досталось обоим побережьям. В эпицентрах распространения инфекции отложены уже 25 игр. Правда, и тут есть избранные. «Рейнджерс» пропустил только одну встречу - 6 февраля с «Нью-Джерси» в Ньюарке. «Анахайм» в Калифорнии вообще будто в капсуле функционирует – ни единого прокола!

Более или менее спокойно с вирусом в центральных штатах США. Отсюда всего восемь отмененных матчей. Причем «Коламбус», «Чикаго», «Детройт» продолжают двигаться четко по графику.

Все-таки умные люди рулят здравоохранением в Канаде. Строжайший и продолжительный карантин при пересечении границы с США заставил НХЛ сформировать на родине хоккея отдельный дивизион, который будет вариться в собственном соку до лета. Когда стартуют полуфиналы Кубка Стэнли. В Канаде жителей по сравнению с южным соседом много меньше, а уровень жизни повыше. Потому и пандемия не так свирепствует, как в США. Почти четыре недели со старта регулярки миновало, а от Монреаля и Торонто до Ванкувера и Эдмонтона - ни одной вспышки заболеваемости, заставившей откладывать календарные матчи.

ОТЛОЖЕННЫЕ ИГРЫ

15 января

1. Флорида – Даллас

16 января

2. Флорида – Даллас

18 января

3. Тампа – Даллас

20 января

4. Тампа – Даллас

5. Нэшвилл – Каролина

22 января

6. Каролина – Флорида

23 января

7. Каролина – Флорида

27 января

8. Каролина – Тампа

29 января

9. Вегас – Сент-Луис

2 февраля

10. Сан-Хосе – Вегас

3 февраля

11. Айлендерс – Баффало

Баффало 12. Питтсбург – Нью-Джерси

4 февраля

13. Сан-Хосе – Вегас

5 февраля

14. Айлендерс – Баффало

Баффало 15. Колорадо – Миннесота

6 февраля

16. Нью-Джерси – Рейнджерс

17. Сент-Луис – Колорадо

Колорадо 18. Миннесота – Аризона

7 февраля

19. Бостон – Баффало

Баффало 20. Сент-Луис – Колорадо

21. Миннесота – Аризона

9 февраля

22. Бостон – Баффало

10 февраля

23. Миннесота – Сент-Луис

24. Колорадо – Аризона

25. Нью-Джерси – Питтсбург

12 февраля

26. Баффало – Вашингтон

27. Филадельфия – Нью-Джерси

28. Миннесота – Сент-Луис

29. Колорадо – Аризона

13 февраля

30. Баффало – Вашингтон

14 февраля

31. Филадельфия – Нью-Джерси

32. Миннесота – Лос-Анджелес

16 февраля

33. Бостон – Нью-Джерси

ОТМЕНЫ ПО ДИВИЗИОНАМ И КЛУБАМ

ДИВИЗИОН СЕВЕР – 0 игр

ДИВИЗИОН ВОСТОК – 12 игр

Баффало, Нью-Джерси – 6

Бостон – 3

Айлендерс, Питтсбург, Филадельфия, Вашингтон – 2

Рейнджерс – 1

ДИВИЗИОН ЦЕНТР – 8 игр

Даллас, Флорида, Каролина – 4

Тампа – 3

Нэшвилл – 1

Коламбус, Чикаго, Детройт – 0

ДИВИЗИОН ЗАПАД – 13 игр

Миннесота – 6

Сент-Луис, Колорадо - 5

Аризона - 4

Вегас – 3

Сан-Хосе – 2

Лос-Анджелес – 1

Анахайм – 0

Сейчас на изоляции до особого разрешения врачей четыре команды – «Баффало», «Нью-Джерси», «Миннесота», «Колорадо». Положение у всех крайне тяжелое. У первых трех переносы производили уже дважды. Настолько много заболевших. Либо находящихся под подозрением после близких контактов с инфицированными.

Так, у «Сейбрз» в ковид-протоколы включены нападающие Дилан Козенс, Тейлор Холл, Кертис Лазар, Кейси Миттельштадт, Тобиас Ридер, защитники Расмус Далин, Джейк Маккейб, Брэндон Монтур, Расмус Ристолайнен, а также тренер Ральф Крюгер, чей тест оказался позитивным 4 февраля.

В «Девилз» положение совсем аховое. С 1 февраля вне игры – нападающие Нейт Бастиан, Еспер Братт, Никита Гусев, Джек Хьюз, Андреас Юнссон, Янне Куокканен, Майкл Маклауд, Кайл Палмиери, Егор Шарангович, Павел Заха, Тревис Зейджак, защитники Дмитрий Куликов, Деймон Сиверсон, Тай Смит, Метт Теннисон, голкипер Эрик Комри.

Почти полкоманды зависли в неизвестности в «Уайлд»: форварды Ник Бьюгстад, Ник Бонино, Йоэль Эрикссон Эк, Маркус Фолиньо, Маркус Юханссон, Нико Штурм, защитники Ян Коул, Брэд Хант, Джаред Сперджен.

Представляете, каково тренеру «Нью-Джерси» Линди Раффу, если 16 его заподозренных игроков отсидят взаперти минимум 16 дней?! По идее нужно организовывать новую предсезонку. Но куда там! Расписание регулярки неумолимо: на следующий день после вероятного окончания изоляции «дьяволов» 17 января на Манхеттене ждет «Рейнджерс», через 48 часов в Бостоне – «Брюинз»!

Похожая картина у трех других отстраненных клубов.

Вот потому в минувшую субботу впервые появилась информация, что НХЛ может приостановить сезон. Антиковидные барьеры не справляются с распространением инфекции в лиге. Однако Беттман и Ко воздержались от крайних мер. Ограничились оперативными поправками в медицинские протоколы. В частности, на всех аренах ради улучшения циркуляции воздуха убрали защитные стекла за скамейками команд. Кроме того, обязали в раздевалках располагать игроков на расстоянии друг от друга не менее чем в 1,8 метра, а приезжать на арены не ранее чем за час 45 минут до стартового вбрасывания.

Для дилетантов и хохмачей поясняю: самые опасные места с точки зрения заражения – именно подтрибунные помещения. Особенно раздевалки – душные, маленькие, плохо проветриваемые.

Меня, к слову, потрясла комната для гостей в огромном суперсовременном дворце «Нью-Джерси» в Ньюарке. Когда я зашел проведать после игры «Флориды» Сергея Бобровского, просто обалдел на пороге: игроки «Пантерс» сидели едва ли не на головах друг у друга, а от духоты, запахов пота и всяческих мазей топор впору было вешать.

К сожалению для НХЛ, в ее лиге некем заменить выбывающих в массовом порядке игроков в пандемию. В отличие от КХЛ. Где дыры закрывали резервистами из высшей лиги и даже молодежной. Потому матчи в нашем чемпионате отменяли разве что в исключительных случаях.

Гари Беттману, владельцам клубов, тренерам и профсоюзу игроков в этой критической ситуации, похожей на цугцванг, попросту деваться некуда. Остановка сезона не выгодна никому. Да, чемпионат в принципиально разных для участников условиях превращается в чудовищный фарс. Но таков волчий капитализм, в котором ничего нет превыше доллара.

Со времен, описанных Джеймсом Олдриджем в рассказе «Последний дюйм» и прекрасно экранизированным в 1959 году «Ленфильмом», в мире империализма ничего не изменилось. Увы…

P.S. Сегодня вечером сразу несколько инсайдеров сообщили, что игру в столице США «Вашингтон» – «Филадельфия» лига может отменить. Причина: в дополнение к ранее включенному в список ковид-отстраненных защитнику «Флайерз» Тревису Санхайму срочно помещен еще один игрок «Филли». Однако к 21:00 (мск) на сайте НХЛ матч, который должен был начаться в 2 ночи по Москве, оставался в расписании.