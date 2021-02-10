И снова: «Овечкин, стоп, машина!» Ничего, злее будем: «Уэйн, мы идем к тебе»

Последний матч «Баффало» провел против «Нью-Джерси» 31 января, когда дома уступил – 3:5. Это была вторая игра с «дьяволами» за два дня. Гости 31 января вышли на поединок с «Сейбрз», имея в списке отстраненных аж шестерых игроков. На следующий день к ним добавили еще четырех, а всего доходило до 19. «Нью-Джерси» 1 февраля, разумеется, отправили на карантин, который завершится в лучшем случае 16 февраля, когда по расписанию состоится матч в Нью-Йорке против «Рейнджерс».

Ведь что на днях выяснилось? Оказывается, некоторые клубы, узнав об инфицированных в стане противников, не хотели выходить на лед. Однако лига настояла на соблюдении календаря. Что в итоге аукнулось вспышкой заболеваемости в том же «Баффало», который гарантированно пропустит уже шесть матчей.

Однако во вторник, в день повторного поединка в столице США, в список по ковиду угодили еще два «летчика» - капитан команды Клод Жиру и защитник Джастин Браун. Медицинский комитет НХЛ, профсоюз игроков и «Вашингтон» с «Филадельфией», наученные горьким опытом массовых заболеваний в «Нью-Джерси», «Баффало», «Миннесоте» и «Колорадо», согласились игру, которая должна была начаться сегодня в два ночи по Москве, отменить. От греха подальше.

Как сообщила НХЛ, произошло следующее. Защитника «Флайерз» Тревора Занхайма отстранили по медицинским протоколам в воскресенье перед первым матчем в Вашингтоне, в котором гости взяли верх 7:4. Всех тренеров, игроков и сотрудников «Филадельфии» немедленно дополнительно протестировали - ни одного положительного результата. Потому воскресный матч решили проводить.

У «Сейбрз» первые случаи подозрения на ковид выявились 2 февраля. Самоизолировались Холл и Ристолайнен. Адамс намекает, что зараза в его лагерь проникла из «Нью-Джерси» из-за того, что НХЛ оперативно не отменила повторную встречу 31 января.

- У нас до того не было ни одного случая, наши игроки были невероятно дисциплинированными, - сокрушался Адамс. – По факту мы попали в ситуацию, когда инфекция потенциально могла прийти к нам только из раздевалки «Девилз». В итоге мы оказались там, где теперь находимся. Согласитесь, в нашем деле легко обнаружить причинно-следственную связь. Но я не хочу ничего утверждать. Пусть разбираются медики. Им нужно время, чтобы проверить все контакты.

Понятно, управленец «Сейбрз» из-за корпоративной этики всячески избегает прямых обвинений НХЛ. Тем не менее Адамс признался, что дважды - 30 и 31 января обращался в лигу и разговаривал с вице-президентом Биллом Дейли на предмет опасности заражения в матчах против «Нью-Джерси». Однако понимания ни в руководстве лиги, ни в ее медицинском комитете, ни в профсоюзе игроков не нашел – переносить игру 31 января посчитали нецелесообразно.

Что получилось в итоге?

«Нью-Джерси» и «Баффало» провели последний матч 31 января. У «Девилз» следующий по графику – 16 февраля против «Рейнджерс». «Сейбрз» вернется, как предполагается, раньше – 15 февраля в игре с «Айлендерс».

Проблема в том, что попутно пострадали совершенно невиновные «Вашингтон» и «Филадельфия», чью встречу вчера как раз и отменили. Для этого во избежание скандала хватило всего трех «летчиков» в протоколе по ковиду.

Но именно «Кэпиталз» и «Филли» на этой неделе должны были по два раза сыграть соответственно с «Баффало» и «Нью-Джерси». Значит, нежданные каникулы команды Овечкина в разгар сезона продлятся целую неделю! С 7-го по 14 февраля, когда «Вашингтон» в воскресенье схлестнется в Питтсбурге с «пингвинами» Малкина.

Какая-то мистика! Стоит только капитану «столичных» раскочегариться, как откуда-то вдруг звучит суровое и безапелляционное:

- Стоп, машина!

Та самая русская, которая никогда не ломается. То локауты, то пандемии, то коллективное наказание за ковид у одноклубника, то карантин у соперников… Ясно, никто за океаном не хочет, чтобы москвич отобрал у аборигена, пусть и с белорусскими корнями, главный рекорд североамериканского хоккея.

Но трудности русских только закаляют. Чем тернистее и опаснее путь, тем слаще и величественнее победа.