Нам в Пекине нужен… Кросби. Почему Вадим Шипачев должен сыграть на Олимпиаде-2022

Его называют Русским Кросби. Потому что он выбрал 87-й номер, который украшает джерси знаменитого канадца Сидни Кросби. Шипачев и родился в 1987-м. 12 марта ему исполнится 34 года. Уже или еще? Вопрос имеет право на жизнь, потому что перед глазами яркий пример хоккейного долголетия Сергея Мозякина – главный бомбардир отечественных чемпионатов свой лучший сезон провел в 35!

Коллега Славин, недавно предлагая эскиз российской дрим тим пекинского созыва, не нашел там место для Шипачева. При дефиците центрфорвардов-созидателей. Правда, на зум-конференции перед Шведскими играми глава штаба сборной России Роман Ротенберг напрочь отмел этот дефицит. Загибаем пальцы: Евгений Малкин, его тезка Кузнецов (если скостят 4-летнюю дисквалификацию за кокаин), Владислав Наместников, Артем Анисимов, Иван Барбашев – вот и весь список наших центрфорвардов в НХЛ. В КХЛ помимо Шипачева не роняют планку Сергей Андронов, Александр Кадейкин, Денис Зернов с натяжкой, аршинными шагами движется вперед молодой Иван Морозов, выстреливший на Кубке Первого канала. Впрочем, капитан ЦСКА Андронов, завоевавший золото в Пхенчхане-2018, весь прошлый сезон не покидал лазарет и с трудом восстанавливал кондиции. Ему уже за 30, что превращает его шансы пробиться в состав даже на ЧМ-2021, который может пройти без энхаэловцев, в эфемерные.

Скептики утверждают, что Русский Кросби – центр для внутреннего пользования, который непременно растворится в энхаэловской среде. Напоминают, как Шипачев провалился на Кубке мира-2016 и даже на Олимпиаде-2018 получил вотум тренерского недоверия после поражения нашей сборной от словаков (2:3) на старте турнира.

При этом из истории не вычеркнешь домашний ЧМ-2016, на котором Вадим первенствовал в бомбардирской гонке и был включен в сборную звезд. Да и через год в Кельне/Париже его тройка с Никитой Гусевым и Евгением Дадоновым ни в чем не уступала энхаэловской линии Никита Кучеров – Евгений Кузнецов – Артемий Панарин.

Командировка в «Вегас», завершившаяся едва начавшись, надломила Шипачева, но не сломила. Перейдя в московское «Динамо», он в творческой лаборатории Владимира Крикунова расцвел. Несмотря на мрачные прогнозы пессимистов. Знаменитые баллоны олдскульного тренера лишь закалили плеймейкера.