Кто «уволил» Брагина из сборной? Откуда взялась фейковая новость? 

И что, критики успокоились? Наоборот – включили самый подлый механизм пропагандистской борьбы. Начали вбрасывать «инсайды», которые не имеют ничего общего с реальностью. Вечером, когда национальная сборная уже заселилась в отель шведского Мальме, из нее «уволили» Валерия Брагина. Из СКА главного тренера тоже «уволили». Очень интересно, откуда растут ноги у этой новости? Может быть, у нее есть заинтересованный заказчик, ведь появилась она практически на пустом месте.

И вот опять накануне предстоящего праздника его словно пытаются умышленно испортить. Каждый раз. Перед каждым турниром. В декабре, накануне Кубка Первого канала, сборную критиковать было не за что. Информационные меньшинства высосали из одного места упреки: тренеры-ассистенты «не те», а в состав нужно было пригласить Жафярова. В феврале, накануне Шведских игр, штаб специалистов уже другой, а Жафяров не просто вызванный игрок, а еще и целый капитан.

Для России турнир с участием сборной – спортивный деликатес. Не так уж часто выступает национальная команда, ее матчи не приедаются никогда. Повышенный интерес, особые ожидания, интриги, жажда свежих впечатлений. Хочется смотреть яркий хоккей, открывать для себя новые имена, аплодировать героям момента. Ждешь событий, которые потом можно долго и со вкусом обсуждать.

КТО-ТО СЛИШКОМ ТОРОПИТСЯ

Во-первых, планов об увольнении Брагина из СКА и сборной сейчас не существует в принципе. Лица, принимающие ключевые решения в питерском клубе и в национальной команде, о таких вариантах даже не задумываются. Информация самая достоверная и реальная.

Во-вторых, главный критерий работы главного тренера – результат. Понятно, что это аксиома – просто напоминаю ее «альтернативно одаренным» авторам фантастических вбросов. СКА готовится к выступлениям в Кубке Гагарина. Для сборной главный турнир года – чемпионат мира. Пока не закончатся оба турнира, невозможно говорить даже о том, насколько удачно сработал в сезоне Валерий Николаевич. А ведь даже когда оценка дана, за ней необязательно следуют кадровые решения.

В-третьих, кто вообще сказал, что Брагин не может стать одним из героев хоккейного сезона? Разве он не доказал своего таланта в работе на уровне сборных? Разве он не добыл для России 5 финалов и 7 комплектов медалей на восьми МЧМ? У нас что, взрослая сборная обречена на чемпионате мира? Наоборот – есть все шансы и возможности для выигрыша турнира. Что будут делать хулители национальной команды в случае золотого исхода?

В-четвертых, перед тем же СКА задачи выиграть кровь из носу Кубок Гагарина вообще не стоит. При этом шансы невских армейцев на титул ничуть не хуже, чем у ЦСКА, «Локомотива» или «Ак Барса». Да, они и ничуть не лучше – но это не отменяет сценария, когда питерцы выиграют борьбу между равными соперниками и возьмут титул. Плей-офф-2021 был бы очень непредсказуемым даже в обычное время. А уж теперь, когда на дворе ковид. Вспомните первый сезон КХЛ. С каким запасом прочности шел суперзвездный «Салават», с каким преимуществом выиграл регулярку. А потом действующий чемпион и главный фаворит в первом же раунде вылетел от «Авангарда», который вообще не должен был попадать в плей-офф (попал с 16-го места в последнем туре благодаря осечкам соперников). Причина – грипп, который подкосил уфимскую команду прямо по ходу серии. Дай бог, чтобы этой весной грипп и более серьезные болезни обходили претендентов на кубок стороной. Просто случиться может все, что угодно, несколько команд имеют равные шансы на успех. В том числе и СКА Брагина.

В-пятых, сценарий «увольняем тренера, не дождавшись плей-офф» сам по себе настолько бредовый, что его невозможно представить в применении к любому топ-клубу КХЛ. Руководители элитных команд чемпионата России – люди адекватные и взвешенные. Это лет 15 назад кое-где еще могли рубить сплеча. Но потом бесперспективность лихого подхода осознали все. Многому, кстати, научил пример того же «Салавата». В сезоне-2010/11 тандем Быкова-Захаркина был не то что одной – полутора ногами на выходе из команды. Однако уфимские боссы набрались терпения и не отправили тренеров в отставку. В итоге весной тандем добыл первый и пока единственный для башкирского клуба Кубок Гагарина.

ЛАРИОНОВ-БРАГИН: НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕ

Шестое и очень важное. Напомню общий, актуальный для всех сфер управленческий принцип. Если вы задумали менять специалиста, работающего на сверхответственном посту – сначала поймите, на кого его менять. В хоккее любой грамотный руководитель поступает именно так. Выдумки об опале Брагина выглядят как сумасшествие именно из-за своей беспочвенности. Именно из-за того, что никаких кандидатов на замену ему никто сейчас не ищет. И даже не задумывается. В том числе не рассматривается вопрос с заменой одного Николаевича на другого.

При всем уважении к огромным знаниям и славному игроцкому опыту Ларионова, до статуса главного тренера сборной еще нужно дорасти. Нужно проявить себя как минимум на одном молодежном ЧМ – к чему, кстати, сейчас готовится Профессор (и открыто об этом говорит). Нужно прибавить во многих важных компонентах тренерского мастерства. Например, в управлении командой на скамейке по ходу игр (особенно трудных или кубковых). В способности провести подготовку к турниру так, чтобы сборная была в оптимальных физических кондициях.

Брагин, кстати, умеет делать это очень хорошо. Его время показать товар лицом наступит весной. Время Ларионова придет позже. В конце концов, право работать в СКА или возглавлять взрослую сборную надо просто заслужить. Валерий Николаевич до прихода на свои нынешние посты наработал себе элитный послужной список – с теми самыми финалами и медалями МЧМ. Поэтому на взрослое мировое первенство главную сборную везет он.

Ларионов, который рядом, но не вместо – это вообще немного о другом. Хочется, чтобы болельщики понимали одну очень важную вещь. Игорь Николаевич – это про философию и про стратегию. Это процесс строительства той системы, похожую на ту, что существует в Канаде. Когда есть менеджмент, есть костяк штаба сборной, есть приглашенные на тот или другой турнир главные тренеры. А схема все равно одна, ледовый стиль один, хоккеисты знают, что от них требуется. И хоккейная тактика в общем-то не зависит от того, кто на данный момент главный тренер. В России эта система только строится, ее полноценный запуск – вопрос не одного года и даже не двух лет. Именно поэтому главный тренер молодежки Ларионов присутствует и рядом со штабом взрослой команды, и рядом со штабом юниорки. Никого при этом не подсиживая и никому не мешая.

От сборной Быкова требовали проверять молодежь. Почему же теперь за это критикуют?

Брагину, к которому я отношусь с огромной человеческой и профессиональной симпатией, хочется дать один совет. Привыкайте, Валерий Николаевич. Пост у вас нынче такой. Время от времени вы будете мишенью грязных вбросов, героем фантазий, изобретенных пиарщиками-подлецами. Начнется плей-офф КХЛ – про вас еще не то напишут. Мало ли мы видели вбросов, нацеленных на фаворитов то одной, то другой кубковой весны? А уж перед чемпионатом мира ассенизационные интернет-потоки и вовсе начнут хлестать на полную мощь.

Работайте спокойно и радуйте своими победами хоккейную Россию. Никто вас не отодвинет и не уволит. У вас есть доверие руководства. Доверие системы. Доверие страны. Покажите, что вам доверяют не напрасно.

Над шансами молодого состава сборной посмеивались накануне Кубка Карьяла. Команда победила всех соперников из элиты европейского хоккея. К сборной докапывались на ровном месте накануне Кубка Первого канала. Она уверенно взяла три победы в трех матчах, подарив стране шикарный предновогодний праздник. Теперь, накануне Шведских игр, нашу команду России пытаются раскачать через выдумки про Брагина, да еще и попрекая тем, что в февральском созыве «много непонятной молодежи».

На всякий случай, национальная команда принимает сложные управленческие решения, максимально соблюдая баланс интересов и топ-клубов, и сборной. Фавориты чемпионата КХЛ решают свои задачи, февраль – время подготовки к походу за Кубком Гагарина. Сильнейшие команды страны без вопросов отпускают всех своих лидеров на российский этап Евротура, готовят кадры для состава под ЧМ. Но при этом им нужно, чтобы те же лидеры и кадры зимой имели время на полноценную подготовку к плей-офф КХЛ в расположении клубов. Считаться с их позицией требуют как интересы здоровой работы хоккейной системы, так и соображения порядочности. Как можно упрекать за сборную за то, что в Швецию не повезли максимум хоккеистов из того же ЦСКА, «Ак Барса» или «Локомотива»?

На всякий случай, практику с участием одного и того же состава во всех этапах Евротура мы уже проходили. И критиковали за это Быкова-Захаркина всей страной. Кстати, те опасения были справедливы. Тандем погорел именно на том, что привычный костяк опытных хоккеистов перестал выкладываться даже в матчах уровня ЧМ. А резерва, опорной группы в виде обкатанной на Евротурах молодежи у того тренерского штаба не было. В итоге результаты сошли на нет, а сторонники догматического кадрового подхода были отправлены в отставку.

Сейчас национальная команда делает именно то, что от нее требовали. Дает шанс десяткам одаренных новичков, формирует прочный и многочисленный резерв под главные турниры олимпийского цикла. Как можно критиковать штаб за доверие к молодежи, если перспективность подхода не только объективна – но еще и одобряется 99 процентами специалистов и болельщиков.