Помнит ли капитан Жафяров Мальме? Почему надо смотреть Шведские хоккейные игры

1. Выстрелит ли новый капитан сборной Жафяров?
Нападающий Дамир Жафяров, пропустивший Кубок Первого канала, вызван на ШХИ и назначен капитаном сборной России. В декабре многие считали, что 26-летнего лидера атак «Торпедо» несправедливо прокатили мимо состава национальной команды. В прошлом сезоне Жафяров зажег на Кубке «Карьяла», но на московском турнире не блеснул и потом сбавил обороты. Теперь Дамир держит планку, его связка с Иваном Чеховичем может доставить массу неприятностей любому сопернику (центр в их звене – американец Энди Миле).
Мальме знаком Жафярову. В этом городе он, будучи игроком новокузнецкого «Металлурга», выступал на МЧМ-2014 и завоевал бронзу. Забив единственный гол шведам в полуфинале (наши уступили 1:2). Семь лет назад он выходил на лед с Антоном Слепышевым и Михаилом Григоренко. Первый из них кандидат в команду на ЧМ-2021. Есть реальный шанс отправиться в Ригу и у Жафярова, для которого турнир в Мальме должен стать трамплином для взлета на международный уровень.
Накануне нижегородская связка тренировалась с 18-летним Маратом Хуснутдиновым, участником МЧМ-2021.
2. Сохранит ли Ларионов курс на советский хоккей?
Для исполняющего обязанности главного тренера сборной Игоря Ларионова турнир в Мальме станет третьим в новом амплуа. В Хельсинки его «детский сад» вызвал восторг, в Эдмонтоне – разочарование. Однако не стоит смешивать этапы Евротура и МЧМ. Даже если в состав включили целую группу обладателей «деревянных» медалей, а также потенциального участника ЮЧМ-2021 (U18) форварда СКА Никиту Чибрикова. К слову, Профессор сам полетит на турнир в американский Даллас, чтобы просмотреть потенциальных кандидатов в возглавляемую им молодежную сборную.
На зум-конференции перед ШХИ Ларионов сдержанно ответил на вопрос об игровом стиле своей новой команды: «Задача – играть в правильный современный атакующий хоккей». Емко и лаконично.
Кстати, на Кубке «Карьяла» это удавалось не всегда. В матче с хозяевами (6:2) наши забили быстрые голы, а потом оказались прижаты к воротам. А шведы (2:1Б) и вовсе возили российскую команду в третьем периоде. Спасибо, вратарю Ярославу Аскарову, подчистившему огрехи в обороне. Да и сухая победа над чехами (3:0) одержана не без помощи вратаря соперников, который обязан был справляться с бросками Егора Чинахова и его тезки Афанасьева.
3. Не уронит ли Самонов высоко поднятую планку?
Александр Самонов, признанный на Кубке Первого канала, лучшим вратарем турнира считается железным кандидатом на поездку в Ригу-2021. Более того, на ЧМ-2021 он вполне может стать основным вратарем сборной, хотя международного опыта ему не хватает. Поэтому его вызвали в эту экспериментальную команду.
В декабре он сыграл все три матча Кубка Первого канала. Возможно, будет защищать ворота без замен и в Мальме. Хочется еще раз посмотреть на уровне мужиков и Ярослава Аскарова – лучшего голкипера Кубка «Карьяла». В Эдмонтоне дилетанты спустили на него чуть ли не всех собак. По мнению же вратаря-олимпионика Виталия Самойлова, на МЧМ-2021 Аскаров был сильнейшим в сборной России.
Достойно отвечая на вопросы журналистов после утешительного финала МЧМ-2021, Ярослав объяснил для непонятливых: «В Хельсинки соперники простили нас за ошибки, в Эдмонтоне – нет».
Тревожит отсутствие у Аскарова игровой практики – в последнее время он не играл за СКА. Может, от юниора ждали подвигов в армейском дерби, которое СКА проиграл ЦСКА в Москве 1:3? Оставим этот вопрос тренеру вратарей питерцев и сборной Рашиту Давыдову, умеющему выводить перспективных голкиперов на высокий уровень.
Состав сборной на тренировке в Мальме
Вратари: Самонов, Тарасов, Аскаров
«Белые»: Алексеев – Минулин, Чехович – Хуснутдинов – Жафяров
«Синие»: Пыленков – Зборовский, Бутузов – Красковский – Коваленко
«Красные»: Кирсанов – Журавлев, Кравцов – Соркин – Шмелев
«Зеленые»: Мисюль – Чистяков, Грошев – Бардаков – Подколзин
«Черные»: Ибрагимов – Мухамадуллин, Моисеев* - Рубцов* - Чибриков
*Заменили Артура Каюмова и Артема Галимова.
Календарь сборной России на ШХИ
11 февраля, четверг
17.00 (мск) Россия – Финляндия
13 февраля, суббота
18.00 Швеция – Россия
14 февраля, воскресенье
14.00 Россия – Чехия
Все матчи нашей команды покажет в прямом эфире «Матч ТВ».