Помнит ли капитан Жафяров Мальме? Почему надо смотреть Шведские хоккейные игры

1. Выстрелит ли новый капитан сборной Жафяров?

Нападающий Дамир Жафяров, пропустивший Кубок Первого канала, вызван на ШХИ и назначен капитаном сборной России. В декабре многие считали, что 26-летнего лидера атак «Торпедо» несправедливо прокатили мимо состава национальной команды. В прошлом сезоне Жафяров зажег на Кубке «Карьяла», но на московском турнире не блеснул и потом сбавил обороты. Теперь Дамир держит планку, его связка с Иваном Чеховичем может доставить массу неприятностей любому сопернику (центр в их звене – американец Энди Миле).

Мальме знаком Жафярову. В этом городе он, будучи игроком новокузнецкого «Металлурга», выступал на МЧМ-2014 и завоевал бронзу. Забив единственный гол шведам в полуфинале (наши уступили 1:2). Семь лет назад он выходил на лед с Антоном Слепышевым и Михаилом Григоренко. Первый из них кандидат в команду на ЧМ-2021. Есть реальный шанс отправиться в Ригу и у Жафярова, для которого турнир в Мальме должен стать трамплином для взлета на международный уровень.

Накануне нижегородская связка тренировалась с 18-летним Маратом Хуснутдиновым, участником МЧМ-2021.

2. Сохранит ли Ларионов курс на советский хоккей?

Для исполняющего обязанности главного тренера сборной Игоря Ларионова турнир в Мальме станет третьим в новом амплуа. В Хельсинки его «детский сад» вызвал восторг, в Эдмонтоне – разочарование. Однако не стоит смешивать этапы Евротура и МЧМ. Даже если в состав включили целую группу обладателей «деревянных» медалей, а также потенциального участника ЮЧМ-2021 (U18) форварда СКА Никиту Чибрикова. К слову, Профессор сам полетит на турнир в американский Даллас, чтобы просмотреть потенциальных кандидатов в возглавляемую им молодежную сборную.

На зум-конференции перед ШХИ Ларионов сдержанно ответил на вопрос об игровом стиле своей новой команды: «Задача – играть в правильный современный атакующий хоккей». Емко и лаконично.