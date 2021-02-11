Помнит ли капитан Жафяров Мальме? Почему надо смотреть Шведские хоккейные игры

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НБА - регулярный чемпионат перерыв Финикс Санз 59 Милуоки Бакс 71 П1 4.8 П2 1.16
НБА - регулярный чемпионат перерыв Лос-Анджелес Лейкерс 57 Оклахома-Сити Тандер 67 П1 1.6 П2 2.33
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Йокерит 0 Куньлунь Ред Стар 0 П1 1.38 Х 5.6 П2 6.6
Кубок Англии 20:30 Вулверхэмптон 0 Саутгемптон 0 П1 2.4 Х 3.4 П2 3.1
Кубок Испании 23:00 Атлетик Б 0 Леванте 0 П1 1.95 Х 3.5 П2 4.2
Кубок Англии 23:00 Барнсли 0 Челси 0 П1 9.6 Х 6.6 П2 1.28
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Монреаль Канадиенс 0 Эдмонтон Ойлерз 0 П1 2.15 Х 4.4 П2 2.8
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Айлендерс 0 Питтсбург Пингвинз 0 П1 2.44 Х 4.1 П2 2.5
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Флорида Пантерз 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 П1 3.2 Х 4.4 П2 1.95
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Торонто Рэпторс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Хьюстон Рокетс 0 Майами Хит 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Блэкхоукс 0 Коламбус Блю Джекетс 0 П1 2.48 Х 4.1 П2 2.48
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Виннипег Джетс 0 Оттава Сенаторз 0 П1 1.79 Х 4.5 П2 3.6
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Детройт Пистонс 0 Индиана Пэйсерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Нэшвилл Предаторз 0 Детройт Ред Уингз 0 П1 1.84 Х 4.3 П2 3.6
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Старз 0 Каролина Харрикейнз 0 П1 2.65 Х 4.1 П2 2.32
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Кингз 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 2.65 Х 4.2 П2 2.3
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Голден Стэйт Уорриорз 0 Орландо Мэджик 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 Филадельфия Сиксерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Вегас Голден Найтс 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.74 Х 4.8 П2 3.7
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Ванкувер Кэнакс 0 Калгари Флэймз 0 П1 3.1 Х 4.5 П2 1.98
Германия - Бундеслига 21:00 Раста Фехта 0 Людвигсбург 0
Германия - Бундеслига 21:00 Ольденбург 0 Гисен 46-е 0
Германия - Бундеслига 21:00 Альба 0 Меди Байройт 0
Германия - Бундеслига 21:00 Ратиофарм Ульм 0 Гёттинген 0
Германия - Бундеслига 21:00 Миттельдойчер 0 С.Оливер Баскетс 0
Германия - Бундеслига 22:30 Крайльсхайм Мерлинс 0 Лёвен Брауншвейг 0
Германия - Бундеслига 22:30 Гамбург Тауэрс 0 Баскетс Бонн 0
Германия - Бундеслига 22:30 Хемниц 99 0 Бамберг 0
Германия - Бундеслига 22:30 РБ Лейпциг 0 Аугсбург 0
Помнит ли капитан Жафяров Мальме? Почему надо смотреть Шведские хоккейные игры
11 февраля 06:09
автор: Владислав Домрачев

Помнит ли капитан Жафяров Мальме? Почему надо смотреть Шведские хоккейные игры

Сегодня в Мальме стартует шведский этап Евротура, на котором сыграет экспериментальный состав сборной России под руководством Игоря Ларионова. «Советский спорт» выделяет три причины, по которым этот турнир нельзя пропустить.

1. Выстрелит ли новый капитан сборной Жафяров?

Нападающий Дамир Жафяров, пропустивший Кубок Первого канала, вызван на ШХИ и назначен капитаном сборной России. В декабре многие считали, что 26-летнего лидера атак «Торпедо» несправедливо прокатили мимо состава национальной команды. В прошлом сезоне Жафяров зажег на Кубке «Карьяла», но на московском турнире не блеснул и потом сбавил обороты. Теперь Дамир держит планку, его связка с Иваном Чеховичем может доставить массу неприятностей любому сопернику (центр в их звене – американец Энди Миле).

Мальме знаком Жафярову. В этом городе он, будучи игроком новокузнецкого «Металлурга», выступал на МЧМ-2014 и завоевал бронзу. Забив единственный гол шведам в полуфинале (наши уступили 1:2). Семь лет назад он выходил на лед с Антоном Слепышевым и Михаилом Григоренко. Первый из них кандидат в команду на ЧМ-2021. Есть реальный шанс отправиться в Ригу и у Жафярова, для которого турнир в Мальме должен стать трамплином для взлета на международный уровень.

Накануне нижегородская связка тренировалась с 18-летним Маратом Хуснутдиновым, участником МЧМ-2021.

2. Сохранит ли Ларионов курс на советский хоккей?

Для исполняющего обязанности главного тренера сборной Игоря Ларионова турнир в Мальме станет третьим в новом амплуа. В Хельсинки его «детский сад» вызвал восторг, в Эдмонтоне – разочарование. Однако не стоит смешивать этапы Евротура и МЧМ. Даже если в состав включили целую группу обладателей «деревянных» медалей, а также потенциального участника ЮЧМ-2021 (U18) форварда СКА Никиту Чибрикова. К слову, Профессор сам полетит на турнир в американский Даллас, чтобы просмотреть потенциальных кандидатов в возглавляемую им молодежную сборную.

На зум-конференции перед ШХИ Ларионов сдержанно ответил на вопрос об игровом стиле своей новой команды: «Задача – играть в правильный современный атакующий хоккей». Емко и лаконично.

Кстати, на Кубке «Карьяла» это удавалось не всегда. В матче с хозяевами (6:2) наши забили быстрые голы, а потом оказались прижаты к воротам. А шведы (2:1Б) и вовсе возили российскую команду в третьем периоде. Спасибо, вратарю Ярославу Аскарову, подчистившему огрехи в обороне. Да и сухая победа над чехами (3:0) одержана не без помощи вратаря соперников, который обязан был справляться с бросками Егора Чинахова и его тезки Афанасьева.

3. Не уронит ли Самонов высоко поднятую планку?

Александр Самонов, признанный на Кубке Первого канала, лучшим вратарем турнира считается железным кандидатом на поездку в Ригу-2021. Более того, на ЧМ-2021 он вполне может стать основным вратарем сборной, хотя международного опыта ему не хватает. Поэтому его вызвали в эту экспериментальную команду.

В декабре он сыграл все три матча Кубка Первого канала. Возможно, будет защищать ворота без замен и в Мальме. Хочется еще раз посмотреть на уровне мужиков и Ярослава Аскарова – лучшего голкипера Кубка «Карьяла». В Эдмонтоне дилетанты спустили на него чуть ли не всех собак. По мнению же вратаря-олимпионика Виталия Самойлова, на МЧМ-2021 Аскаров был сильнейшим в сборной России.

Достойно отвечая на вопросы журналистов после утешительного финала МЧМ-2021, Ярослав объяснил для непонятливых: «В Хельсинки соперники простили нас за ошибки, в Эдмонтоне – нет».

Тревожит отсутствие у Аскарова игровой практики – в последнее время он не играл за СКА. Может, от юниора ждали подвигов в армейском дерби, которое СКА проиграл ЦСКА в Москве 1:3? Оставим этот вопрос тренеру вратарей питерцев и сборной Рашиту Давыдову, умеющему выводить перспективных голкиперов на высокий уровень.

Состав сборной на тренировке в Мальме

Вратари: Самонов, Тарасов, Аскаров

«Белые»: Алексеев – Минулин, Чехович – Хуснутдинов – Жафяров

«Синие»: Пыленков – Зборовский, Бутузов – Красковский – Коваленко

«Красные»: Кирсанов – Журавлев, Кравцов – Соркин – Шмелев

«Зеленые»: Мисюль – Чистяков, Грошев – Бардаков – Подколзин

«Черные»: Ибрагимов – Мухамадуллин, Моисеев* - Рубцов* - Чибриков

*Заменили Артура Каюмова и Артема Галимова.

Календарь сборной России на ШХИ

11 февраля, четверг

17.00 (мск) Россия – Финляндия

13 февраля, суббота

18.00 Швеция – Россия

14 февраля, воскресенье

14.00 Россия – Чехия

Все матчи нашей команды покажет в прямом эфире «Матч ТВ».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Двигатели Toyota RAV и Prado – в чем отличие и, какой из них лучше?Московское "Динамо" сохранит Яшкина и предложило контракт ШипачёвуБиатлонистам сборной России запретили публиковать национальную символику в соцсетяхУкраинка с 15-м размером груди очаровала "мокрыми" фотоМедведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словомТарасова не смолчала о коттеджах Косторной и Трусовой
«Спартак» в два с лишним раза круче «Зенита». Доказано соцсетями
Извечный спор двух российских топ-клубов завершился убедительной победой красно-белых, которые в январе намного опередили сине-бело-голубых во взаимодействии с пользователями социальных сетей.
Миранчук, Месси и Гвардиола против Моуринью — победная комбинация (за 14,5)
Поверив в победы "Аталанты", "Манчестер Сити", "Барселоны" и поражение "Тоттенхэма" в кубковых матчах, запланированных в Италии, Англии и Испании на 10 февраля 2021 года, можно сорвать приличный куш на выгодных условиях.
Надежда на Логинова и эстафеты. Как выступят российские биатлонисты на ЧМ-2021 в Словении
«Плеймейкер» анонсирует стартующий 10 февраля в словенской Поклюке 55-й чемпионат мира по биатлону.
Головин в компании с Вараном и Стерлингом. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Дана выйдет с сообщением, которое я отправил ему неделю назад». Хабиб – о Уайте, Порье, Коноре и футболе
Накануне турнира собственной организации EFC в Москве известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в эфире "Матч ТВ" ответил в том числе на вопросы о своем будущем как действующего бойца.
Дюков – об РПЛ, лимите, «молотке» VAR, полиграфе для судей, сборной России и Евро-2020
Президент РФС Александр Дюков, несколько дней назад переизбранный на новый четырехлетний срок, ответил на вопросы журналистов в эфире федерального спортивного телеканала. Приводим самые интересные выдержки из этой беседы.
«Подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны». Легенды биатлона обиделись на Дмитрия Губерниева
Два главных биатлонных шоумена четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и телекомментатор Дмитрий Губерниев сошлись в очередной схватке.
Гимнастка Лидия Иванова и история ее великой любви – в проекте «Легенды спорта»
Русский Месси, сыграл как Иньеста, но пока еще не Царь. Реакция на хет-трик Головина во Франции и России
Три гола полузащитника «Монако» Александра Головина в матче с «Нимом» (4:3) вызвали много откликов об игре российского легионера.
Тампа — чемпион не только в хоккее, но и в футболе. Том Брэди выиграл седьмой Супербоул
В суперфинальном поединке чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) клуб «Тампа-Бэй Бакканирс» не оставил шансов «Канзас-Сити Чифс» (31:9).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Спартак отжимает бабло Тамбова, Крылья Советов шикуют, бой Тайсон-Холифилд за 20 млрд

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика