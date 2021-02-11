Североамериканцы били Панарина, как когда-то Харламова. Судьи НХЛ, как всегда, промолчали

Дело не в том, что «Рейнджерс» опять бездарно слил после жуткой ошибки Бучневича в овертайме – на сей раз «Бостону» - 2:3.

Важно, кто внес решающий вклад в девятую победу лидера дивизиона Восток, а кто у его соперника, наоборот, не внес. Более того, в ключевой отрезок поединка, а именно в третьем периоде, появился на льду лишь дважды. Не верьте статистикам НХЛ: я все пересмотрел-перепроверил – третью смену длиной 12 секунд Панарину приписали ошибочно.

Ну а как вы, Артемий, хотели? Привыкайте! Понятно, что вы в Играх еще не участвовали. Но сегодня вы на себе почувствовали: на Олимпиаде-2022 в Пекине русских, как всегда, будут мочить. Спросите, если все еще сомневаетесь, у Ови и Джино, Федорова и Радулова. Это коронка канадцев, фирменный знак школы во все времена с давней Суперсерии-1972. К североамериканскому тотально-железобетонному рубилову нужно готовиться уже сейчас. Верю, после свидания с коленом американского дровосека Макэвоя и локтями канадского провокатора Маршана, вы, Артемий, это отлично поняли.

Специально отсмотрел все смены Панарина, но достоверно так и не уловил, в каком эпизоде уралец травмировался. Как вариант: нападающий потянул пах, когда в большинстве ошибся на синей линии «Бостона», резко развернулся и попытался догнать Вагнера. Настичь его не удалось, не выручил и Георгиев. Так счет на 30-й минуте стал 1:1.

Но все-таки проблемы скорее всего с левой ногой. В конце второй трети после остановки игры Артемий направился было в сторону скамейки, сделал движение именно левой ногой и оступился. Видно, прошило болью. Больше до перерыва он на лед не выходил.