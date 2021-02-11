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Североамериканцы били Панарина, как когда-то Харламова. Судьи НХЛ, как всегда, промолчали
11 февраля 13:42
автор: Виталий Славин

Североамериканцы били Панарина, как когда-то Харламова. Судьи НХЛ, как всегда, промолчали

Вот Хлебушек и прошел первую олимпийскую проверку имени Маршана и Бержерона. Надо признать, этот бой Панарин проиграл.

Дело не в том, что «Рейнджерс» опять бездарно слил после жуткой ошибки Бучневича в овертайме – на сей раз «Бостону» - 2:3.

Важно, кто внес решающий вклад в девятую победу лидера дивизиона Восток, а кто у его соперника, наоборот, не внес. Более того, в ключевой отрезок поединка, а именно в третьем периоде, появился на льду лишь дважды. Не верьте статистикам НХЛ: я все пересмотрел-перепроверил – третью смену длиной 12 секунд Панарину приписали ошибочно.

Ну а как вы, Артемий, хотели? Привыкайте! Понятно, что вы в Играх еще не участвовали. Но сегодня вы на себе почувствовали: на Олимпиаде-2022 в Пекине русских, как всегда, будут мочить. Спросите, если все еще сомневаетесь, у Ови и Джино, Федорова и Радулова. Это коронка канадцев, фирменный знак школы во все времена с давней Суперсерии-1972. К североамериканскому тотально-железобетонному рубилову нужно готовиться уже сейчас. Верю, после свидания с коленом американского дровосека Макэвоя и локтями канадского провокатора Маршана, вы, Артемий, это отлично поняли.

Специально отсмотрел все смены Панарина, но достоверно так и не уловил, в каком эпизоде уралец травмировался. Как вариант: нападающий потянул пах, когда в большинстве ошибся на синей линии «Бостона», резко развернулся и попытался догнать Вагнера. Настичь его не удалось, не выручил и Георгиев. Так счет на 30-й минуте стал 1:1.

Но все-таки проблемы скорее всего с левой ногой. В конце второй трети после остановки игры Артемий направился было в сторону скамейки, сделал движение именно левой ногой и оступился. Видно, прошило болью. Больше до перерыва он на лед не выходил.

Если я это заметил постфактум, то бостонцы засекли недуг вожака «Рейнджерс» в тот же миг. Стоило Панарину в третьем периоде впервые выкатить на площадку, как Макэвой тут же подловил россиянина у правого борта своей зоны.

Еще один урок всем нашим потенциальным олимпийцам. Привыкайте к беспределу! Именно так нас будут судить арбитры НХЛ в Китае. Уму непостижимо! На глазах у четырех шулеров в полосатых рубахах цинично и нагло ударом колено в колено вырубают второго по цене игрока НХЛ – и тишина?! Причем бил Макэвой целенаправленно в то самое левое бедро «десятки» хозяев. Однако все, екарный бабай, в рамках правил! Вставай, Хлебушек, а то простудишься. Тут тебе не здесь. Не Коркино, чай. Работаем по понятиям, усвоенным-отработанным на многочисленных Кубках Канады/мира.

- Ах, ты еще живой?! – заорал на весь «Медисон Сквер Гарден» Маршан, когда на 54-й минуте ньюйоркцы получили большинство и Панарина во второй раз в третьем периоде выпустили на корт. Стоило Хлебушку чуть замешкаться на синей линии у борта, как в него электричкой влетел двукратный чемпион мира среди молодежи, чемпион мира-2016 в Москве и победитель Кубка мира-2016 в Торонто. На пару с лайнсменом Маршан плодотворно потискал Артемия в жарких объятиях с применением холодного оружия в виде клюшки.

На этом игра для Панарина завершилась. Но Маршан не угомонился. Изящным фамильным вензелем собственноручно засвидетельствовал мгновенную смерть «Рейнджерс» уже на 36-й секунде овертайма, с помощью партнеров оставив в дураках сперва Бучневича, а потом Георгиева. Кто были эти партнеры, спрашиваете? Ясно кто! Макэвой и двукратный олимпийский чемпион Бержерон. Кто же еще?..

Маршан – первая звезда матча. Панарин – почти весь третий период на скамье запасных.

Первый предолимпийский стык Хлебушка, увы, за Канадой…

источник: «Советский спорт»
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