Кросби и Барзал к Олимпиаде-2022 готовы, Малкин – нет, к Варламову – вопросы

Начнем с самого объективного и беспристрастного – цифр.

Кросби – 1 (0+1) очко + победный буллит; +1 полезность; 1 бросок; 1 хит; 63% выигранных вбрасываний; 22:13 время на льду.

Малкин – 1 (1+0); +1; 2; 1; 21%; 20:32.

Барзал – 1 (1+0) очко – незабитый буллит; 0; 4 + 1 бросок в штангу; 0; 33%; 20:45.

Варламов – 35 бросков, 91,4% отраженных бросков, отразил один буллит из двух.

Казалось бы, Евгений на фоне канадцев из «Питтсбурга» и «Айлендерс» совсем неплох. В последнюю минуту основного времени, когда за 18 секунд до сирены Малыч щелчком в касание влепил в дальнюю девятку, и в овертайме – да. А вот до этого… Достаточно сказать, что после двух периодов у уральца не было не то что ни одного броска, а даже попытки это сделать. Попутно он умудрился проиграть все свои первые восемь вбрасываний?! Впервые стрельнул на 60-й минуте – и забил!

Находясь за тысячи миль от места событий, не имея инсайдов из клуба, трудно сказать, почему Малкин провалил позапрошлый сезон (-25 полезность) и концовку прошлого, когда «пингвины» в плей-ин умудрились продуть мертвому «Монреалю», а Джино в четырех матчах сподобился на жалкое очко за передачу. Может, виной всему засекреченные травмы или невидимые миру склоки в коллективе, а может, банально коньки жмут или критика с родины за американский паспорт у него и сына заколебала. Лямку гастарбайтера тянуть даже за десятки миллионов долларов не так-то просто.

Но, исходя из всей карьеры магнитогорца, я точно знаю одно: лучший хоккей он показывает, когда вся игра команды идет через него. Самые яркие иллюстрации: Кубок Стэнли-2009 и чемпионат мира-2012. Да и крайний на сегодня титул в 2017 году «Питтсбург» добыл, когда россиянин стал первым бомбардиром плей-офф. Равно как именно потому, что на Играх в Ванкувере и Сочи в сборной оказалось слишком много вожаков с необузданным эго, и Малкин сдулся, и наша команда оконфузилась.

Кросби стоит в сторонке, слышит это – и улыбается… Вот уж кто весь турнир может тихо, аки тот самый раб на галерах, выполнять всю черновую работу, а в ключевой момент, как в Ванкувере и Сочи, взять инициативу на себя и решить исход кампании.

Почему Евгения всегда выпускают в первой бригаде в большинстве и, как правило, в овертайме? Да потому что в этих стандартных положениях, когда на льду меньше людей, чем обычно, ему по факту приходится брать игру на себя! И тогда он выдает хоть что-то приблизительно близкое к тому, что может. Что умеет. Как это сегодня случилось на последней минуте третьего периода и в овертайме. Вы не поверите, но этих четырех смен – одна в концовке в 108 секунд и три в дополнительной пятиминутке (0:56, 0:10, 0:45) хватило, чтоб НХЛ поставила Малыча на вторую позицию в три звезды матча, куда не попали ни Кросби, ни Барзал?!

Вот я и говорю: а если бы Женя в таком режиме и с такой самоотдачей играл бы все 60 минут? Что или кто мешает? Загадка…

Есть, впрочем, одна версия. Почему, к примеру, Овечкин после своего долгожданного Кубка Стэнли, взятого три года назад, никак не угомонится?

Мотивация. Цель. Сверхзадача.

Великой восьмерке я ее сразу придумал и предъявил именно после чемпионства-2018. Это сейчас из каждого шкафа и пылесоса трубят о гонке Ови за сами знаете кем, а тогда только я об этом – на опыте! – додумался. Просто сравнил 607 тогдашних голов в НХЛ Александра с 610 моего кумира детства Бобби Халла, который сбежал в ВХА примерно в возрасте москвича, где наколотил еще 303 шайбы. Итого – 913, бай-бай, снайпер с белорусскими корнями и с 894 отметинами!

Какую мотивацию предложить Малкину? Да проще простого!

После отставки Анисимова в «Оттаве» трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира должен четко осознавать, что теперь на Играх-2022 он для сборной России незаменим. Без него центр нам на Олимпиаде вообще закрыть будет некем! Потому в Поднебесной получит столько игрового времени, сколько осилит. А значит, готовиться к этой роли – главной в карьере как Малкина, так и Овечкина - необходимо уже сегодня. Пример сейчас с блеском демонстрирует капитан «Вашингтона», несмотря на засады и происки пандемии. Для двух выдающихся представителей отечественной генерации XXI века Пекин дает последний шанс выиграть олимпийское золото.

У Кросби таких медалей уже две. Сид, преодолев несколько сотрясений мозга, по-прежнему работает как конвейер Форда – на себя и на команду. Он никогда не позволяет себе опуститься ниже элитного уровня. Другое дело, иногда недостает физики. Но не стоит тешить себя иллюзиями: кондиций в походе за рекордным для канадцев третьим золотом капитану «Питтсбурга» на краткосрочном турнире в Китае хватит наверняка. Тем более в компании с таким шустрым малым, как Барзал. Какую он сегодня шайбу после головокружительного слалома из своей зоны положил в ворота команды Сида, сделав счет 3:2! Складывается впечатление, что, когда «островитянин» разбегается со своей половины, его, как другого канадского центрфорварда – Макдэвида, могут остановить только размеры площадки.

В отличие от Малкина, Кросби и сейчас хорош от первой минуты матча до последней. Дуг Армстронг, недавно назначенный главой штаба канадцев на Играх-2022, спокойно может включать малыша Сида в олимпийскую заявку. Какой пронзительной диагональю Мастера он организовал первый гол гостей! А как легко и непринужденно разложил Варламова, единственный из двух команд, кто реализовал буллит.

В этом эпизоде Семен лично меня сильно огорчил. Голкипер «Айлендерс» проиграл дуэль, сдался, лишь только увидев, кто у «пингвинов» исполняет попытку. С таким настроением в Пекине-2022 делать нечего! Если, конечно:

- Мы приехали, чтобы победить! Чтобы победить! Чтобы победить!