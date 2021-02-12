Русский Танк - наследник Русского Танка. В сборной дебютировал Николай Коваленко

Вот эти 12 новичков сборной – защитники Александр Алексеев, Даниил Журавлев, Сергей Зборовский, Артем Минулин, Даниил Мисюль и его тезка Пыленков, форварды Владимир Бутузов, Максим Соркин, Иван Чехович, Сергей Шмелев, Никита Чибриков, Николай Коваленко.

Последний в этом списке стал девятым представителем семейных дуэтов – отцов и детей, примерявших форму сборной СССР/России. До него это посчастливилось сделать Александру и Николаю Сырцовым, Алексею и Антону Волченковым, Николаю и Александру Дроздецким, Борису и Егору Михайловым, Михаилам Варнаковым, Андрею и Владимиру Тарасенко, Павлу и Антону Лазаревым, Станиславу и Александру Романовым.

Однако пока ни одну из перечисленных династий нельзя назвать чемпионской. Даже на клубном уровне.

Отец и сын Тарасенко играли на ЧМ и ОИ, а медали посчастливилось завоевать только младшему, обладателю Кубка Стэнли-2019. Александр Дроздецкий не сумел поддержать почин знаменитого отца - чемпиона мира и Олимпийских игр, обладателя Кубка Канады-1981, лучшего хоккеиста СССР сезона-1983/84. Как и Егор Михайлов. Чемпион мира среди молодежи 2002 года и капитан сборной Антон Волченков в том же сезоне завоевал серебро взрослого ЧМ, а его папе так ни разу и не посчастливилось поехать на ЧМ – из-за высокой конкуренции. Аналогичная ситуация - в семье Варнаковых. Нападающий Станислав Романов сыграл на ЧМ-1995, до пьедестала не добрался, а его сын дважды зажег на МЧМ (бронза и серебро). У Александра, теперь защитника «Монреаля», неплохие шансы пробиться в пекинский олимпийский состав. А в тандемах Лазаревых и Сырцовых никто в официальных турнирах сборной участия не принимал.

Коваленко-старший дебютировал в сборной в коммерческих матчах Кубка Японии-1990. Потом побеждал на Играх Доброй воли (1990), Олимпиаде-1992, принимал участие в Кубке Канады-1991, Кубках мира-1996, 2004, завоевал серебро первой большой Олимпиады-1998. На серебряном для сборной России ЧМ-2002 в Швеции Андрею доверили капитанскую нашивку. За пробивную мощь и бесстрашие его прозвали Русский Танк.