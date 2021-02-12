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Русский Танк - наследник Русского Танка. В сборной дебютировал Николай Коваленко
12 февраля 21:15
автор: Владислав Домрачев

Русский Танк - наследник Русского Танка. В сборной дебютировал Николай Коваленко

Среди дюжины новичков национальной команды особого внимания заслуживает форвард Николай Коваленко, сын знаменитого чемпиона Андрей Коваленко.

Вот эти 12 новичков сборной – защитники Александр Алексеев, Даниил Журавлев, Сергей Зборовский, Артем Минулин, Даниил Мисюль и его тезка Пыленков, форварды Владимир Бутузов, Максим Соркин, Иван Чехович, Сергей Шмелев, Никита Чибриков, Николай Коваленко.

Последний в этом списке стал девятым представителем семейных дуэтов – отцов и детей, примерявших форму сборной СССР/России. До него это посчастливилось сделать Александру и Николаю Сырцовым, Алексею и Антону Волченковым, Николаю и Александру Дроздецким, Борису и Егору Михайловым, Михаилам Варнаковым, Андрею и Владимиру Тарасенко, Павлу и Антону Лазаревым, Станиславу и Александру Романовым.

Однако пока ни одну из перечисленных династий нельзя назвать чемпионской. Даже на клубном уровне.

Отец и сын Тарасенко играли на ЧМ и ОИ, а медали посчастливилось завоевать только младшему, обладателю Кубка Стэнли-2019. Александр Дроздецкий не сумел поддержать почин знаменитого отца - чемпиона мира и Олимпийских игр, обладателя Кубка Канады-1981, лучшего хоккеиста СССР сезона-1983/84. Как и Егор Михайлов. Чемпион мира среди молодежи 2002 года и капитан сборной Антон Волченков в том же сезоне завоевал серебро взрослого ЧМ, а его папе так ни разу и не посчастливилось поехать на ЧМ – из-за высокой конкуренции. Аналогичная ситуация - в семье Варнаковых. Нападающий Станислав Романов сыграл на ЧМ-1995, до пьедестала не добрался, а его сын дважды зажег на МЧМ (бронза и серебро). У Александра, теперь защитника «Монреаля», неплохие шансы пробиться в пекинский олимпийский состав. А в тандемах Лазаревых и Сырцовых никто в официальных турнирах сборной участия не принимал.

Коваленко-старший дебютировал в сборной в коммерческих матчах Кубка Японии-1990. Потом побеждал на Играх Доброй воли (1990), Олимпиаде-1992, принимал участие в Кубке Канады-1991, Кубках мира-1996, 2004, завоевал серебро первой большой Олимпиады-1998. На серебряном для сборной России ЧМ-2002 в Швеции Андрею доверили капитанскую нашивку. За пробивную мощь и бесстрашие его прозвали Русский Танк.

Коваленко-младшему 21 год. Гренадером его не назовешь – рост 172 см, вес всего 82 кг. При этом прет на ворота, как и его отец, по кратчайшему пути. Так что Николай – тоже Танк, только легкий. В стартовом матче ШХИ он дважды вылезал на ворота финнов, правда, не смог переиграть вратаря в ближнем бою. Зато отметился голевой передачей Владимиру Бутузову, забросившему победную шайбу.

Очень может быть, что ЧМ-2021 по известным причинам придется провести без энхаэловцев. В этом случае шансы у Коваленко-младшего поехать в Ригу заметно повышаются. Кто же откажется от форварда-универсала, играющего сердцем?

Расписание игр сборной России на ШХИ

11 февраля, четверг

Россия – Финляндия – 3:2

13 февраля, суббота

18.00* Швеция – Россия Матч ТВ

14 февраля, воскресенье

14.00 Россия – Чехия Матч ТВ

*Время московское.

источник: «Советский спорт»
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