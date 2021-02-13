Стена Самонова. Наш вратарь принес победу над шведами

Александра Самонова целенаправленно готовят к ЧМ-2021 в Риге. Поэтому он защищал ворота в пятом матче подряд. На Кубке «Карьяла», напомним, бессменно играл Ярослав Аскаров, сегодня раздетый в запас. К слову, оба они были признаны лучшими на финском и российском этапах Евротура. Теперь Самонов сделал весомую заявку на этот титул в Мальме.

В первом периоде вратарь удержал нашу команду в игре, справившись с десятью бросками. Его 38-летний шведский оппонент Виктор Фаст, знакомый нам по выступлению за ЦСКА, откровенно отдыхал – его россияне побеспокоили лишь единожды.

На Кубке Первого канала-2016, когда мы отмечали 70-летие отечественного хоккея, этот воротчик остановил «Красную машину новой сборки» и испортил нам юбилей.

В игре с финнами мы потеряли центрфорварда Марата Хуснутдинова, травмировавшего плечо. Ему предстоит операция и длительное восстановление. Сегодня на лавке висел его свитер с 22-м номером. А в центре звена с Дамиром Жафяровым и Чеховичем вышел московский армеец Максим Соркин, который в ЦСКА больше работает, чем творит.

А с Виталием Кравцовым и Сергеем Шмелевым вышел еще один дебютант сборной Данила Моисеев.