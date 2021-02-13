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Стена Самонова. Наш вратарь принес победу над шведами
13 февраля 21:30
автор: Владислав Домрачев

Стена Самонова. Наш вратарь принес победу над шведами

29 сэйвов Александра Самонова и пять отраженных буллитов помогли сборной России не только сдержать натиск «Тре Крунур», но и одолеть хозяев турнира 2:1Б. Есть восьмая подряд победа «Красной машины» в Евротуре!  

Александра Самонова целенаправленно готовят к ЧМ-2021 в Риге. Поэтому он защищал ворота в пятом матче подряд. На Кубке «Карьяла», напомним, бессменно играл Ярослав Аскаров, сегодня раздетый в запас. К слову, оба они были признаны лучшими на финском и российском этапах Евротура. Теперь Самонов сделал весомую заявку на этот титул в Мальме.

В первом периоде вратарь удержал нашу команду в игре, справившись с десятью бросками. Его 38-летний шведский оппонент Виктор Фаст, знакомый нам по выступлению за ЦСКА, откровенно отдыхал – его россияне побеспокоили лишь единожды.

На Кубке Первого канала-2016, когда мы отмечали 70-летие отечественного хоккея, этот воротчик остановил «Красную машину новой сборки» и испортил нам юбилей.

В игре с финнами мы потеряли центрфорварда Марата Хуснутдинова, травмировавшего плечо. Ему предстоит операция и длительное восстановление. Сегодня на лавке висел его свитер с 22-м номером. А в центре звена с Дамиром Жафяровым и Чеховичем вышел московский армеец Максим Соркин, который в ЦСКА больше работает, чем творит.

А с Виталием Кравцовым и Сергеем Шмелевым вышел еще один дебютант сборной Данила Моисеев.

Из событий первого периода запомнился рывок Николая Коваленко в меньшинстве. Обогнав защитника шведов, он не смог доставить шайбу поддержавшему контратаку Соркину. Из негативного – глупый фол Василия Подколзина, из которого наше доблестное ТВ продолжает лепить звезду, а также неряшливый пас в борьбу защитника Даниила Пыленкова, его косяк подчистил Самонов.

Дурной пример заразителен. На старте второй 20-минутки другой Даниил – Журавлев затеял обводку в своей зоне, потом провалился Сергей Зборовский. Такой «советский хоккей» нам не нужен! Лучше сыграть проще, но надежнее.

Вскоре шведы преподали нам урок того самого советского хоккея, который пытается привить сборной Игорь Ларионов. Они закрутили у ворот Самонова такую карусель, что у обороняющихся закружилась голова. В результате лучший бомбардир шведского чемпионата Эмиль Петтерссон замкнул штангу, которую, как часовой, охранял защитник Артем Минулин, автор первого гола на ШХИ.

И все-таки подопечным Профессора удалось наладить контригру в атаке. Очень кстати оказалось появление на площадке 17-летнего форварда Никиты Чибрикова. Именно он после выигранного вбрасывания пасом себе за спину из-за ворот нашел на пятачке Моисеева. Бросок у «витязя» не получился, однако шайба свечкой залетела с сетку. Хозяева на всякий случай взяли челлендж на помеху вратарю. Чибриков и впрямь случайно выбил у Фаста клюшку, но судьи криминала не обнаружили и гол засчитали.

В третьем периоде Захар Бардаков получил от автора шведского гола клюшкой в номер, на лавке пострадавший долго прикладывал лед то ли к шее, то ли к затылку. Потом Минулину засадили клюшкой в лицо. Увы, наши бригады большинства не впечатлили.

В отличие от Самонова, который свел на нет все попытки хозяев вырвать победу. Особенно тяжело пришлось в овертайме после удаления Владимира Бутузова.

В серии буллитов праворукий форвард «Амура» реабилитировался, оставив в дураках вратаря-ветерана. Напомнив, как в Сочи-2014 американец Ти Джей Оши «раздевал» нашего Сергея Бобровского, которого Ларионов в одном из интервью поставил выше самого Владислава Третьяка.

Техничные шведы так и не смогли заставить капитулировать великолепного Самонова. Как и на Кубке «Карьяла», наши победили «Тре Крунур» благодаря вратарю. Теперь с чехами (завтра в 14.00) неплохо бы проверить молодого Аскарова.

СТАТИСТИКА

Швеция – Россия – 1:2Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Голы: Э.Петтерссон – Моисеев, Бутузов (поб. бул.)

Вратари: Фаст – Самонов

Броски: 30 (10, 14, 3, 2) – 20 (1, 12, 6, 1)

Штраф: 16-8



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