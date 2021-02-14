Вернут ли сегодня Ови и Кузя должок за январскую оплеуху Джино и Сиду?

Это чисто мои ощущения. Человека, измученного нарзаном приснопамятного советского хоккея. Такой же его жертвы, как нынешний и.о. главного тренера сборной Игорь Ларионов. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в позапрошлом году вдруг решил резко изменить вектор жизни. Вычеркнул из нее все нехоккейные годы без Тихонова и Боумена. Профессор отважился в одиночку сломать все стереотипы и вернуться к истокам. К тому самому советскому стилю. Который взрастил и меня и его.

Но я готов честно признаться: впервые за многие-многие годы вчера я сознательно, а не по воле каких-то независящих от меня обстоятельств, не смотрел матч Евротура Швеция – Россия. Хотя волевым напором заставил-таки себя в четверг включить телевизор на трансляции Россия – Финляндия. Лишь время зря потратил. Не то, ребята, не то! Ну не сборная это. Если ее топ-форвард и одновременно капитан даже в плей-офф КХЛ никогда дальше второго раунда не заходил. Не обессудьте за мой затхлый консерватизм, но я с детства привык, что в сборной всегда играют лучшие из лучших.

Нет, разумеется, я ничего не имею против омоложения национальной команды и проверки ближайшего резерва. Но все должно, как я понимаю, делаться последовательно, без демонических метаний. В Финляндию на первый этап везем один состав, домой на Кубок Первого канала – другой, сейчас в Мальме – третий. Опять же дело не в этих бесконечных пертурбациях – они в принципе допустимы и не так уж и страшны. Но при одном обязательном условии: в команде должны быть личности! Привычно говоря, звезды, которые собственно зрелище и создают.

Потому я не стал бы теперь постфактум клеймить Быкова и Захаркина за то, что они на евротуры постоянно таскали одних и тех же. Во-первых, это не так – Паршин, к примеру, дебютировал в сборной на моих глазах как раз на этапе в Швеции. А во-вторых, что плохого было в том, что весь сезон они накатывали сборную на чемпионат мира? И смотреть Евротур было интересно – по крайней мере все сильнейшие из КХЛ присутствовали. И главное – отдача была: первый год работы БиЗов в сборной – бронза ЧМ, затем золото после 15-летнего перерыва, еще одно золото, серебро. И только на пятый год – головокружение от успехов в Уфе, провал на ЧМ-2011 в Братиславе и отставка единогласным голосованием на исполкоме ФХР.

Что заслужили, то получили. Не придерешься. Если еще вспомнить и фиаско на Олимпиаде в Ванкувере. Но именно Быков, ученик Цыгурова и Тихонова, вместе с Захаркиным, учеником Тарасова и магистром шведского хоккея, вернули национальной команде на ЧМ-2007 в Москве почерк Красной машины, заложенный поколениями Чернышева и Тарасова, Тихонова и Юрзинова.