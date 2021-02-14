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Вернут ли сегодня Ови и Кузя должок за январскую оплеуху Джино и Сиду?
14 февраля 14:26
автор: Виталий Славин

Вернут ли сегодня Ови и Кузя должок за январскую оплеуху Джино и Сиду?

Конец недели снова дарит нам большой хоккей. В 23.10 по Москве все включаем «Матч ТВ» и наслаждаемся возвращением с недельных каникул Овечкина и Кузнецова в стыке против Малкина и Кросби.

Это чисто мои ощущения. Человека, измученного нарзаном приснопамятного советского хоккея. Такой же его жертвы, как нынешний и.о. главного тренера сборной Игорь Ларионов. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в позапрошлом году вдруг решил резко изменить вектор жизни. Вычеркнул из нее все нехоккейные годы без Тихонова и Боумена. Профессор отважился в одиночку сломать все стереотипы и вернуться к истокам. К тому самому советскому стилю. Который взрастил и меня и его.

Но я готов честно признаться: впервые за многие-многие годы вчера я сознательно, а не по воле каких-то независящих от меня обстоятельств, не смотрел матч Евротура Швеция – Россия. Хотя волевым напором заставил-таки себя в четверг включить телевизор на трансляции Россия – Финляндия. Лишь время зря потратил. Не то, ребята, не то! Ну не сборная это. Если ее топ-форвард и одновременно капитан даже в плей-офф КХЛ никогда дальше второго раунда не заходил. Не обессудьте за мой затхлый консерватизм, но я с детства привык, что в сборной всегда играют лучшие из лучших.

Нет, разумеется, я ничего не имею против омоложения национальной команды и проверки ближайшего резерва. Но все должно, как я понимаю, делаться последовательно, без демонических метаний. В Финляндию на первый этап везем один состав, домой на Кубок Первого канала – другой, сейчас в Мальме – третий. Опять же дело не в этих бесконечных пертурбациях – они в принципе допустимы и не так уж и страшны. Но при одном обязательном условии: в команде должны быть личности! Привычно говоря, звезды, которые собственно зрелище и создают.

Потому я не стал бы теперь постфактум клеймить Быкова и Захаркина за то, что они на евротуры постоянно таскали одних и тех же. Во-первых, это не так – Паршин, к примеру, дебютировал в сборной на моих глазах как раз на этапе в Швеции. А во-вторых, что плохого было в том, что весь сезон они накатывали сборную на чемпионат мира? И смотреть Евротур было интересно – по крайней мере все сильнейшие из КХЛ присутствовали. И главное – отдача была: первый год работы БиЗов в сборной – бронза ЧМ, затем золото после 15-летнего перерыва, еще одно золото, серебро. И только на пятый год – головокружение от успехов в Уфе, провал на ЧМ-2011 в Братиславе и отставка единогласным голосованием на исполкоме ФХР.

Что заслужили, то получили. Не придерешься. Если еще вспомнить и фиаско на Олимпиаде в Ванкувере. Но именно Быков, ученик Цыгурова и Тихонова, вместе с Захаркиным, учеником Тарасова и магистром шведского хоккея, вернули национальной команде на ЧМ-2007 в Москве почерк Красной машины, заложенный поколениями Чернышева и Тарасова, Тихонова и Юрзинова.

Словом, Игорь Николаевич пришел не на пустое место. Но почему-то не спешит привлечь хотя бы в качестве консультантов Вячеслава Аркадьевича и Игоря Владимировича. Равно как Зинэтулу Хайдяровича и Олега Валерьевича. Это уже если об Олимпиаде-2022 в Пекине говорить.

В чем сила этих специалистов – они умеют работать с нашими харизматичными лидерами НХЛ. Без них четыре золота ЧМ мы бы никогда не добыли. А кто эти некоронованные вожди? Да по пальцам рук пересчитать можно:

  • 1. Овечкин;
  • 2. Малкин;
  • 3. Кучеров;
  • 4. Панарин;
  • 5. Василевский;
  • 6. Тарасенко;
  • 7. Радулов;
  • 8. Кузнецов;
  • 9. Войнов;
  • 10. Капризов.

Все! Но №3, №4, №6, №7 травмированы. №8 дисквалифицирован ИИХФ. №9 в академическом отпуске. №10 – на карантине.

Вот и вышло, что после матча в четверг «Айлендерс» Варламова и Барзала против «Питтсбурга» Малкина и Кросби на этой неделе даже в НХЛ смотреть было нечего. Впрочем, я просто так не сдался. Сегодня ночью отважно наблюдал матч в Техасе, где вскоре пройдет юношеский ЧМ. «Даллас» Гурьянова против «Каролины» Свечникова. Однако хватило меня – с запредельными усилиями! – лишь на первый период. При всех авансах Денису и Андрею – вполне заслуженных! – они еще не те мастерюги, вокруг которых строится вся игра их клубов.

Зато сегодня в полночь по Москве скучно не будет точно. «Вашингтон» из-за карантина в «Филадельфии» и «Баффало» вне игры с прошлого воскресенья. Тогда «столичные» уступили «Флайерз» - 4:7, а Овечкин набрал 4 очка, забив 710-й и 711-й голы в карьере. За эту неожиданную неделю простоя у «Кэпиталз» подлечились и вернулись в строй все основные штыки – центрфорварды Кузнецов (пропустил 8 матчей) и Эллер (4), вратарь Самсонов (8), защитник Шульц (4), нападающие Уилсон (2), Оши (1), Врана (1), Шири (1).

Любопытно, что последний раз в оптимальном варианте «столичные» сыграли 19 января именно против «Питтсбурга» и уступили – 4:5 в овертайме. А перед этим наш квартет из столицы США собрался, как говорят, у капитана в гостиничном номере, за что скопом был отправлен на самоизоляцию. Хотя у Овечкина и Орлова, как у переболевших, есть антитела. Они первыми и вернулись на лед. У Самсонова и Кузнецова подтвердился ковид, только неделю назад оба приступили к тренировкам.

И последняя затравка. Тогда, 19 января, «пингвинов» вытащили со дна Малкин и Кросби точно так, как они это сделали в четверг на Лонг-Айленде. В обоих случаях Джино в большинстве сравнивал счет, подводя итог основному времени, а в дополнительное - победу «Питтсбургу» приносил их капитан – в овертайме с «Вашингтоном» и по буллитам с «Айлендерс».

Как-то сложится сегодня? Звезды сошлись и идут к нам. Встречайте!

источник: «Советский спорт»
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