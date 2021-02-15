Овечкин проиграл Кросби третий раз кряду: это приговор нашей олимпийской сборной?

Ну да, канадцу две минуты рефери послушно выписали. Ови в НХЛ – авторитет, как ни крути. Но стопроцентный шанс открыть счет-то упущен! Всего лишь из-за вопиющего разгильдяйства. Недельная пауза в оправдание тут не принимается. Это на домашнем карантине можно заржаветь, а при ежедневных тренировках – никогда. В подобные моменты нужно вкладываться по максимуму. На то ты и мастер, чтоб их щелкать как орешки. Фраза Николая Николаевича Озерова на все времена:

Что для «Кэпиталз» дело пахнет керосином, мне стало ясно на первых секундах, когда Овечкин классно смял у борта Летанга, выкатил на дальний пятак… Решай! Тем более вратарь уже неловко плюхнулся на лед. Только в рамку попади. Но нет. Вместо того чтобы спокойно завершить ударно начатое и банально положить снаряд в цель, Великая восьмерка залепил в молоко. Причем едва ли не намеренно! Ведь Александру куда важнее было обязательно отрапортовать судье: мол, что, люди добрые, творится - Летанг мне клюшкой по рукам саданул!

Пишу эти длинноты от безысходности. Ну почему золотой капитан Сид, дважды выигравший Олимпиаду, всегда держит уровень, а наш капитан Ови, вообще не имеющий ни одной олимпийской медали, равно как одноклубник Кросби Малкин, живут в вечной турбулентности? Сегодня – бог хоккея, завтра – позабыл выйти на матч. Это особенно Кузнецова касается. По таланту – Сергей Макаров, по игре – и на полземляка не тянет.

Апофеоз бессилия и безнадеги: в третьем периоде, когда при счете 3:4 ничего еще не было потеряно, «столичные» вдруг разом встали. Тут и матч смотреть не нужно. Достаточно взглянуть на соотношение бросков в этом отрезке – 17:8 в пользу «пингвинов». Будто им, а не гостям, надо было спасать игру. Ну соответственно две шайбочки в пустые ворота Астон-Риз и Кросби отгрузили до кучи, раз соперник настолько плюшевый, что позволяет проводить надо собой любые научно-исследовательские эксперименты.

Вот я и имею наглость поинтересоваться: как вы, Овечкин и Малкин, Панарин и Проворов, собираетесь обыгрывать через год в Пекине Кросби и Бержерона, Макдэвида и Барзала?!

Если наши топ-энхаэловцы по обыкновению промолчат, верю, все ответы рано или поздно получим от группы экспертов-аналитиков при ФХР. Как общественность неоднократно информировали, у федерации есть план А на случай участия НХЛ в Олимпиаде-2022 и план Б, если Беттман и Ко все-таки передумают. Что, впрочем, исключено после назначения Криса Друри генменеджером сборной США. Ведь ему в консультативной группе при олимпийской команде будут помогать сплошь глыбы НХЛ – Джон Ванбисбрук, Дэвид Пойл, Дон Уодделл, Стэн Боумен, Джефф Гортон, Лу Ламорелло, Билл Герин, Том Фитцджеральд, Билл Зито, Кевин Адамс.

Ой-ля-ля. Какие фамилии, какие люди! Дух захватывает. И зависть. Весь цвет американского хоккея. Вот как страна готовится к Играм в Поднебесной. Какое судьбоносное значение им придает.

Ну про Канаду я вообще не говорю. Второго такого человека, как глава штаба Кленовых Дуг Армстронг, в мировом хоккее вообще нет. Генменеджер «Сент-Луиса» по два раза выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок Стэнли. И смешной Кубок мира-2016 - для полноты картины.

А что у нас? Мы лихо празднуем победу очередной экспериментальной сборной на этапе Евротура. Цену этим викториям все мы уже хорошо рассмотрели в Эдмонтоне на молодежном ЧМ. Герои Кубка Карьяла чудом в полуфинал аж сквозь немецкую дамбу просочились, чтоб затем получить знатный отлуп от канадцев и мертвых финнов. Что меня поражает до глубины души: оду нынешним успехам Ларионова зычно распевают те же самые люди, который еще год назад проклинали Евротур, называли его ничтожным, никому не нужным турнирчиком.

Что изменилось-то? Одни ноунеймы обыграли других немотивированных ноунеймов! Какая тут польза для национальной команды? Сколько человек из созывов Хельсинки и Мальме поедут хотя бы в Ригу на чемпионат мира? Про Олимпиаду в Китае я лучше грустно промолчу.

Глядя на уже утвержденные и обнародованные олимпийские мозговые центры Канады и США, вчера я рискнул потревожить пространство вопросом: а почему у нас-то иначе? Почему никак не задействован опыт российских тренеров-чемпионов мира – Бориса Михайлова, Петра Воробьева, Вячеслава Быкова, Игоря Захаркина, Зинэтулы Билялетдинова, Олега Знарка, Харийса Витолиньша, который блестяще провел финал в Минске?

Почему?..

Но вот что я прочитал сегодня в СМИ.

- Моя работа на этом заканчивается. Я хочу поблагодарить болельщиков, всех любителей хоккея, - сказал Игорь Ларионов, подводя итоги шведского этапа Евротура. Хотя в том же интервью Профессор напомнил, что у него контракт до Олимпиады в Китае.

Возможно, Игорь Николаевич просто неудачно выразился. Но меня терзают смутные сомнения – что-то мы все-таки делаем не так. К примеру, я не знаю другой сборной, которой за неполные три года порулили бы пять тренеров – Знарок, Воробьев-младший, Кудашов, Брагин, Ларионов.

В любом случае лучше Федора Тютчева не скажешь: «Умом Россию не понять… В Россию можно только верить». Более 150 лет назад сказано, а поди ж ты…

Ну а нам остается только верить в экспертно-аналитический отдел ФХР. С нас-то какой спрос? Мы только можем зафиксировать, что одна сборная в этом году уже позорно провалилась. На главном для поколения турнире. На Евротуре-то все окейно.