Игорь Никитин: Нам не хватило злости в завершении атак

- Была трудная игра. Эмоций не хватало. После счета 0:2 уже моменты создавали, но злости не хватило в завершении атак. Концовку провели неплохо. Готовимся дальше, - рассказал Никитин.

- По статистике всего было 80 бросков против 30. Как так получилось, что команда проиграла? Какие ошибки повлияли на результат?

- Счет в игре немного по-другому определяется. Броски не всегда являются основополагающим фактором. Нужно зарабатывать вторые шансы. Вратарь должен удачно играть, оборона должна подборы совершать. Мы преуспели в этом в концовке, но оказалось недостаточно.

- Было совершено 44 броска в створ ворот, но еще был 21 бросок блокирован игроками. Говорят, что вратарь половина команды. Как вам игра Федотова?

- Пусть Иван сам ее оценивает. Мы оцениваем только своих игроков.

«Доволен самоотдачей игроков, но нам есть, что подчищать в игре»

- Это была непростая встреча. Много сил потратили и очень рады победе. Хочу сказать слова благодарности команде. Ребята выкладывались. Были ошибки, и мы их разберем. Готовимся к следюущей игре, - рассказал Гатиятулин.

- Семь лет не могли в Москве обыграть ЦСКА. Обращали на это внимание перед матчем или не придавали значения?

- Даже не знал об этом. Не важно, где мы играем. На каждый матч выходим с одним настроем - победить. Сегодня это удалось. Рады победе.