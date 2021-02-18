Крикунов одержал четвертую победу над СКА. Чем ответит Брагин в плей-офф?

В Уфе «Салават» дожал лидера Востока за 1,8 секунды до конца третьего периода. Александр Кадейкин реализовал численное преимущество, полученное после весьма сомнительного удаления Дмитрия Воронкова на Башкирове. Капитан «барсов» Данис Зарипов забил свой четвертый гол в «зеленых дерби», а всего седьмой в чемпионате.

«Динамо» сохранило третье место в Западной конференции и во втором рануде плей-офф с большой долей вероятности сыграет со СКА. Два года назад питерцы потерпели четыре поражения в регулярном чемпионате от ЦСКА, однако в финале конференции будущий обладатель Кубка Гагарина взял верх (4-3) во многом благодаря преимуществу своей площадки.

Достойно отработали вратари – два Александра. Самонов долго держал армейцев в игре, а Еременко подчистил немногочисленные огрехи партнеров. В первом периоде гости на две полные минуты остались втроем, но разыграть двух лишних армейцы не смогли.

Главному тренеру московского «Динамо» Владимиру Крикунову, проводившему у руля бело-голубых 400-й матч, команда подарила победу над СКА. Первый снайпер москвичей Дмитрий Яшкин голевой счет не пополнил. Дубль сделал защитник Юусо Хиетанен. Третья шайба влетела в пустые ворота.

Украшением матча стал гол Стефана Да Косты, замкнувшего штангу и отблагодарив таким образом лучшего новичка прошлого сезона Артема Галимова. Соло молодого форварда, столкнувшего лбами двух уфимцев, а потом оставившего не у дел капитана хозяев Григория Панина, тянет на самый эффектный момент игрового дня.

Уфа продлила контракт с финским тренером Лямсой еще на один сезон. Скажете, рано? Ответ даст плей-офф.

ЦСКА в который уж раз подвел вратарь – натуральный мышелов Александр Шарыченков, пропустивший две шайбы от синей линии. У «Трактора» отличились Вячеслав Основин и Ник Бэйлен. Шарыченков напускал бабочек и 7 февраля в Челябинске. Однако тогда армейцам удалось догнать уральцев и вырвать победу по буллитам. Сегодня все завершилось в основное время. Чемпионы сподобились лишь на одну шайбу, которую забросил Максим Шалунов. 43 сэйва сделал Иван Федотов, в активе которого есть «сухарь» в Санкт-Петербурге.

У ЦСКА вернулся залечивший очередную травму форвард Антон Слепышев, однако это не повысило эффективность бригад большинства красно-синих, которые действуют на редкость беззубо.

Надо признать, что и в предыдущем матче против «Витязя» красно-синие могли проиграть. Они победили 3:1 благодаря ошибке вратаря Антона Тодыкова, пропустившего с острого угла от Джона Гилмора, и сумасшедшему сэйву голкипера Ларса Юханссона.

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок по горячим следам проигранного матча в Санкт-Петербурге (1:3) выразил уверенность в попадании его команды в плей-офф. Сегодня в Нижнем Новгороде красно-белые заслуженно победили «Торпедо» (2:3), лишив автозаводцев их главного оружия – скорости. Артем Федоров, сделавший дубль, молодец. Как и Сергей Широков, забивший волшебно после рейда за воротами.

Когда завершился матч в Нижнем Новгороде, «Витязь» вел в Подольске 1:0. Но на 58-й минуте Николай Прохоркин сравнял счет и затащил игру в овертайм. В буллитной перестрелке не дошла очередь до вернувшегося после лечения капитана хозяев Александра Семина. Гости без Сергея Мозякина (он в Подольск не приехал) трижды уязвили голкипера Илью Ежова, ни разу не пропустив. Решающий буллит реализовал «сталевар» Никита Рожков, ни разу за 65 минут игры на лед не выходивший.

Одно набранное очко не позволило команде Михаила Кравеца удержаться на восьмом месте. Ее подвинул «Спартак». Теперь красно-белые вряд ли сдадут позиции.