Вячеслав Основин: Хотелось победить сильного соперника, и мы сыграли самоотверженно

- Поделитесь впечатлениями от матча.

- Была хорошая игра. Нам удалось победить сильного соперника. Всех с победой, - рассказал Основин.

- Вы сегодня отличились. Ранее установили ваш личный рекорд, сегодня повторили бомбардирский рекорд. Какие индивидуальные цели ставите перед собой на оставшиеся четыре матча регулярного чемпионата?

- Ставлю только одну цель - чтобы наша команда победила в четырех оставшихся матчах, и мы как можно лучше подготовилась к играм плей-офф.

- Сегодня ваша команда играла самоотверженно - был 21 заблокированный бросок и 44 броска отразил Федотов. Как удалось так здорово сыграть при том, что не было еще трех основных нападающих?

- Очень хотелось победить сильного соперника, была мотивация. Сыграли самоотверженно и продолжаем подготовку.

- Что скажете про игру молодого Горюнова – Рольгизера?

- Это не ко мне вопрос. Я не буду обсуждать своих партнеров.

- В последнее время ваша команда стала лучше играть в большинстве – шайба заходит, чего раньше не было. С чем это связано? Может быть вы стали как-то по-другому работать?

- Мы готовимся к каждому сопернику, разбираем большинство, и то, как играют против нас в меньшинстве. Плюс стало немного больше удачи.