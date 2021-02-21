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Кастерова ревет, Овечкин поздравляет, а про Мозякина ни одна душа не вспомнила…
21 февраля 13:56
автор: Виталий Славин

Кастерова ревет, Овечкин поздравляет, а про Мозякина ни одна душа не вспомнила…

В Питтсбурге сегодня чествовали Кросби – игра с «Айлендерс» для капитана «пингвинов» стала тысячной в НХЛ. Смотрел я на это безобразие и вместе с супругой Джино слезу пустил. По нашему хоккею.

- Сида чествуют перед началом матча, буквально несколько минут назад… Это было очень трогательно, тоже реву, - написала в инстаграме Анна Кастерова.

- Привет, Сид. Поздравляю с 1000-м матчем. Это огромное число. Всегда приятно играть против тебя, противостоять тебе. Ты один из лучших. Желаю удачи тебе и твоей семье. Наслаждайся, ты этого заслуживаешь, - добавил в твиттере Александр Овечкин.

На разминку все «пингвины» выкатили в свитерах с 87-м номером Кросби и повторяли за ним упражнения. Непосредственно перед матчем в честь круглой цифры Сида устроили почти десятиминутную церемонию. Причем, кроме Кросби, все игроки «Питтсбурга», уже надев свои джерси, наблюдали за происходящим от борта в медицинских масках?! На видеотабло трехкратного обладателя Кубка Стэнли поздравили родители, глава «Питтсбурга» Марио Лемье, многие капитаны и руководители команд НХЛ. После чего прошлись по истории, показав памятные моменты из каждой сотни матчей Кросби. В заключение Малкин вручил юбиляру серебряную клюшку, а Летанг – картину с изображением сами понимаете кого.

Если честно, ничего трогательного во всем этом я не увидел. Вообще, если разобраться, жалкая буря в стакане воды. Причем без особого повода. Ведь что такое тысяча матчей в НХЛ? Рядовое, банальное событие! До Малыша Сида этот рубеж аж 349 игроков преодолели, в том числе 25 действующих. Говорите, но он всю эту тысячу в одном клубе оттрубил? Тоже – так себе достижение: Кросби – уже 57-й в этой очереди и десятый среди действующих. Среди них капитан «Вашингтона», у которого 1164 матчей. Еще шестеро россиян покорили эту высоту – Алексей Ковалев (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085), Сергей Зубов (1068).

Поймите правильно, я ни в коем случае не осуждаю «Питтсбург» и НХЛ. Они все делают абсолютно правильно. Своих героев даже из четвертой сотни нужно всячески популяризировать и раскручивать. Молодцы! Так держать!

Меня удручает и ранит до боли в сердце другое. Как на этом фоне выглядим мы. Позорно выглядим, безнадежными провинциалами и профанами. Теми самыми пресловутыми Иванами, не помнящими родства.

Железный занавес пал более 30 лет назад. НХЛ давно лезет к нам в дом чуть ли не из каждой микроволновки. Если мне память не изменяет, лет десять назад кое-кто у нас даже попробовал с заокеанской лигой мускулами помериться. Короче, все мы в России прекрасно в деталях осведомлены, как все устроено в самой богатой и умной хоккейной организации планеты.

Казалось бы, чего проще – копируй, бери из опыта и практики НХЛ лучшее! Пропагандируй своих орлов точно так же. Лепи из них кумиров, идолов. Типа Гретцки. Что интересно! При СССР так и было. Игроков сборной Союза вся страна в лицо знала, а болельщики любого топ-игрока могли без номера опознать по манере катания, обращения с шайбой.

Никогда не забуду, как весь СССР следил за тем, кто первым в чемпионате страны забросит 400-ю шайбу – Вячеслав Старшинов или Борис Михайлов? Спартаковец ради этого после трехлетней паузы даже возобновил карьеру, вернувшись из Японии, где работал тренером. И своего добился. Но капитан ЦСКА вернул должок – обошел Вячеслава Ивановича по общему количеству шайб.

Более 40 лет с тех славных времен минуло – и лишь один человек перегнал Бориса Петровича.

Сергей Мозякин. Вот он – наш аналог Гретцки. Вот за каждым шагом кого должны следить, казалось бы, все в хоккейной России. История творится на наших глазах. В ближайшие десятилетия такого точно не будет. Мы – свидетели уникального явления, рекорда на века.

Но есть ли в домашнем музее капитана «Магнитки» 450-я шайба в карьере, 500-я? То, что обязательный экспонат в коллекции любого игрока НХЛ, достигшего подобного. Сильно сомневаюсь. По крайней мере я что-то не припомню, чтобы по этому поводу – выдающемуся, единственному в летописи отечественного хоккея! – приостанавливали матч и торжественно вручали юбилейную шайбу супербомбардиру на память.

Да что далеко ходить! Набейте в любом поисковике - 550-й гол Мозякина. 550 очков - есть. 500-я шайба – тоже. 500-я результативная передача – пожалуйста. 1000 очков – будьте любезны. Но 550 шайб никак не выпадают!

Вот потому мне и хочется плакать. Как же надо не любить дело, которым занимаешься, каким же законченным дилетантом надо быть, чтоб так бездарно проспать-проморгать эпохальное событие?!

Ау, «Магнитка», КХЛ, ФХР? Как вы собираетесь развивать хоккей в городе, регионе, стране, если не чтите родных гениев шайбы, не учите на их примере мальчишек? В это невозможно поверить, но я нигде не нашел упоминания о 550-м голе Мозякина. Ни на сайте «Металлурга», ни на сайте КХЛ, ни на сайте ФХР. При этом КХЛ цинично предлагает всем вместе восстановить историю отечественного хоккея, призывая болельщиков-ветеранов поделиться информацией из личных архивов. Сегодня, кстати, КХЛ в этой рубрике как раз рассказала о триумфальном возвращении Вячеслава Старшинова.

Тридцать дней – хорошо, не лет! – прошло с момента феноменального достижения. Сегодня я восстанавливаю историческую справедливость: 21 января в Магнитогорске в матче против рижского «Динамо» Сергей Мозякин забросил 550-ю и 551-ю шайбу в чемпионатах страны. Вроде бы нужно кричать – браво, бис! Но, увы, не получается.

Ну почему мне так горько?.. Почти как Ульянову и его генералу Чарноте в Париже.

551 ШАЙБА МОЗЯКИНА

2002/03 12

2003/04 21

2004/05 11

2005/06 21

2006/07 32

2007/08 40

2008/09 36

2009/10 28

2010/11 35

2011/12 26

2012/13 37

2013/14 47

2014/15 35

2015/16 43

2016/17 55

2017/18 23

2018/19 23

2019/20 17

2020/21 9

Всего 551.

источник: «Советский спорт»
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