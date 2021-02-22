В НХЛ мы уже и швейцарцам – не конкуренты! Вся надежда на одного Панарина

Об этом я узнал, наблюдая сегодня ночью матч «Вашингтон» - «Нью-Джерси» (4:3). Конечно, хорошо, что Ови прервал четырехматчевое безмолвие и забил 712-й гол в карьере. Который благодаря Никите Гусеву, открывшему за 11 секунд до финальной сирены лицевой счет в сезоне, превратился для капитана «столичных» в 112-й победный. Впереди трое - Фил Эспозито (118), Горди Хоу (121), Яромир Ягр (135). Для обожателей самой переоцененной фигуры в истории мирового спорта напомню – их канадский кумир белорусских кровей с ничтожной 91 решающей шайбой в этой самой ценной номинации лишь на пороге третьего десятка.
Но лично для меня главным событием дня стало лицезрение 22-летнего уроженца альпийской деревушки Натерс с самой уважаемой в хоккее литерой на груди. Да, швейцарский центрфорвард «Нью-Джерси» НикоХишир отобрал первенство у Макдэвида, став самым молодым капитаном в НХЛ.
По-моему, глубоко ошибочное решение шишек «чертей». По мне так самая достойная кандидатура - 19-летний американский нападающий Джек Хьюз. По сравнению с дебютным сезоном первый номер драфта-2019 кардинально прибавил, накачав бицепсы и набравшись уверенности. Уже сейчас ему нет равных в клубе, потенциально может стать вообще сильнейшим во всей лиге. Именно вокруг Хьюза, как это сделали в «Питтсбурге» с Кросби и в «Вашингтоне» с Овечкиным, стоило строить чемпионскую команду.
Хишира я неоднократно имел честь наблюдать вживую. Потому отчаянно не могу понять, чем он так обаял прежнее руководство «Нью-Джерси» и нынешнее. В октябре позапрошлого года тогдашний генменеджер Рей Шеро с какого-то перепуга досрочно продлил контракт с квелым альпийцем на семь лет ценой в 50,75 млн долларов или 7,25 млн в год?! Дождались бы в клубе конца сезона, когда мир накрыла пандемия и рынок игроков рухнул, вдвое бы меньше заплатили.
Ну да ладно – Шеро вместе с его протеже горе-тренером Джоном Хайнсом, замучившим Гусева нелепыми придирками, давно из Ньюарка выгнали. Но теперешний босс Том Фицджеральд, назначивший Хишира позавчера капитаном, куда смотрит?! Неужели он не видит, что этот молодой человек элементарно трусоват и попросту не готов повести команду за собой! Нико – 12-й капитан в истории «Девилз». Разве его можно хотя бы на расстояние пушечного выстрела поставить в ряд с Кирком Мюллером и Брюсом Драйвером, Скоттом Стивенсом и Скоттом Нидермайером, Патриком Элиашем и Джейми Лангенбруннером…
Тем не менее факт налицо. Невероятный. Уникальный. В НХЛ отныне два капитана из малюсенькой страны банков, сыра и часов. Причем оба с длиннющими контрактами, а значит, и с многолетней перспективой носить буковку «С». «Нэшвилл» привязал к себе 30-летнего Романа Йози аж до 2028 года! Еще бы: свежеиспеченный обладатель «НоррисТрофи» как лучший защитник сезона-2019/20.
Вот теперь самое время перейти к нашим делам. Российского защитника когда-то признавали лучшим в НХЛ? Не-а. Зато, помимо швейцарца, ими становились три шведа (в сумме – 10 раз), словак, три американца.
А что с капитанами? Кроме незаменимого Александра «Нашего все» Овечкина нет никого и близко! Да и у него заключительный по контракту сезон с «Вашингтоном». А отсыплет ли Тед Леонсис 12,5 млн долларов – соглашаться на меньшую сумму себя не уважать! – большой вопрос.
Взгляните на приведенный ниже список всех капитанов лиги. В ближайшие год - два вакансии, возможно, откроются в «Анахайме», «Коламбусе», «Колорадо», «Филадельфии», «Бостоне», «Калгари», «Флориде». Однако там либо наших нет, либо они не на главных ролях. За исключением разве что «летчика» Проворова, тем более с этого сезона Иван играет с нашивкой «А». Но 33-летнего Жиру «Флайерз» через год вряд ли отпустят. К тому же там еще свой Хейз есть – у американского ассистента Жиру контракт до 2026 года.
Словом, друзья, на числе шесть мы увязли едва ли небезнадежно. Александр Могильный, Алексей Яшин, Павел Буре, Алексей Жамнов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин… Вот и все наши капитаны в НХЛ.Не считая тех, кто вроде Алексея Ковалева в «Монреале» исполняли эти обязанности на временной основе.
Впрочем, небольшой шанс на пополнение все-таки имеется. «Нью-Йорк Рейнджерс» играет без капитана с 2018 года, когда после массового обмена Райан Макдона оказался в «Тампе». Сейчас ассистентами числятся Зибанежад, Крайдер, Труба и Панарин. Артемий с 11,643 млн уступает в лиге по зарплате только Макдэвиду. Да и подписан уралец аж до 2026 года. Не может же «Рейнджерс» вечно обходиться без официального капитана.
ВСЕ КАПИТАНЫ НХЛ*
КАНАДА (17)
Марк Стоун – «Вегас», 28 лет, нападающий, 9,5 млндолларов (до 2027 года)
Логан Кутюр – «Сан-Хосе», 31, центр, 8 млн (2027)
Джаред Сперджен – «Миннесота», 31, защ, 7,575 млн (2027)
Коннор Макдэвид – «Эдмонтон», 24, центрфорвард, 12,5 млн (2026)
Ши Уэбер – «Монреаль», 35, защ, 7,857 млн (2026)
Джон Таварес – «Торонто», 30, центр, 11 млн (2025)
Джейми Бенн – «Даллас», 31, нап, 9,5 млн (2025)
Сидни Кросби – «Питтсбург», 33, центр, 8,7 млн (2025)
Стивен Стэмкос – «Тампа», 31, центр, 8,5 млн (2024)
Джонатан Тейвз – «Чикаго», 32, центр, 10,5 млн (2023)
Райан О’Рейлли – «Сент-Луис», 30, центр, 7,5 млн (2023)
Джордан Стаал – «Каролина», 32, центр, 6 млн (2023)
Бо Хорват – «Ванкувер», 25, центр, 5,5 млн (2023)
Клод Жиру – «Филадельфия», 33, нап, 8,275 млн (2022)
Патрис Бержерон – «Бостон», 35, центр, 6,875 млн (2022)
Марк Джиордано – «Калгари», 37 лет, защ, 6,75 млн(2022)
Райан Гетцлаф – «Анахайм», 35, центр, 8,25 млн (2021)
США (5)
Джек Айкел – «Баффало», 24, центр, 10 млн (2026)
Андерс Ли – «Айлендерс», 30, центр, 7 млн (2026)
Блейк Уилер – «Виннипег», 34, нап, 8,25 млн (2024)
Дилан Ларкин – «Детройт», 24, центр, 6,1 млн (2023)
Ник Фолиньо – «Коламбус», 33, нап, 5,5 млн (2021)
ШВЕЙЦАРИЯ (2)
Роман Йози – «Нэшвилл», 30, защ, 9,059 млн (2028)
Нико Хишир – «Нью-Джерси», 22, центр, 7,25 млн (2027)
ШВЕЦИЯ (2)
Оливер Экман-Ларссон – «Аризона», 29, защ, 8,25 млн (2027)
Габриель Ландескуг – «Колорадо», 28, нап, 5,571 млн (2021)
ХОРВАТИЯ (1)
Анже Копитар – «Лос-Анджелес», 33, центр, 10 млн (2024)
ФИНЛЯНДИЯ (1)
Александр Барков – «Флорида», 25, центр, 5,9 млн (2022)
РОССИЯ (1)
Александр Овечкин – «Вашингтон», 35, нап, 9,538 млн (2021)
*В «Оттаве» и «Рейнджерс» нет капитанов.