В НХЛ мы уже и швейцарцам – не конкуренты! Вся надежда на одного Панарина

Об этом я узнал, наблюдая сегодня ночью матч «Вашингтон» - «Нью-Джерси» (4:3). Конечно, хорошо, что Ови прервал четырехматчевое безмолвие и забил 712-й гол в карьере. Который благодаря Никите Гусеву, открывшему за 11 секунд до финальной сирены лицевой счет в сезоне, превратился для капитана «столичных» в 112-й победный. Впереди трое - Фил Эспозито (118), Горди Хоу (121), Яромир Ягр (135). Для обожателей самой переоцененной фигуры в истории мирового спорта напомню – их канадский кумир белорусских кровей с ничтожной 91 решающей шайбой в этой самой ценной номинации лишь на пороге третьего десятка.

Но лично для меня главным событием дня стало лицезрение 22-летнего уроженца альпийской деревушки Натерс с самой уважаемой в хоккее литерой на груди. Да, швейцарский центрфорвард «Нью-Джерси» НикоХишир отобрал первенство у Макдэвида, став самым молодым капитаном в НХЛ.

По-моему, глубоко ошибочное решение шишек «чертей». По мне так самая достойная кандидатура - 19-летний американский нападающий Джек Хьюз. По сравнению с дебютным сезоном первый номер драфта-2019 кардинально прибавил, накачав бицепсы и набравшись уверенности. Уже сейчас ему нет равных в клубе, потенциально может стать вообще сильнейшим во всей лиге. Именно вокруг Хьюза, как это сделали в «Питтсбурге» с Кросби и в «Вашингтоне» с Овечкиным, стоило строить чемпионскую команду.

Хишира я неоднократно имел честь наблюдать вживую. Потому отчаянно не могу понять, чем он так обаял прежнее руководство «Нью-Джерси» и нынешнее. В октябре позапрошлого года тогдашний генменеджер Рей Шеро с какого-то перепуга досрочно продлил контракт с квелым альпийцем на семь лет ценой в 50,75 млн долларов или 7,25 млн в год?! Дождались бы в клубе конца сезона, когда мир накрыла пандемия и рынок игроков рухнул, вдвое бы меньше заплатили.

Ну да ладно – Шеро вместе с его протеже горе-тренером Джоном Хайнсом, замучившим Гусева нелепыми придирками, давно из Ньюарка выгнали. Но теперешний босс Том Фицджеральд, назначивший Хишира позавчера капитаном, куда смотрит?! Неужели он не видит, что этот молодой человек элементарно трусоват и попросту не готов повести команду за собой! Нико – 12-й капитан в истории «Девилз». Разве его можно хотя бы на расстояние пушечного выстрела поставить в ряд с Кирком Мюллером и Брюсом Драйвером, Скоттом Стивенсом и Скоттом Нидермайером, Патриком Элиашем и Джейми Лангенбруннером…