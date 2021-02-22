Так дрим тим Канады не обыгрывал никто! 15 лет нашей победе в четвертьфинале Турина-2006

Никакого Сергея Мозякина в туринской сборной и быть не могло, тогда капитан ЦСКА делал первые уверенные шаги на пути к признанию и славе. А вот звено из Казани во главе с Алексеем Морозовым лишним на Играх-2006 вряд ли бы оказалось. Но оно не выстрелило на декабрьском Кубке Первого канала-2005, после которого был объявлен олимпийский состав. В отличие от тройки Сушинский – Малкин – Харитонов или Королюка.

Часть команды представляла российскую суперлигу. Это форварды Максим Сушинский, Александр Харитонов, Евгений Малкин, Александр Королюк, Андрей Таратухин, Иван Непряев, защитник Сергей Жуков, в день подачи заявки заменивший динамовца Дениса Куляша. Да, еще вратарь Максим Соколов, бэкап великолепного Евгения Набокова, получившего российское хоккейное гражданство благодаря настойчивости ФХР во главе с Александром Стеблиным.

Алексей Жамнов, протеже Буре, не приехал из-за травмы. Это известие застало Крикунова в Санкт-Петербурге во время Кубка европейских чемпионов, который выиграло его «Динамо». Я стал свидетелем первой реакции Владимира Васильевича на новость из-за океана. «Слава богу!» - с облегчением выдохнул олимпийский тренер.

Сейчас приходится сталкиваться со спекуляциями на тему Турина. Оказывается, к возглавлявшему сборную Владимиру Крикунову отказались ехать Сергей Федоров, его тезка Зубов и Вячеслав Козлов. Ложь! Причины их отсутствия в Турине-2006 надо искать в другой системе координат. Как только генеральным менеджером сборной объявили Павла Буре, кандидатура Федорова отпала автоматически. Почему? В поисках ответа на этот вопрос ищите женщину! Зубов после инцидента с его женой во время Кубка «Спартака»-1997 (был такой предсезонный турнир) сам исключил себя из сборной, обидевшись на весь белый свет. Он все-таки захочет сыграть на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, но получит от ворот поворот от главного тренера сборной Вячеслава Быкова. Что же касается Славы Козлова, то после ЧМ-1994 и Кубка мира-1996 с ним ФХР не хотела иметь дело.

Да что там. Та туринская победа стала для нашей сборной второй и пока последней в истории, одержанной над канадской дрим тим в основное время в плей-офф. Первая - датирована сентябрем 1981 года, когда в финале Кубка Канады «Красная машина» учинила неслыханный разгром хозяевам 8:1.

Таратухина и Непряева везли в Турин запасными. Первый после разгрома шведов (5:0) заменил травмированного Александра Фролова, второй после четвертьфинала – Королюка. Непряев, ныне скаут «Миннесоты», публично посмеивался над мотивирующим роликом Владимира Юрзинова-старшего, героем которого был любимый ученик мэтра Сакку Койву.

- Да он же ничего не умеет, - искренне ответил титулованный тренер на иронию Непряева.

Допустим, Владимир Владимирович, но за какие заслуги вы пригласили этого «неумеху» в дрим тим?!

Морозов так обиделся на Крикунова, что отказался ехать в Ригу на ЧМ-2006.

Теперь о Куляше, которого перед олимпийским сезоном перетащили из ЦСКА в «Динамо» с гарантией приглашения на Олимпиаду. Российская «Царь-пушка» уже получил олимпийскую экипировку, но в самый последний момент был заменен на стабильного Сергея Жукова из Ярославля. Здравый смысл взял верх над тренерским обещанием. Куляш в олимпийской деревне устроил истерику. Его взяли на ЧМ в Ригу, но после этого за сборную, которую возглавил Быков, он не играл.

Групповой турнир наши прошли достойно. Уступив на старте 3:5 Словакии с Марианом Габориком, сборная России нокаутировала будущих олимпийских чемпионов шведов 5:0, у которых, правда, в этот день отсутствовал Петер Форсберг, почувствовавший легкое недомогание.

Вратарь-глыба сборной Казахстана Виталий Еремеев позволил пробить себя единожды (отличился его одноклубник Харитонов), но даже скромная победа 1:0 остается победой. Тем более что на следующий день наши накидали латышам девять шайб (9:2), пять из которых Артуру Ирбе.

Матч с американцами ничего уже не решал, уже после периода был заменен Набоков, вышедший Соколов обедни не испортил. Россияне выиграли 5:4, взяв реванш за поражения в полуфиналах Игр-2002 и Кубка мира-2004. На следующий день предстояло играть в четвертьфинале с канадцами.

Удивительно, но такой матч организаторы засунули в маловместительный дворец «Эспозициони». На трибунах – всего 4130 зрителей. Даже на Россию с Латвией пришло больше.

Надо признать, россияне играли лучше. Канадскую команду с рекордной в Турине суммарной стоимостью 102,7 миллиона долларов колбасило весь группой этап, они проиграли финнам и швейцарцам. Ждали преображения отцов-основателей хоккея в плей-офф, да не дождались. Если бы не их вратарь Мартин Бродер, дело бы не ограничилось двумя российскими шайбами. Наши не пускали соперников на пятачок, не давали добивать, а с бросками со средней и дальней дистанции Набоков справлялся играючи.

На первой минуте третьего периода Александр Овечкин реализовал численное преимущество, среагировав на передачу из-за ворот Виктора Козлова. А на последней Алексей Ковалев поставил точку, спокойно забив в большинстве с близкого расстояния.

Ложкой дегтя стал матч-штраф и автоматическая дисквалификация на полуфинал первой звезды суперлиги Малкина, который лежа на спине лягнул самого ценного игрока Кубка мира-2004 Венсана Лекавалье.

«Советский спорт» посвятил победе над Канадой пять полос без колонки про женский хоккей. А другая спортивная газета поместила на первой полосе репортаж с пресс-конференции проигравших, выдав его за эксклюзив. Мне было наплевать, с какой физиономией появился в зале генменеджер канадцев Уэйн Гретцки и их главный тренер Пэт Куин. Однако наш тогдашний главный редактор на планерке повысил голос: «Мне не нужен Овечкин и Вася Пупкин. Дайте мне Грэтцки, дайте Уэйна…»

Сейчас нет в России спортсмена популярнее Овечкина, пусть за сборную он играет далеко не так ярко, как за свой «Вашингтон».

24 февраля в полуфинале наши были жестоко биты финнами 0:4. В этот день отмечал свой 33-й день рождения капитан сборной Ковалев. Рассказывали, что команда хорошо посидела в «Русском доме», залила горе. Та же самая картина наблюдалась на ЧМ-2005 в Вене после поражения в полуфинале от канадцев (3:4). Только в столице Австрии наши выиграли матч за бронзу у шведов 6:3. В Турине же не смогли распечатать ворота запасного голкипера чехов Томаша Вокоуна (0:3). Увы, за самосуд до конца игры выгнали Илью Ковальчука.

После поражений последовал разбор полетов. Игроков обвинили в гульбе. В ответ капитан Ковалев заявил, что Крикунов только и делал, что стоял на лавке с секундомером, а победную игру с Канадой вел его помощник Борис Михайлов.

После таких откровений сменщик Крикунова Быков забанил АК-27 на ЧМ-2007 и 2008. Четыре года спустя в олимпийском Ванкувере Канада взяла у России убедительный реванш 7:3, причем тоже в четвертьфинале. Ни до, ни после этого матча хозяева не являли собой машину, но на россиян настроились как на свой последний и решительный бой. Впрочем, последним он оказался для нашей сборной.

СТАТИСТИКА

Россия – Канада – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). ДС «Эспозициони». 4130 зрителей. Судьи: Ларуа (США) – Й.Карлссон (Швеция), Сериколо (США).

Голы: 1:0 Овечкин (Козлов, 41.30, б.), 2:0 Ковалев (А.Марков, 59.37, б.)

Россия (41): Набоков; А.Марков – Д.Марков (2), Тютин – Волченков, Каспарайтис – Гончар (2), Вишневский – Жуков (2); Ковалев-к (2) – Дацюк – Ковальчук, Вик. Козлов – Яшин – Овечкин (2), Сушинский (2) – Малкин (25) – Харитонов, Королюк – Таратухин (2) – Афиногенов (2).

Канада (16+2 к.ш.): Бродер (58.59-59.27); Редден – Фут, Пронгер (4) – Боумистер, Регер – Блэйк, Маккейб; Нэш (2) – Тортнон – Бертуцци (2), Ганье (2) – Сакик-к – Игинла, Дрэйпер – Б.Ричардс (2) – Хитли, Смит (2) – Лекавалье (2) – Сен-Луи, Доун.

Броски: 33 (11+16+6) – 27 (7+9+11)