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Панарин взял отпуск в «Рейнджерс». Форвард отрицает факт избиения девушки в Риге десять лет назад
22 февраля 21:06
автор: Виталий Славин

Панарин взял отпуск в «Рейнджерс». Форвард отрицает факт избиения девушки в Риге десять лет назад

Лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после обвинений от бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова прервал карьеру в НХЛ.

Вот какое официальное сообщение выпустил сегодня вечером нью-йоркский клуб:

- Артемий категорически отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Очевидно, что это акция устрашения за то, что он открыто высказывался о недавних политических событиях. Артемий потрясен и озабочен и некоторое время проведет вне расположения команды. «Рейнджерс» полностью поддерживают Артемия и будут работать вместе с ним, чтобы установить источник этих необоснованных обвинений.

Чуть ранее обозреватель «Нью-Йорк Пост» Ларри Брукс, специализирующийся на освещении матчей «Рейнджерс», сообщил в твиттере, что Панарин берет отпуск из-за политически мотивированной статьи в России, в которой его бывший главный тренер в «Витязе» утверждает, что экс-нападающий подмосковного клуба в 2011 году избил в Риге 18-летнюю девушку.

Брукс имеет в виду интервью Андрея Назарова «Комсомольской правде», опубликованное на сайте издания позавчера. В частности, там сказано:

- В Риге 11 декабря 2011-го наш «Витязь» проиграл местному «Динамо». Панарин за весь матч сумел лишь несколько раз бросить по воротам. Такое ощущение, что экономил энергию для вечерних «подвигов».Нам предстояло вылетать в Минск наутро. Большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам. Кроме нескольких легионеров и Артемия.

- Решил расслабиться?
- Погулял в баре отеля «Рэдиссон». Причем в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительницу заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами. Избив девушку, он поспешил в номер. И просил довести его товарища по команде Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол.

- Уголовное дело светило?
- Дело, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными – за то, чтобы спустить дело на тормозах.

- Эту сумму заплатил виновник дебоша?
- Его зарплата тогда, мне кажется, до этой суммы явно не дотягивала.

- Так уголовное дело не стали возбуждать?
- Нет. А он, кажется, не мог поверить в то, что отделался легким испугом. Но не это главное. Мы же перед родителями той девочки, которая пострадала от Панарина, и перед ней самой даже не извинились. Зато сделали все, чтобы наша восходящая звезда не загремел в каталажку. Не загубил карьеру.

- Ну раз оступился – с кем не бывает…
- Так если бы раз…А ведь было и воровство из карманов у его же товарищей по детской команде. Причем он сам позже рассказывал об этом. И готовность поднять руку на слабого. И провокации - пусть словесные – последних лет вегосоцсетях.

- Такой с виду честный, открытый парень.
- Есть у него имидж Мистера справедливости. Тысячи подписчиков ему верят. Черт возьми, Артемий, хочешь быть честным – так расскажи и про себя все честно. Ты вообще помнишь про ту рижскую историю? Ты же сам дорогу на зону себе протоптал. А большие люди и не самые большие деньги тебя уберегли от кривой дорожки.

Вот такая история со слов Андрея Назарова. В том же интервью он прошелся и по политическим заявлениям самого высокооплачиваемого хоккеиста России:

- По его мнению, в России сейчас хуже, чем в 90-е. Он заявляет, что в стране царит беззаконие. Как-то там подсчитал, что 70% жителей «настоящая правда» и не нужна вовсе. Так если бы Панарин на этом остановился. Нет. Парень начал призывать сограждан к беспорядкам и мятежам. Требует свободы для бессовестных врунов-уголовников. У Артемия много подписчиков. Кто-то из них, поверив звезде НХЛ, идет на улицы и нарушает закон.

Вероятно, Назаров, среди прочего, имеет в виду интервью Панарина летом 2019 года на канале в ютубе Александру Головину, в котором нападающий открыто критиковал положение дел в России.

Ждем ответного заявления от самого хоккеиста. По неофициальной информации, Панарин будет отсутствовать в команде около двух недель.

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