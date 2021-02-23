Владимир Крикунов: На «Автомобилист» «Динамо» в этом сезоне настраивается по-особому

- Мы хорошо настроились на эту игру, что позволило сначала заработать удаления, а потом использовать их. После шести заброшенных шайб мы успокоились, старались не пропустить. Ребята играли до конца, молодцы. Помогли Еременко на ноль отыграть. Достойный результат, - рассказал Крикунов.

- Как держать в тонусе команду, когда к 22-й минуте матча ведете 6:0?

- Ребята сами понимают, что это последняя игра чемпионата на домашней арене. Мы говорили об этом. Многие хотели забить. Муранов забил и еще имел пару стопроцентных моментов. Ребята старались.

- Со времен Александра Мальцева 37 шайб никто не забивал в сезоне. В чем главное достоинство Яшкина?

- Он прирожденный бомбардир и играет на острие. Плюс играет с таким центральным нападающим, как Шипачев. Он даже еще не все использовал, что у него было. Во втором периоде промахнулся, когда Щипачев дал ему пас на выход два в одного.

- Раньше в конце сезона, когда матчи шли через день, вы снимали лидеров в одном из матчей. Сейчас будете в игре с «Куньлунь» это делать?

- Посмотрим. Не готов сказать сейчас. Как будет складываться ситуация.

- Команда мощно играет и за последний месяц только одно очко потеряно. Можно ли сказать, что достигли пика формы, и нет ли опасений, что все расплескаете?

- Нет. Мы загодя начали готовиться, поэтому ребята в хорошей форме. Чтобы она не упала надо продолжать работать.