Андрей Сергеев: Исход этого матча мы решили в первом игровом отрезке

- Мы провели хороший матч, много шайб забросили и не дали сопернику забить. Весь исход этого матча решили в первом игровом отрезке, - рассказал Сергеев.

- В начале третьего периода вы начали отбиваться в своей зоне. Не было сил на атаку или не хотели рисковать и сделали акцент на обороне?

- Игра немного успокоилась, и нам не надо было больше забивать. Главное было не пропустить. Хотели порадовать Еременко сухарем. Поэтому соперник больше атаковал.

- В этом сезоне у вас результативность. Никогда не набирали столько очков. Готовы назвать сезон лучшим в карьере?

- В плане статистики - да, а игру не мне оценивать.

- Если сравнивать начало и конец чемпионата, вы сильно добавили в забрасывании шайб и отдаче пасов. Взаимопонимание улучшилось?

- Я разыгрался. Поначалу вообще был простой – матчей десять ничего не набирал. Комфортно себя сейчас чувствую.

«Мы должны выйти на пик формы к началу плей-офф»

- В первом периоде забросили четыре шайбы, во втором - две, а потом держали счет и помогали вратарю. Но не все так гладко прошло, мы пропускали много моментов, Еременко выручил, - рассказал Игумнов.