Андрей Сергеев: Исход этого матча мы решили в первом игровом отрезке

- Мы провели хороший матч, много шайб забросили и не дали сопернику забить. Весь исход этого матча решили в первом игровом отрезке, - рассказал Сергеев.
- В начале третьего периода вы начали отбиваться в своей зоне. Не было сил на атаку или не хотели рисковать и сделали акцент на обороне?
- Игра немного успокоилась, и нам не надо было больше забивать. Главное было не пропустить. Хотели порадовать Еременко сухарем. Поэтому соперник больше атаковал.
- В этом сезоне у вас результативность. Никогда не набирали столько очков. Готовы назвать сезон лучшим в карьере?
- В плане статистики - да, а игру не мне оценивать.
- Если сравнивать начало и конец чемпионата, вы сильно добавили в забрасывании шайб и отдаче пасов. Взаимопонимание улучшилось?
- Я разыгрался. Поначалу вообще был простой – матчей десять ничего не набирал. Комфортно себя сейчас чувствую.
«Мы должны выйти на пик формы к началу плей-офф»
- В первом периоде забросили четыре шайбы, во втором - две, а потом держали счет и помогали вратарю. Но не все так гладко прошло, мы пропускали много моментов, Еременко выручил, - рассказал Игумнов.
- Расскажите о своем голе. Как на таком коротком пространстве удалось разобраться с вратарем?
- Заранее подумал, что буду делать, и сделал.
- В последних 11 матчах у команды 10 побед. Не рано вышли на пик формы?
- Нормальное состояние, готовимся в плей-офф. Должны выйти на пик формы к его началу.
- Возвращение Брюквина к вам в звено добавило эмоций?
- Конечно. На льду ощущается, когда долго играешь с партнером, и он возвращается. Игра идет немного по-другому и больше взаимопонимания.
«Чтобы забивать «Динамо», надо показывать вою лучшую игру»
- Не так много слов можно сказать по этому матчу. Мы сами загнали себя в яму, когда в первом периоде получили удаление на четыре минуты. Соперник два раза его реализовал, и мы сразу получили 0:3. После такого ужасного старта было сложно выкарабкаться, -рассказал Холланд.
- В декабре был матч с «Динамо» и вы были ассистентом первой шайбы, Почему сегодня не удалось открыть счет?
- Хороший вопрос. Мне кажется, удаления сыграли свою роль. Когда приходится обороняться, сложно соорудить что-то в атаке. Нам это и не удалось. «Динамо» - отличная команда. Чтобы ей забивать, надо показывать лучшую игру. Мы этого не сделали, а соперник показал свой класс и не дал нам забить.