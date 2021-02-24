Не потерять бы стране Панарина. Как Стрельцова

Позавчера вечером, накануне Дня Советской армии и Военно-морского флота – присягал я Советскому Союзу, а это делают один раз в жизни - у меня земля ушла из-под ног. Сильнейший хоккеист России Артемий Панарин, по итогам прошлого сезона номинированный за океаном на MVP как прессой, так и самими игроками, приостановил карьеру в НХЛ. Весь праздник и сегодняшнее утро думал об этом. И вот к какому выводу пришел.

Теперь я понял, что пережила наша любимая советская страна 60 с лишним лет назад, когда перед самым чемпионатом мира в Швеции из сборной СССР внезапно исчез Эдуард Стрельцов. Было тогда изнасилование или нет – спорят до сих пор. Но отечество навсегда потеряло самого талантливого футболиста за всю нашу историю. После выхода из тюрьмы торпедовца даже лучшим футболистом страны признавали, однако это уже был далеко не мировой уровень.

Сейчас я сильно опасаюсь, как бы нечто подобное не случилось с лидером сборной России по хоккею. До Олимпиады-2022 в Пекине, очевидно, последней для Овечкина и Малкина, осталось меньше года. Тем более что однажды Панарин по непонятной причине – в официально озвученную травму лично я не верю – уже не прибыл в национальную команду на главный турнир года. Чем все закончилось, вспоминать не хочется, но надо: на ЧМ-2018 в Копенгагене россияне впервые за пять лет даже бронзу не взяли.

Действительно, от всемирной славы до падения – один шаг, а точнее – 10 лет. Сегодня я пересмотрел передачу Малахова, на которой 28 января 2011 года чествовали молодежку после грандиозной виктории в Америке в финале чемпионата мира над Канадой. Сколько же счастья, улыбок, добра и радости вывалилось на меня с экрана ноутбука. Хотя и тогда нашелся один неадекватный тип, который назвал триумф мальчишек «букетом национальной мерзости». Но его грязными тряпками тут же с позором выгнали из студии.

Так вот, главным героем вечера был 19-летней щуплый паренек, который приехал в Останкино с торжественного приема в честь победы молодежки у премьер-министра Владимира Путина. Только он весь вечер вместе с чемпионским кубком восседал в президиуме собрания. По ходу передачи к нему присоединилась святящаяся от счастья и гордости за страну и свою кровинку мама, которая рассказала, как будила сынишку в пять утра и отправляла за 50 километров в Челябинск на тренировки, а в 13 лет со слезами проводила юношу в далекий подмосковный Чехов. Чтобы спустя шесть лет он сделал дубль в третьем периоде золотого финала, а еще спустя восемь лет стал самым высокооплачиваемым в России и вторым в мире хоккеистом.