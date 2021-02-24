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Не потерять бы стране Панарина. Как Стрельцова
24 февраля 15:08
автор: Виталий Славин

Не потерять бы стране Панарина. Как Стрельцова

Сегодня ночью «Рейнджерс» встретится с «Филадельфией». Но мой любимый хоккеист на лед в первой столице США, увы, не выйдет.

Позавчера вечером, накануне Дня Советской армии и Военно-морского флота – присягал я Советскому Союзу, а это делают один раз в жизни - у меня земля ушла из-под ног. Сильнейший хоккеист России Артемий Панарин, по итогам прошлого сезона номинированный за океаном на MVP как прессой, так и самими игроками, приостановил карьеру в НХЛ. Весь праздник и сегодняшнее утро думал об этом. И вот к какому выводу пришел.

Теперь я понял, что пережила наша любимая советская страна 60 с лишним лет назад, когда перед самым чемпионатом мира в Швеции из сборной СССР внезапно исчез Эдуард Стрельцов. Было тогда изнасилование или нет – спорят до сих пор. Но отечество навсегда потеряло самого талантливого футболиста за всю нашу историю. После выхода из тюрьмы торпедовца даже лучшим футболистом страны признавали, однако это уже был далеко не мировой уровень.

Сейчас я сильно опасаюсь, как бы нечто подобное не случилось с лидером сборной России по хоккею. До Олимпиады-2022 в Пекине, очевидно, последней для Овечкина и Малкина, осталось меньше года. Тем более что однажды Панарин по непонятной причине – в официально озвученную травму лично я не верю – уже не прибыл в национальную команду на главный турнир года. Чем все закончилось, вспоминать не хочется, но надо: на ЧМ-2018 в Копенгагене россияне впервые за пять лет даже бронзу не взяли.

Действительно, от всемирной славы до падения – один шаг, а точнее – 10 лет. Сегодня я пересмотрел передачу Малахова, на которой 28 января 2011 года чествовали молодежку после грандиозной виктории в Америке в финале чемпионата мира над Канадой. Сколько же счастья, улыбок, добра и радости вывалилось на меня с экрана ноутбука. Хотя и тогда нашелся один неадекватный тип, который назвал триумф мальчишек «букетом национальной мерзости». Но его грязными тряпками тут же с позором выгнали из студии.

Так вот, главным героем вечера был 19-летней щуплый паренек, который приехал в Останкино с торжественного приема в честь победы молодежки у премьер-министра Владимира Путина. Только он весь вечер вместе с чемпионским кубком восседал в президиуме собрания. По ходу передачи к нему присоединилась святящаяся от счастья и гордости за страну и свою кровинку мама, которая рассказала, как будила сынишку в пять утра и отправляла за 50 километров в Челябинск на тренировки, а в 13 лет со слезами проводила юношу в далекий подмосковный Чехов. Чтобы спустя шесть лет он сделал дубль в третьем периоде золотого финала, а еще спустя восемь лет стал самым высокооплачиваемым в России и вторым в мире хоккеистом.

Да разве в деньгах дело! У нас не меньше иные футболисты получают – не зарабатывают, а именно нагло получают за наш с вами счет. Россияне в НХЛ прославляют страну на весь мир, а родине своими победами приносят счастье. Как это сделали в Кубке Стэнли-2020 Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Александр Волков. Они – гордость нации! И хочется добавить – совесть. Правда, это уже рандомно. Как повезет. Кто и куда.

Мне посчастливилось несколько раз общаться с Артемием в Нью-Йорке. Скажу за себя: лично я с ним бы точно пошел в разведку. Он не предаст.

Да, я готов поверить в то, что десять лет назад в Риге что-то было. Двадцатилетний пацан. С мозгами еще туго. Но вот какая фраза меня потрясла на той программе у Малахова:

- Пройдет неделя и все об этом забудут, - сказал Владимир Владимирович.

Вот видите, и вы удивлены, не понимаете, что имел в виду мэтр. А отозвался он так о скандале в американском аэропорте, когда по возвращении домой нашу молодежку вывели из самолета и сняли с рейса. Я сам удивился, как много времени и внимания уделили этому недоразумению. Что поделаешь, у короля стирки чужого нижнего белья - формат такой.

Юрзинов оказался абсолютно прав. Все помнят о невероятном камбэке за 20 заключительных минут с 0:3 на 5:3, а вот о так называемом русском пьяном дебоше человечество давным-давно благополучно забыло.

Так я написал бы до позавчерашнего вечера. Теперь я далеко не уверен, что в США какой-то пытливый радетель нравственности и справедливости не вернется к этой истории. В благочестивой Америке алкоголь до 21 года употреблять запрещено.

Даже шампанское из чемпионского кубка. Закон – он ведь один для всех. У них. За океаном.

источник: «Советский спорт»
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