Кто захочет пригласить «шутов»? «Йокерит» весь плей-офф сыграет в гостях

Еще перед спаренными матчами против «Витязя» главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки пожаловался на гнетущую атмосферу на «Хартвалл Арене». Пандемия вынудила «шутов» проводить домашние матчи без зрителей, что психологически крайне сложно. Особенно когда российские хоккейные арены оживают, пустовавшие совсем недавно трибуны начали заполняться, в некоторых дворцах на целых 75 процентов.

Да и пребывание в Хельсинки соперников «Йокерита» влечет сложности. В плей-офф же они вряд ли ограничатся одним визитом в столицу Финляндии.

«Шуты» уже заняли пятое место в Западной конференции и в стартовом кубковом раунде встретятся с четвертой командой. На сегодня это «Локомотив», на пути которого год назад финны поставили шлагбаум, выиграв стартовую серию 4-2. Наверное, в Ярославле мечтают о реванше. Впрочем, это эмоциональная сторона дела.

А здравый смысл в том, что команда Марьямяки выше классом, чем минское «Динамо», «Северсталь» и «Спартак», и одолеть ее будет ой как непросто. Да и в гостях она чувствует себя почти как дома, если пребывает в нормальном игровом тонусе. Доказано недавней победой на «ЦСКА Арене» над чемпионом (3:1), а чуть раньше - камбэком с 1:3, но поражением в овертайме 3:4ОТ от красно-синих на том же льду.

Большевики «шутов» безжалостны к соперникам, правда, вратарская бригада «Йокерита» не производит сильного впечатления, в отличие от атаки.