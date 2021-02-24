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Кто захочет пригласить «шутов»? «Йокерит» весь плей-офф сыграет в гостях
24 февраля 15:13
автор: Владислав Домрачев

Кто захочет пригласить «шутов»? «Йокерит» весь плей-офф сыграет в гостях

После консультации с финским правительством «Йокерит» решил провести домашние матчи плей-офф на аренах соперников. КХЛ поддержала такой ход. Но станет ли финская команда желанным гостем?

Еще перед спаренными матчами против «Витязя» главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки пожаловался на гнетущую атмосферу на «Хартвалл Арене». Пандемия вынудила «шутов» проводить домашние матчи без зрителей, что психологически крайне сложно. Особенно когда российские хоккейные арены оживают, пустовавшие совсем недавно трибуны начали заполняться, в некоторых дворцах на целых 75 процентов.

Да и пребывание в Хельсинки соперников «Йокерита» влечет сложности. В плей-офф же они вряд ли ограничатся одним визитом в столицу Финляндии.

«Шуты» уже заняли пятое место в Западной конференции и в стартовом кубковом раунде встретятся с четвертой командой. На сегодня это «Локомотив», на пути которого год назад финны поставили шлагбаум, выиграв стартовую серию 4-2. Наверное, в Ярославле мечтают о реванше. Впрочем, это эмоциональная сторона дела.

А здравый смысл в том, что команда Марьямяки выше классом, чем минское «Динамо», «Северсталь» и «Спартак», и одолеть ее будет ой как непросто. Да и в гостях она чувствует себя почти как дома, если пребывает в нормальном игровом тонусе. Доказано недавней победой на «ЦСКА Арене» над чемпионом (3:1), а чуть раньше - камбэком с 1:3, но поражением в овертайме 3:4ОТ от красно-синих на том же льду.

Большевики «шутов» безжалостны к соперникам, правда, вратарская бригада «Йокерита» не производит сильного впечатления, в отличие от атаки.

На «Хартвалл Арене» были разгромлены московское «Динамо» и «Спартак», убедительно побежден ЦСКА. Спору нет, в гостях хорошо, а дома все же лучше. Но где «шутам» будет лучше в плей-офф – в Москве или Ярославле? Выбора у них нет. А есть у их соперников.

Подопечные Владимира Крикунова недавно одержали волевую победу в Хельсинки, уступая в третьем периоде 1:3 и получили психологическое преимущество над финнами. Может, бело-голубые пожелают в первом же раунде сразиться с сильным соперником в родных стенах, дабы сразу поймать кубковый ритм. А потом (в победе москвичей лично я не сомневаюсь) побороться с ЦСКА за финал конференции. Если, конечно, чемпион возьмет первый кубковый барьер. Чтобы отступить на четвертое место, команде Крикунова надо будет 27 февраля в Мытищах проиграть «Куньлуню» и ждать осечки «Локомотива». Как можно уступить китайцам? Очень просто - выставить против них экспериментальный состав, как это сделали в субботу питерские армейцы. Они, к слову, проигрывали в третьем периоде 0:3, но изловчились забросить четыре шайбы (последнюю - за 16 секунд до сирены) и победить в основное время 4:3.

Куда проще задача заманить «шутов» в Ярославль. Для этого железнодорожникам достаточно завтра проиграть в основное время ЦСКА. Тем более что армейцы, памятуя о последнем поражении 0:3 в гостях у «Локомотива», наверняка будут стремиться к реваншу.

Тем временем КХЛ обнародовала чертеж календаря первого раунда плей-офф. 2 марта стартуют серии в парах 2-7 и 3-6, на следующий день пройдут матчи 1-8 и 4-5. Так что «Авангард» (может занять как второе, так и третье место на Востоке) при любых раскладах сыграет 2 марта в Балашихе, а победители конференций ЦСКА и «Ак Барс» - 3 марта в Москве и Казани соответственно. Их соперники пока не определены.

Предварительный календарь плей-офф

2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта – серии 2-7 и 3-6

3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* - серии 1-8, 4-5

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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