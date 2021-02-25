Без Панарина «рейнджеры» сами себе выстрелили в ногу

Да, с «Хлебушком» и без – это две разные команды. Мы, конечно, об этом и так прекрасно знали. Вы не забыли, как бостонские громилы мочили Артемия пару недель назад? Как «медведяки» задирали его всю игру, а в третьем периоде американский дровосек Макэвой и канадский провокатор Маршан добили уральца. Без обездвиженного лидера ньюйоркцы тогда капитулировали в овертайме. На следующие два матча – против того же «Бостона» и «Нью-Джерси» Панарин из-за повреждения бедра вовсе не вышел: в результате еще пара поражений – 0:1 и 2:5.

Стоило же россиянину 19 февраля вернуться, как «рейнджеры» сразу укатали «Филадельфию» - 3:2 (по буллитам, решающий в активе нашей «десятки») и «Вашингтон» - 4:1.

«Синие рубашки» включились было в борьбу за путевку в плей-офф, а Панарин снова заставил говорить о себе как о вероятном номинанте на MVP. Но тут прилетела весточка из далекого прошлого в виде ножа в спину от бывшего наставника. Когда вернется на лед обвиненный в нападении на девушку десять лет назад в Риге хоккеист, наверное, он и сам теперь не знает. Его тогдашний партнер по «Витязю» Михаил Анисин подтвердил, что полиция в отель приезжала, а значит, что-то все-таки было.

«Рейнджерс» в этом году будто кто-то проклял. Жуткий скандал с защитником Дианджело. Американец сперва смачно поупражнялся в соцсетях, поставил под угрозу карьеру в НХЛ, но вовремя одумался. Однако притормозил только на время и от виртуальных разборок перешел к физическим: устроил драку в подтрибунном тоннеле с вратарем Георгиевым. Дианджело выведен из состава, но его контракт почти на 10 млн долларов продолжает действовать до 2022 года.

Теперь вот мертвым грузом на платежке команды повисли 11,6 млн Панарина, который взял отпуск за свой счет. Ранее ньюйоркцы лишились из-за травм самого своего высокооплачиваемого защитника Трубу и моторного молодого чешского форварда Хытила. Да еще юное финское дарование Какко угодил в список отстраненных по ковид-протоколу.