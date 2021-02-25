Без Панарина «рейнджеры» сами себе выстрелили в ногу

Да, с «Хлебушком» и без – это две разные команды. Мы, конечно, об этом и так прекрасно знали. Вы не забыли, как бостонские громилы мочили Артемия пару недель назад? Как «медведяки» задирали его всю игру, а в третьем периоде американский дровосек Макэвой и канадский провокатор Маршан добили уральца. Без обездвиженного лидера ньюйоркцы тогда капитулировали в овертайме. На следующие два матча – против того же «Бостона» и «Нью-Джерси» Панарин из-за повреждения бедра вовсе не вышел: в результате еще пара поражений – 0:1 и 2:5.
Стоило же россиянину 19 февраля вернуться, как «рейнджеры» сразу укатали «Филадельфию» - 3:2 (по буллитам, решающий в активе нашей «десятки») и «Вашингтон» - 4:1.
«Синие рубашки» включились было в борьбу за путевку в плей-офф, а Панарин снова заставил говорить о себе как о вероятном номинанте на MVP. Но тут прилетела весточка из далекого прошлого в виде ножа в спину от бывшего наставника. Когда вернется на лед обвиненный в нападении на девушку десять лет назад в Риге хоккеист, наверное, он и сам теперь не знает. Его тогдашний партнер по «Витязю» Михаил Анисин подтвердил, что полиция в отель приезжала, а значит, что-то все-таки было.
«Рейнджерс» в этом году будто кто-то проклял. Жуткий скандал с защитником Дианджело. Американец сперва смачно поупражнялся в соцсетях, поставил под угрозу карьеру в НХЛ, но вовремя одумался. Однако притормозил только на время и от виртуальных разборок перешел к физическим: устроил драку в подтрибунном тоннеле с вратарем Георгиевым. Дианджело выведен из состава, но его контракт почти на 10 млн долларов продолжает действовать до 2022 года.
Теперь вот мертвым грузом на платежке команды повисли 11,6 млн Панарина, который взял отпуск за свой счет. Ранее ньюйоркцы лишились из-за травм самого своего высокооплачиваемого защитника Трубу и моторного молодого чешского форварда Хытила. Да еще юное финское дарование Какко угодил в список отстраненных по ковид-протоколу.
Все эти передряги обрушилось на самый богатый хоккейный клуб мира в ключевой отрезок сезона. Еще несколько поражений – и четвертую команду дивизиона будет не догнать. Слишком коротка дистанция сокращенного до 56 туров пандемийного чемпионата.
Сегодня «синие рубашки» выглядели просто ужасно. Катастрофически. С самого начала и до финальной сирены. Мне показалось, «Филли» элементарно вошли в положение деморализованного противника и не стали его добивать. Впрочем, у «летчиков» хватает своих проблем. Едва ли не полсостава перенесли на ногах инфекцию. Так, капитан Клод Жиру сыграл впервые с 7 февраля. Тем не менее с ходу набрал три очка за передачи и признан первой звездой.
У «Рейнджерс» такого вожака не нашлось, хотя Крайдер и заколотил все три гола. Но все с пятака, отчасти – случайные, из-за недогляда защитников «Филадельфии». Говорю же, они будто смилостивились над обескровленными кадровыми потерями парнями с Бродвея.
Больше других за Панарина, лично мне это бросилось в глаза, переживают соотечественники. Бучневич – вообще предстал тенью форварда, который с 12 (4+8) очками по результативности уступал в команде только Хлебушку. У Павла все валилось из рук. Все невпопад. Шестеркин, которого партнеры с первых же секунд выставили под расстрел вражеских танков, тоже выглядел морально опустошенным. Начальный штурм москвич, впрочем, выдержал. Однако сухим оставался лишь до 8-й минуты. К чести Игоря, он не развалился ни при счете 1:3, ни при 2:4. Но все равно это был не тот Шестеркин, которого мы наблюдали год назад при дебюте в НХЛ, когда экс-армеец выиграл 10 матчей из 12.
Тренер Дэвид Куинн объяснил поражение обилием штрафов:
- Мы сами себе выстрелили в ногу бесконечными удалениями (всего – восемь. – Прим. ред.). Причем дешевыми: дважды выкинули шайбу через стекло, дважды нарушили численный состав. В том числе в концовке встречи… С такими нелепыми нарушениями надеяться на успех не приходится.
Американец только не уточнил, в чем причина всего этого бардака. Ему неудобно, потому скажу я: не только россияне – вся команда психологически раздавлена обвинениями в насилии Панарина. А далее у «Рейнджерс» две игры в «Медисон Сквер Гарден» с «Бостоном», второй командой НХЛ по проценту набранных очков.
Возьмите себя в руки, мужики!