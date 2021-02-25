ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Лига Европы 1-й тайм, 45+1' Брюгге 0 Динамо К 0 П1 2.33 Х 2.33 П2 5.20
Лига Европы 1-й тайм, 45+1' Рома 1 Брага 0 П1 1.24 Х 6.10 П2 12.0
Лига Европы 1-й тайм, 45+1' Байер 0 Янг Бойз 0 П1 1.95 Х 3.20 П2 4.50
Лига Европы 1-й тайм, 45' Лестер Сити 0 Славия П 0 П1 2.00 Х 2.75 П2 5.70
Лига Европы 1-й тайм, 45+2' Динамо З 1 Краснодар 0 П1 1.37 Х 4.50 П2 10.0
Лига Европы 1-й тайм, 45' Милан 1 Црвена Звезда 1 П1 1.85 Х 3.10 П2 5.20
Лига Европы 1-й тайм, 45' Манчестер Юнайтед 0 Реал Сосьедад 0 П1 2.60 Х 2.60 П2 3.50
Лига Европы 1-й тайм, 45' ПСВ Эйндховен 2 Олимпиакос 0 П1 1.02 Х 25.0 П2 32.0
Обладатель Кубка континента определится в субботу. Знарок выбирает ЦСКА
25 февраля 22:53
автор: Владислав Домрачев

Обладатель Кубка континента определится в субботу. Знарок выбирает ЦСКА

Победа ЦСКА в Ярославле 3:2 Б по буллитам и поражение в Казани «Ак Барса» от «Магнитки» 2:3 Б сохранили главную интригу регулярного чемпионата до последнего игрового дня. «Спартак» уступил в Москве «Сибири» 2:3ОТ и после побед «Северстали» и минского «Динамо» лишился шансов подняться с восьмого места Западной конференции.

Десять матчей четверга, девять из которых состоялись вечером (почти одновременно), ударили по болельщикам. Лично я следил за встречей Ярославле. Увы, видеотрансляцию нам предложили без комментатора и графики – подписчикам трудно было ориентироваться во времени. Та же самая картинка наблюдалась и в Казани – интершум есть, слов и секундомера нет.

Армейцы сразу открыли счет после подарка своего бывшего защитника Алексея Марченко, решившегося у своих ворот на пас себе за спину. Рушан Рафиков не понял замысел партнера, и вынимай. К слову, на старте второго периода Марченко сделал второй подарок, однако молодой армеец Максим Соркин выказал неумение бросать с лопаты.

А потом у гостей посыпались удаления. На ровном месте. Разве что фол отрастившего усы Артема Блажиевского из разряда оправданных. Тысячу раз прав главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, заявив после победы: «Много удалений сбивают с ритма». Хотелось бы узнать у уважаемого специалиста причины такой недисциплинированности. Уж нарушения численного состава можно было избежать.

Армейцам повезло, что хозяевам удалось реализовать численное преимущество лишь единожды – Денис Алексеев прошил вратаря Ларса Юханссона кистевым броском с точки вбрасывания. Это была редкая ошибка голкипера, который провел добротный матч.

А большевики гостей опять разочаровали. В формате «5 на 4» армейцы с трудом заходили в зону ярославцев, а в козырной ситуации «5 на 3» грешили неподготовленными бросками со средних дистанций. В овертайме чемпионы получили большинство, но кроме дефиле по зоне с контролем шайбы ни на что запоминающееся не сподобились.

Железнодорожники выглядели активнее, но справится с обороной соперников и воспользоваться ошибками (как всегда в этом плане впереди всех был Богдан Киселевич) в полной мере не сумели. А в серии буллитов ярославский голкипер Илья Коновалов (лучший новичок КХЛ позапрошлого сезона!) трижды капитулировал, отразив только один бросок (Константина Окулова).

В Казани мы не увидели дуэли заслуженных друзей-капитанов Даниса Зарипова и Сергея Мозякина. Первый из них в заявку не попал. Жаль, потому как я с нетерпением жду его очередной (восьмой в этом сезоне) гол. Почему? Пока оставлю вопрос без ответа, не стану убивать интригу.

Мозякин же упустил распрекрасный шанс выбить десяток, но с его броском с убойной позиции с трудом справился вратарь Адам Рейдеборн. А победу гостям принес экс-«барс» Андрей Чибисов, забивший с игры, а также реализовавший решающий буллит.

«Спартак», уже забронировав путевку в плей-офф, решил выбрать себе в соперники в первом раунде плей-офф ЦСКА и проиграл в овертайме «Сибири» (2:3ОТ). А «Северсталь» с таким же счетом победила в Нижнекамске и гарантировала место не ниже седьмого. Встреча в Риге между динамовцами завершилась позже остальных. Перед третьим периодом хозяева вели 1:0, но минчане забросили две шайбы, взяли верх 2:1 и пригвоздили «Спартак» к восьмому месту.

Таким образом, в плей-офф нас ждет культовое дерби ЦСКА – «Спартак». Вряд ли будет повторение истории трехлетней давности, когда красно-синие затратили на общую победу с суммарным счетом 11:1 всего четыре матча.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Самая западная команда КХЛ победила самую восточнуюМосковский ЦСКА подтвердил возвращение Ильи ПомазунаТипичный зимний футбол. Сыграны матчи 1/8 финала Кубка РоссииСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинахТуктамышева снялась для Maxim в прозрачном нижнем бельеЕлизавета Туктамышева снялась для Maxim
«Динамо» троллит, а Глушаков верит. Реакция на возвращение Промеса в «Спартак»
Долгожданный переход в «Спартак» Квинси Промеса бурно обсуждает наш футбольный мир. Мнения, как всегда, когда речь идет о красно-белых, разделились на положительные и настораживающие.
Не хуже Промеса. Пять самых удачных покупок «Спартака»
«Плеймейкер» составил пятерку лучших легионеров красно-белых построманцевской эпохи. Игроки расположены в порядке возрастания трансферной стоимости - и, разумеется, среди них присутствует только что вернувшийся в «Спартак» Квинси Промес.
Пять подвигов Промеса в «Спартаке». Продолжение следует
«Плеймейкер» вспоминает пять самых ярких матчей Квинси Промеса за «Спартак», куда голландец вернулся 24 февраля после трехлетнего отсутствия. Перечисляем в хронологическом порядке.
С русским вратарем — хорошо, без Панарина — плохо (видео)
«Тампа» и «Даллас» благодаря голкиперам Андрею Василевскому и Антону Худобину всухую победили «Каролину» и «Флориду», а «Нью-Йорк Рейнджерс» без взявшего паузу из-за скандала Артемия Панарина уступил "Филадельфии".
Миранчук увидел с лавки, как его «Аталанту» засудили в Лиге чемпионов
Российский полузащитник Алексей Миранчук со скамейки запасных наблюдал, как его партнеры почти всю игру вдесятером отбивались от «Реала», но пропустили обидный мяч в концовке первого матча 1/8 финала ЛЧ.
Квинси Промес: от «Спартака» до «Спартака». Что он делал эти три года
Квинси Промес подписал контракт с красно-белыми. «Плеймейкер» вспомнил, что происходило с голландцем с момента ухода и до возвращения в "Спартак".
Вера в яркое возвращение российского футбола может сделать вас богаче в 450 раз
26 - 28 февраля пройдут матчи первого после зимнего перерыва тура Российской Премьер-Лиги. БК "Лига Ставок" предлагает повышенные коэффициенты на экспрессы, объединяющие эти восемь игр.
Творец 92 биатлонных медалей Олимпиад и ЧМ — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитый биатлонист и тренер Александр Привалов стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Рекорды нужны Овечкину, а забивает Малкин (видео)
«Питтсбург» в гостевом матче НХЛ вырвал волевую победу в овертайме у «Вашингтона» (3:2), Александр Овечкин не смог увеличить свой снайперский счет.
«Роман тяжело перенес коронавирус». Кириченко — об уходе Еременко из «Ростова»
Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился с «Плеймейкером» мыслями о неожиданном решении Романа Еременко разорвать контракт с донским клубом РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Панарин и Назаров - причины и последствия конфликта

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика