Обладатель Кубка континента определится в субботу. Знарок выбирает ЦСКА

Десять матчей четверга, девять из которых состоялись вечером (почти одновременно), ударили по болельщикам. Лично я следил за встречей Ярославле. Увы, видеотрансляцию нам предложили без комментатора и графики – подписчикам трудно было ориентироваться во времени. Та же самая картинка наблюдалась и в Казани – интершум есть, слов и секундомера нет.

Армейцы сразу открыли счет после подарка своего бывшего защитника Алексея Марченко, решившегося у своих ворот на пас себе за спину. Рушан Рафиков не понял замысел партнера, и вынимай. К слову, на старте второго периода Марченко сделал второй подарок, однако молодой армеец Максим Соркин выказал неумение бросать с лопаты.

А потом у гостей посыпались удаления. На ровном месте. Разве что фол отрастившего усы Артема Блажиевского из разряда оправданных. Тысячу раз прав главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, заявив после победы: «Много удалений сбивают с ритма». Хотелось бы узнать у уважаемого специалиста причины такой недисциплинированности. Уж нарушения численного состава можно было избежать.

Армейцам повезло, что хозяевам удалось реализовать численное преимущество лишь единожды – Денис Алексеев прошил вратаря Ларса Юханссона кистевым броском с точки вбрасывания. Это была редкая ошибка голкипера, который провел добротный матч.

А большевики гостей опять разочаровали. В формате «5 на 4» армейцы с трудом заходили в зону ярославцев, а в козырной ситуации «5 на 3» грешили неподготовленными бросками со средних дистанций. В овертайме чемпионы получили большинство, но кроме дефиле по зоне с контролем шайбы ни на что запоминающееся не сподобились.