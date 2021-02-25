Олег Знарок: Сегодня был не лучший наш матч, но в конце мы могли вытащить игру

– Какие впечатления оставил матч?

– Мы отдали много сил и эмоций в последней игре. Сегодня сыграли не лучший наш матч, хотя в конце могли вытащить игру. Готовимся дальше, – рассказал Знарок.

– Есть сомнения по шайбе в овертайме?

– Тот момент смотрели компетентные люди, поэтому мне нечего возразить.

«Готовили игроков к тому, что «Спартак» будет много прессинговать»

– Поделитесь впечатлениями о матче.

– Готовили ребят на раскатке с утра к тому, что «Спартак» будет много прессинговать. Мы посмотрели последние матчи и заметили, что «Спартак» хорошо выглядел физически. Команда много двигается и играет в прессинг. Наши ребята молодцы – выдержали этот прессинг несмотря ни на что. Мы трудно добирались на игру, у нас были задержки рейса. Поэтому работали через не могу. Здорово, что забросили шайбу в овертайме, ребята молодцы, – рассказал Заварухин.

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