Олег Знарок: Сегодня был не лучший наш матч, но в конце мы могли вытащить игру

– Какие впечатления оставил матч?
– Мы отдали много сил и эмоций в последней игре. Сегодня сыграли не лучший наш матч, хотя в конце могли вытащить игру. Готовимся дальше, – рассказал Знарок.
– Есть сомнения по шайбе в овертайме?
– Тот момент смотрели компетентные люди, поэтому мне нечего возразить.
«Готовили игроков к тому, что «Спартак» будет много прессинговать»
– Поделитесь впечатлениями о матче.
– Готовили ребят на раскатке с утра к тому, что «Спартак» будет много прессинговать. Мы посмотрели последние матчи и заметили, что «Спартак» хорошо выглядел физически. Команда много двигается и играет в прессинг. Наши ребята молодцы – выдержали этот прессинг несмотря ни на что. Мы трудно добирались на игру, у нас были задержки рейса. Поэтому работали через не могу. Здорово, что забросили шайбу в овертайме, ребята молодцы, – рассказал Заварухин.
«Сибирь» не доставила проблем, мы сами отдавали инициативу»
– Какие впечатления оставил матч?
– Много моментов мы не реализовали. Играли хорошо, но начало проспали, как обычно, – рассказал Цыплаков.
– Насколько было трудно найти эмоции на матч, потому что первая задача на сезон выполнена – команда уже пробилась в плеф-офф?
– Мы выходили играть так же, как на все другие матчи.
– Но ведь сегодня не было задачи играть через не могу, как в предыдущих матчах.
– Задача была выиграть, но мы должны и хорошо подойти к плей-офф.
– «Сибирь» доставила какие-то проблемы, и в какие моменты матча?
– Не особо. Мы сами отдавали инициативу время от времени.
– Гол, пропущенный за семь секунд до конца, это потеря концентрации или что-то другое?
– Я неудачно сыграл. Мы могли убежать с Федоровым два в один, но я закопошился около борта. Потеряли момент. А так, я не видел, как забили.
– «Спартаку» в плей-офф теперь придется играть с ЦСКА. Что вы думаете об этой серии?
– Будет интересная серия. Мы будем биться за победу. Думаю, за четыре матча ничего не закончится.