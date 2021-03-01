Капризову в НХЛ, как Панарину, тоже прилетело с родины. Спойлер – все будет хорошо

Вернуться в основу помогли спаренные матчи в Филадельфии. В первом пост №1 доверили Варламову – и все решилось в пользу хозяев овертайме (3:2). На следующий день команды тоже не уложились в основное время, но теперь «Филли» взяли верх - 4:3. Так 1 февраля Сорокин добыл первое очко в НХЛ, после чего запер свои ворота наглухо:

Мы помним, как Сорокин стартовал 17 января. Плохо. «Айлендерс» попросту кинули дебютанта на растерзание «рейнджерам» - 0:5. Следующего шанса Илье понадобилось ждать более недели – и снова партнеры не поддержали россиянина: на сей раз ничего не забили в ворота «Нью-Джерси» и погорели 0:2. Еще неделя в запасе.

Конечно, Илье начинать в НХЛ было сложнее всех. Да, он, как Романов и Капризов, Зуб и Барабанов, не играл десять месяцев – с марта прошлого года. Но если у полевых игроков всегда есть время на раскачку и адаптацию, то вратарь должен выдавать максимум сразу же, ибо любая его ошибка – гол.

Всего пять матчей – и уже два на ноль! Но главное – обратите внимание! – сибиряк продолжает играть в сверхрваном режиме – всего три встречи за месяц, однако уровень держит. Высочайший!

Если сухарь с «Баффало» еще можно было списать на покладистость «клинков» - они только-только вышли с ковидного карантина, то сегодняшнюю ночную оплеуху «Питтсбургу» случайной никак не назвать. Двуглавого дракона Кросби – Малкин в этом сезоне еще никто не останавливал. Более того – держитесь крепче! – «пингвины» не сумели распечатать ворота «островитян» впервые с прошлого века, а именно – 9 января 1986 года?!

Недаром Сорокин, как и в поединке с «Баффало», удостоился первой звезды, а главный тренер «Айлендерс» Барри Троц другими словами сказал то, что я имел честь вам доложить выше:

- Если вы поговорите с любым вратарем или тренером вратарей, они скажут, что одна из самых сложных игр — это когда вы не заняты. Легко позволить своему разуму блуждать и все такое. Так что, я думаю, Илья сегодня действительно отлично отработал.

На что сам герой уикенда скромно заметил:

- Настоящая командная работа. Оборона играла надежно, форварды блокировали броски и придавали мне энергии.

Хочется воскликнуть: «Илья, а как может быть иначе?» Разве ты еще в ЦСКА Игоря Никитина не привык к этому? Троц – ничем не хуже российского спеца. Канадец тоже придает системной обороне первостепенное значение. По сути строит всю игру от защиты. Вон как в 32 года расцвел на Лонг-Айленде Семен Варламов, списанный было в позапрошлом году из «Колорадо».

Так что, MVP Кубка Гагарина-2019 подарил российским болельщикам невероятную интригу, а Троцу добавил приятных хлопот – кого ставить в рамку послезавтра в Ньюарке? Если «островитяне» хотят, чтоб их человек претендовал на «Колдер Трофи», играть Сорокин должен более или менее постоянно, а не по три матча в месяц. Последний раз, к слову, представителя «Айлендерс» признавали новичком года совсем недавно – в 2018 году им стал Метью Барзал. Ранее этот приз завоевывали такие мегазвезды, как Дени Потвен, Брайан Тротье, Майк Босси, а вот голкипер «островитян» такой чести не удостаивался ни разу. Да и вообще в XXI веке только три вратаря брали «Колдера» - Евгений Набоков (2001, «Сан-Хосе»), Эндрю Рейкрофт (2004, «Бостон»), Стив Мейсон (2009, «Коламбус»).

Впрочем, на сегодня по-прежнему вне конкуренции Кирилл Капризов, которому «Миннесота» помогает всеми силами. После переезда в Сент-Пол игрока «Уайлд» никогда не называли лучшим дебютантом, а в Миннеаполисе последний раз это случилось благодаря Бобби Смиту в 1979 году.

Экс-форвард ЦСКА не уходит без очков уже пять туров – три гола, пять передач. Автор золотого гола Пхенчхана с 17 (6+11) баллами в 18 играх при полезности «плюс 9» с большим отрывом лидирует среди новобранцев НХЛ как по результативности, так и по показателю «+/-».

Ваше слово, Барри Троц и Илья Сорокин!