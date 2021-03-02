Тяжелый матч и всего одна шайба: динамовцы победили, но было непросто

Команда Владимира Крикунова в упорной борьбе добилась-таки победы над соперником из Череповца. Желто-черные под руководством Андрея Разина, как и ожидалось, дали отличный бой хозяевам. Первый период, хотя и прошел под натиском атак динамовцев, получился сухим. Зато в начале второго Дмитрий Яшкин распечатал ворота Подъяпольского. Эта шайба и стала победной.

В третьем отрезке матча череповчане добавили. Казалось, что ход встречи вот-вот переломится, но забить «сталеварам» не удалось.

«Если говорить в процентном соотношении, то для 80% команды сегодня был дебютный матч в плей-офф, - сказал Андрей Разин, наставник «Северстали». - Скажем так, первая игра получилась, как говорят, блин комом. Особенно в первом периоде нас потряхивало. Хорошо, что первый период отыграли 0:0. Второй отрезок был ровным, в третьем периоде владели преимуществом. Жалко, что не забили. Результат достойный, но все равно отрицательный. Играя против таких хоккеистов, как Шипачев и Яшкин, можно сказать, что достойно отыграли. Нам нужно поверить, что мы можем. Я считаю, что третий период доказал, что «Северсталь» еще может зацепиться в этой серии».

Главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов также поделился мнением о первом матче серии:

«Больших итогов сегодня нет. Моментов хватало, чтобы забить больше, но забросили всего одну шайбу. В третьем периоде начали сохранять счет, в результате хватанули удалений. Молодцы, что выстояли и победили. Сказывалось напряжение первого матча, еще и счет такой был – всего 1:0. Никто не хотел пропускать, поэтому и перестраховывались, прижимались к своим воротам, чего не было в первых двух периодах. Удаление Ефремова? Заступаться за партнеров надо, но не нужно получать четыре минуты. Удаляйся вместе с соперником, тогда все будет нормально».