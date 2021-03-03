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Василевский убивает карьеру в НХЛ Кучерова?
03 марта 10:46
автор: Виталий Славин

Василевский убивает карьеру в НХЛ Кучерова?

Вратарь «Тампы» впервые в НХЛ сыграл третий матч кряду на ноль. Действующие чемпионы возглавили дивизион Центр. Почти никто уже не вспоминает о Кучерове.  

Вот рекордная поступь Андрея:

25 февраля. 3:0 с «Каролиной» (третий гол в пустые ворота). Отразил 25 бросков. Третья звезда;

28 февраля. 5:0 с «Далласом». Отразил 20 бросков. Первая звезда;

3 марта. 2:0 с «Далласом» (второй гол в пустые ворота). Отразил 28 бросков. Первая звезда.

Итого: Василевский не пропускает 10 периодов, а именно 200 минут 26 секунд, в течение которых он отразил 91 бросок! Еще 140 сухих секунд и будет побит клубный рекорд. Последний раз ему забивала 23 февраля «Каролина», когда Фаст в конце второй трети сравнял счет – 2:2. После перерыва Палат и Киллорн принесли успех «Тампе».

На сегодня россиянин лидирует по всем основным вратарским показателям (для сыгравших не менее пяти матчей):

– по победам – 13 в 17 играх;

– по проценту отраженных бросков – 94,2%;

– по пропущенным шайбам в среднем за игру – 1,65;

– по сухим матчам – 3 (делит первенство с Варламовым из «Айлендерс», Флери из «Вегаса», Гибсоном из «Анахайма»).

Замечу также, что «Тампа» на сегодня пропускает меньше всех в лиге – 39 шайб (в 20 матчах). У «Вегаса» – 40 (18), «Далласа» – 47 (17), «Колорадо» – 48 (19). А кто или что выигрывает кубки? Правильно – оборона!

Я не просто так упомянул о двух голах «молний» в пустые ворота по ходу сухой серии сибиряка. О чем это говорит? О том, что интрига по крайней мере в двух матчах сохранялась до финальной сирены. Недаром вратаря «Далласа» Антона Худобина сегодня признали третьей звездой. Единственная оплошность вратаря в любой момент могла перевернуть всю игру. Но Василевский сохраняет хладнокровие и концентрацию от старта до финиша третий раз кряду.

Как известно, Андрей проводит первый сезон по восьмилетнему контракту на 76 миллионов долларов. Отрабатывает его полностью. Понятно, у «Лайтнинг» впереди еще 36 туров, но зафиксируем:

– меньше двух шайб в среднем за игру за сезон у Василевского никогда не было; лучший показатель – 2,40 в чемпионате-2018/19, сейчас – 1,65;

– он никогда не отражал за сезон даже более 93 процентов бросков; лучший показатель – 92,5% в том же 2018/19, сейчас – 94,2%.

Василевский уверенно идет на вторую Везину в карьере. Вероятный титул лучшего вратаря НХЛ не может не радовать в преддверии Олимпиады-2022 в Пекине. Однако есть и большущий повод для беспокойства. Своей блестящей игрой россиянин по сути спас Жюльена Брисбуа, генменеджера «Тампы». Тот перед самым стартом чемпионата оказался загнанным в угол потолком зарплат. Предшественник Брисбуа знаменитый Стив Айзерман назаключал кучу дорогущих контрактов со средними игроками да еще без права трансфера. Почему средними? Когда Брисбуа попробовал обменять, даже выставил на драфт отказов Джонсона (5 млн в год), Киллорна (4,45 млн), Гурда (5,17 млн), они оказались никому не нужны.

Героическими усилиями Брисбуа в лимит виртуозно все-таки вписался. Вы не поверите: свободными остались 334 доллара. Нет, это не опечатка. Именно 334 при общей сумме платежки в 81 миллион 499 тысяч 666 долларов.

Но какой ценой?! Некоей безотлагательной операцией на бедре Никиты Кучерова, MVP чемпионата НХЛ-2019 и лучшего бомбардира Кубка Стэнли-2020. Премьер-форвард российского хоккея выбыл минимум до мая.

Лично я до сих пор не верю в это чудесное стечение обстоятельств, благодаря чему Брисбуа выбрался из финансового тупика. Не верю, что, если у Никиты с ногой все столь серьезно, нельзя было лечь под нож сразу по окончании плей-офф, а не тянуть до конца декабря. Не верю, что это хирургическое вмешательство было жизненно необходимо именно сейчас. Не могу во все это поверить. Слишком подозрительно во время всей этой эпопеи с утряской платежной ведомости вел себя Брисбуа. Слишком спокойно. В самом начале трансферной кампании еще в октябре он сказал, что знает на сто процентов, как впишется в потолок зарплат. Будто все заранее просчитал. Лишь когда ему никого не удалось сбагрить на сторону, тогда и вытащил туза из рукава.

Потерять год карьеры в самом ее расцвете…

Но Брисбуа-то на пару с тренером Купером какое до этого дело? Верно – никакого!

Василевский все тащит. Как магнит. Как осьминог. С возвращением в строй капитана Стэмкоса прекрасно работает и атака. По разности заброшенных и пропущенных шайб – плюс 32 «молнии» абсолютно лучшие в лиге, намного опережая «Торонто» (плюс 26) и «Каролину» с «Вегасом» (по плюс 16). Четко функционирует большинство: реализуют в среднем каждое четвертое удаление соперника – 26,5 процента.

Сегодня победный гол «Тампы» тоже забит при численном преимуществе. Отличился Палат. Щелчком в касание из правого круга вбрасывания. С коронной точки нашего Никиты…

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