Знарок достойно сражался с Армией Никитина, но уступил. ЦСКА в овертайме одолел «Спартак»

В Уфе «Салават Юлаев» уступил 1:3 «Трактору», заставив вспомнить о серии между этими же соперниками в 2018-м. Тогда наставник челябинцев Анвар Гатиятулин подобрал ключи к мощной атаке соперника, взяв верх 4-3. Вот и сегодня гостям как-то легко давались голы. Можно, конечно, обвинить вратаря Метсолу, пропустившего от Кравцова не самую сложную шайбу. Челябинский воротчик Федотов ответил на ошибку ошибкой, капитулировав после броска с острейшего угла, да еще и с лопаты.

Второй гол «Трактора» дважды проверяли на легитимность. Сначала на предмет игры рукой, потом на помеху вратаря. И все-таки засчитали. Третья шайба влетела в ворота хозяев после рикошета от клюшки уфимца Кадейкина. Федотов же реабилитировался, выручив

после атаки Хартикайнена.

В Москве Олег Знарок теперь и в плей-офф доказал, что его команда лишена комплекса ЦСКА. Три периода не порадовали голами. Зажигали вратари, чего не скажешь о форвардах. Активничал Слепышев, но не хватало завершения, а Лайпсик все делал невпопад – вместо напрашивавшихся бросков искал партнеров.

Соперники грешили глупыми удалениями. Больше моментов создали номинальные хозяева. Но Окулов не смог замкнуть штангу – помешал молодой защитник Никишин, Мамин находил ухитрялся находить шайбой вратаря и с досады ругался, дважды подряд не попал в пустую рамку Локтионов. Запомнился проход спартаковца Цыплакова: перехитрив защитника Ибрагимова, он забыл про бросок.