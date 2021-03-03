Знарок достойно сражался с Армией Никитина, но уступил. ЦСКА в овертайме одолел «Спартак»

В Уфе «Салават Юлаев» уступил 1:3 «Трактору», заставив вспомнить о серии между этими же соперниками в 2018-м. Тогда наставник челябинцев Анвар Гатиятулин подобрал ключи к мощной атаке соперника, взяв верх 4-3. Вот и сегодня гостям как-то легко давались голы. Можно, конечно, обвинить вратаря Метсолу, пропустившего от Кравцова не самую сложную шайбу. Челябинский воротчик Федотов ответил на ошибку ошибкой, капитулировав после броска с острейшего угла, да еще и с лопаты.
Второй гол «Трактора» дважды проверяли на легитимность. Сначала на предмет игры рукой, потом на помеху вратаря. И все-таки засчитали. Третья шайба влетела в ворота хозяев после рикошета от клюшки уфимца Кадейкина. Федотов же реабилитировался, выручив
после атаки Хартикайнена.
В Москве Олег Знарок теперь и в плей-офф доказал, что его команда лишена комплекса ЦСКА. Три периода не порадовали голами. Зажигали вратари, чего не скажешь о форвардах. Активничал Слепышев, но не хватало завершения, а Лайпсик все делал невпопад – вместо напрашивавшихся бросков искал партнеров.
Соперники грешили глупыми удалениями. Больше моментов создали номинальные хозяева. Но Окулов не смог замкнуть штангу – помешал молодой защитник Никишин, Мамин находил ухитрялся находить шайбой вратаря и с досады ругался, дважды подряд не попал в пустую рамку Локтионов. Запомнился проход спартаковца Цыплакова: перехитрив защитника Ибрагимова, он забыл про бросок.
Едва выйдя из раздевалки после первого перерыва, вернулся в нее один из лидеров красно-белых Радил, засветив клюшкой в лицо Сошникову и схлопотав большой штраф до конца игры. В свою очерель Карнаухов решил отдохнуть 12 минут в штрафном боксе за атаку в голову олимпионика Зубарева.
Если бригады большинства армейцев безобидны, то спартаковские очень зубастые. В третьем периоде они могли наказать чемпиона за удаления Светлакова и особенно Лайпсиска, но не хватило сильного и быстрого броска с синей линии, Рылов с ролью блюлайнера не справляется. А также досрочно завершившего матч Радила.
Ближе к середине овертайма номинальные хозяева забили вожделенный гол, спартаковцы забыли на среднем пятачке Шалунова, который отправил шайбу в сетку под мышкой вратаря Гудачека с передачи Окулова.
В Казани один из главных претендентов на Кубок Гагарина «Ак Барс» тоже в овертайме добыл победу над ершистым «Торпедо» 2:1. Решающую шайбу забросил в большинстве защитник Мерфи, наказав за глупейший фол оборонца Уайдмэна, задержавшего шайбу в перчатке.
Хозяева благодаря сольному номеру лучшего новичка лиги прошлого сезона Галимова быстро распечатали ворота Тихомирова, но развить успех не смогли. В третьем периоде Уайдмэн броском от синей линии прошил амуницию вратаря Рейдеброна, реализовав численное преимущество.
В овертайме автозаводцы Чехович и Дер-Аргучинцев заставили звенеть каркас хозяйских ворот. Тем обиднее поражение гостей.
В Ярославле «Локомотив» дожал «Йокерит» (1:0) в третьем периоде благодаря голу защитника Осипова, добившего с пятачка шайбу в сетку после атаки Пулккинена, которого по ходу сезона выменяли у московского «Динамо» на шведа Пяярви-Свенссона. В этой серии, как и в московской, все матчи пройдут на одной арене.