Игорь Никитин: У нас была нервозность, потому что плей-офф – это другое соревнование  

– Как вам игра? – вопрос Никитину.
– Это была тяжелая и равная игра. Мы реализовали свой шанс. Играем дальше.
– Понятно, что результатом вы довольны. А чем не довольны в игре своей команды, все-таки не получилось выиграть в основное время, и победа получилась нервозной и даже неожиданной?
– Есть первая победа. Сейчас самое главное – результат. Нужно было войти в серию. Это другое совсем соревнование, поэтому нервозность была. Долго не могли забить. Игра сегодня шла на результат, а сам матч мы разберем, и будем готовиться к следующим играм.
– Что с Сошниковым? Как у него дела после достаточно серьезной травмы?
– Я не готов сказать. У него повреждение, но надеюсь, что все будет хорошо.
– Он сможет выйти в этой серии?
– Не знаю.
«Я доволен характером и бойцовскими качествами игроков»
– Прокомментируйте момент в начале второго периода, когда Радила удалили. Чем вы больше огорчены: пятиминутным не сгораемым штрафом или тем, что потеряли ведущего игрока до конца встречи? – вопрос Знарку.
– Тем, что потеряли игрока. Ничего там не было умышленного, просто перенос клюшки. Мы просмотрели этот момент несколько раз.
– Понятно, что Радил не хотел так сделать. Это нелепая случайность или ведущий игрок не должен допускать таких случайностей?
– Это плей-офф. Не думаю, что он хотел это сделать. Просто нелепая случайность.
– У «Спартака» было два очень хороших большинства в третьем периоде, когда можно было все решить. Чего не хватило? Может как раз Радила?
– Наверное, Радила не хватило. Он хорошо играет на пятаке. Сложно сейчас говорить об этом. Может были бы мы поточнее, выиграли бы. Глупая ошибка произошла на вбрасывании. Не разобрались в ситуации и пропустили шайбу.
– У ЦСКА было мнение, что «Спартак» устал в конце. Что скажете?
– Во втором периоде было пятиминутное удаление, дальняя сторона. Конечно, мы немного подустали. Но не скажу, что сильно. Мы заканчивали третий период в три звена. Так как Радила не было, овертайм мы начали в три правых крайних. Если только они устали. А так, не думаю, потому что физически игроки готовы.
– Что-то надо менять в следующем матче или вы довольны как команда действовала против ЦСКА?
– Я доволен характером и бойцовскими качествами. В основное время получилось сыграть 0:0, что у чемпионов, что у нас.