Игорь Никитин: У нас была нервозность, потому что плей-офф – это другое соревнование  

– Как вам игра? – вопрос Никитину.

– Это была тяжелая и равная игра. Мы реализовали свой шанс. Играем дальше.

– Понятно, что результатом вы довольны. А чем не довольны в игре своей команды, все-таки не получилось выиграть в основное время, и победа получилась нервозной и даже неожиданной?

– Есть первая победа. Сейчас самое главное – результат. Нужно было войти в серию. Это другое совсем соревнование, поэтому нервозность была. Долго не могли забить. Игра сегодня шла на результат, а сам матч мы разберем, и будем готовиться к следующим играм.

– Что с Сошниковым? Как у него дела после достаточно серьезной травмы?

– Я не готов сказать. У него повреждение, но надеюсь, что все будет хорошо.

– Он сможет выйти в этой серии?

– Не знаю.