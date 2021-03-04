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Жамнову пора выходить на лед, иначе «Спартаку» против ЦСКА ничего не светит
04 марта 08:06
автор: Виталий Славин

Жамнову пора выходить на лед, иначе «Спартаку» против ЦСКА ничего не светит

В овертайме игры номер 1 стартового раунда Кубка Гагарина первой команды Запада против восьмой сработало железное правило: где тонко, там и рвется.

ЦСКА против «Спартака»… Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось! Повторил бы вслед за Пушкиным любой болельщик в середине 70-х годов прошлого века, когда красно-белые были единственными, кто два с лишним десятка лет составляли конкуренцию армейцам Москвы, читай, сборной СССР. Но в 1976 году подвиги «гладиаторов», в четвертый раз взявших союзное золото, закончились. А вот у ЦСКА после перестроечного лихолетья все снова в полном порядке: именно красно-синие – действующие чемпионы страны и победители регулярки КХЛ-2021.

Нынешнюю пропасть между историческими соперниками лучше всего демонстрирует итоговая статистика отборочного этапа:

- 43-28 по победам;

- 17-32 по поражениям;

- 182-157 по заброшенным шайбам;

- 121-173 по пропущенным;

- 91-63 по очкам.

Последние цифры особенно показательны: «Спартак» отстал от ЦСКА на расстояние в 14 побед?! А сейчас по заказу красно-белым нужно выиграть у армейцев четырежды! Задача, на первый взгляд, невыполнимая. Но история знает немало случаев, когда заведомый аутсайдер брал верх над записным фаворитом. Как тут не вспомнить суперсенсацию первого Кубка Гагарина, когда действующий чемпион России и победитель регулярки «Салават Юлаев» в стартовом раунде уступил «Авангарду», лишь в заключительном туре прорвавшемуся в плей-офф! В НХЛ подобных примеров и вовсе пруд пруди.

В чем шанс в кубковых схватках андердога? Засушить игру! Не дать конкурентам быстро открыть счет, а самое лучшее – самим сделать это. Тогда соперник начинает нервничать, спешить, оголять тылы. Появляется возможность развить успех на контратаках.

Что для этого надо? Самое главное – надежный вратарь. Второе – реализация большинства и в целом четкая игра в неравных составах. Ибо при игре пять на пять всегда обороняться можно количеством. Плюс, разумеется, запредельная самоотдача.

Вчера «Автомобилист» в дебюте здорово подвел вратарь Коварж, уже на седьмой минуте запустивший бабочку в ближний угол. После чего «Авангард» методично довел дело до победы, в третьем периоде дважды реализовав численное преимущество – 3:0.

Сегодня словацкий голкипер Гудачек провел выдающийся матч. Особенно во втором периоде, когда хозяева перебросали спартаковцев 13-3! Именно благодаря Юлиусу гости оставались в игре до 9-й минуте овертайма. 0:0 против третьей по результативности команды КХЛ – уму, казалось бы, непостижимо! Тем не менее это проза плей-офф.

Нужно отдать должное и Юханссону. Психологически шведу много сложнее. У него как вратаря главного фаворита сезона права на ошибку нет по определению. Тем более в матче открытия серии, в котором противник зубами вцепился в результат. Тем более когда целых 20 минут – почти всю вторую треть – приходится мерзнуть, а для голкипера в отсутствии работы – наивысшая опасность. Выпадаешь из ритма игры, а это угроза потерять концентрацию. Но Ларс справился. Молодец! Как и Гудачек.

А решило все одна-единственная ошибка. На вбрасывании. Центра четвертого звена «Спартака» Аркалова. Но, если разобраться, просчет этот был далеко не случайным. Красно-белые шли к этому весь матч. Вот счет по выигранным вбрасываниям по периодам:

первый – 8-3;

второй – 17-7;

третий – 8-10;

овертайм – 5-0.

Всего – 38-20. 38-е победа армейцев на точке и принесла им викторию в матче.

Ведь что там произошло? Пользуясь правом хозяев площадки выпускать свое звено после соперника, Игорь Никитин при вбрасывании у ворот Гудачека выставил против четвертой тройки гостей своих лучших бомбардиров Шалунова и Окулова. Остальное было делом техники.

Шалунов вчистую выиграл вбрасывание у Аркалова. Тот еще зачем-то упал и выключился из борьбы, вместо того чтобы опекать Шалунова. Цыплаков незадачливого партнера не подстраховал. В итоге Шалунов оказался абсолютно один на дальнем пятаке и чуть ли не в упор расстрелял Гудачека. 1:0.

Генменеджер «Спартака» Алексей Жамнов прекрасно знает, какое внимание в НХЛ уделяют вбрасываниям. Как-никак, 15 лет отцентрил за океаном. Самое время олимпийскому чемпиону выйти на лед и провести для подопечных мастер-класс по игре на точке. Это же целая наука!

источник: «Советский спорт»
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