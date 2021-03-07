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Их нравы: Овечкин отделался $5 тысячами, Уилсон влетел на $312 тысяч и семь матчей дисквалификации
07 марта 12:00
автор: Виталий Славин

Их нравы: Овечкин отделался $5 тысячами, Уилсон влетел на $312 тысяч и семь матчей дисквалификации

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, сломавший вчера защитника «Бостона» Брендона Карло, все-таки не ушел от возмездия. НХЛ дисквалифицировала буяна на семь матчей.

Напомню, в конце первого периода при счете 1:0 в пользу «Брюинз» Уилсон с разбегу и со слепой стороны воткнулся в находившегося в статичном положении у борта Карло. Причем у вашингтонца были подняты руки, он нанес акцентированный удар в голову, едва не расплющив шлем оппонента о стекло. Бостонец в прострации медленно осел на лед и не смог продолжить игру. Более того, тут же скорая увезла его в больницу. Однако судьи не выписали громиле даже малого штрафа.

Похожий подарок люди в полосатых рубашках преподнесли «Кэпиталз» двумя днями ранее, когда простили Овечкину хамский удар у всех на глазах клюшкой в пах бостонцу Фредерику. Вместо того чтобы дать русскому капитану 5+20 и изгнать до конца игры, как арбитры должны были поступить и вчера с Уилсоном, они ограничились двухминутным штрафом - просто за удар клюшкой, а не за колющий удар. При этом в штрафной бокс отправили и Фредерика – за толчок в спину.

Вот такая справедливость по-американски.

Пришлось в обоих случаях постфактум вмешиваться департаменту НХЛ по вопросам безопасности игроков – и снова какая-то неадекватная реакция! Овечкину даже одного матча дисквалификации не дали, по сути погрозили пальчиком в виде комариного укуса ценой пять тысяч долларов штрафа.

Зато на Уилсоне оторвались по полной. Хотя Карло уже в субботу вышел из больницы. Вашингтонца отстранили на семь матчей чемпионата. В соответствии с коллективным соглашением между лигой и профсоюзом он потеряет 311,8 тысяч долларов.

Любопытно, что похожий момент был в среду в матче «Сан-Хосе» - «Колорадо». Йоахим Бличфелд на полной скорости на открытом льду врезался в лидера «лавин» Маккиннона, который после этого уже пропустил одну игру из-за недомогания. Тогда судьи удалили нападающего «Шаркс» до конца матча за атаку в голову, а НХЛ добавила пару игр дисквалификации с вычетом из оклада 12,7 тысячи долларов.

Почему только две? Вот тут все понятно. У Бличфелда чистая кредитная история. Зато у Уилсона…

Сентябрь 2017 года. Дисквалификация на два предсезонных матча за неправильную атаку нападающего «Сент-Луиса» Роберта Томаса в выставочной игре.

Чемпионат-2017/18. Дисквалификация на четыре игры за толчок на борт форварда «Сент-Луиса» Сэмми Блэя.

Кубок Стэнли-2018. Дисквалификация на три поединка плей-офф за атаку в голову нападающего «Питтсбурга» Зака Астона-Риза.

Сентябрь 2018 года. Дисквалификация на 20 матчей регулярного чемпионата за атаку в голову нападающего «Сент-Луиса» Оскара Сундквиста в выставочной игре. Нейтральный арбитр сократил срок отсидки с 20 матчей до 14. В итоге Уилсон пропустил 16 стартовых игр сезона.

Что самое поразительное в этой истории? Судьи, давно зная Уилсона как рецидивиста, точнее даже – как специалиста по расколу черепов, не дали ему вчера даже малого штрафа! При обилии видеокамер и повторов с любой точки. К тому же сразу было ясно: повреждение настолько серьезное, что игру продолжить Карло точно не сможет.

Что это за судьи такие? Почему их-то никак не наказали? Сколько у них баксов из гонорара вычтут? В следующий раз они свистнут, когда Уилсон реально кому-то мозги вышибет? Сие в НХЛ – страшная тайна. Называется - корпоративная солидарность.

Совсем меня добил комментарий тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта:

- Лично я видел просто силовой прием. Ноги Уилсона оставались на льду, прыжка не было. Это выглядело просто как мощный хит в углу площадки. Я не могу сказать, что уверен в этом полностью, но для меня это выглядело именно так.

Господин Лавиолетт, у меня большие сомнения в вашей профпригодности! Неужели вы не понимаете, что вчерашний матч вы проиграли «Бостону» именно в тот миг, когда рефери не выгнали Уилсона с поля?! Такие мерзости в хоккее не прощают. Нормальные команды. Вроде «Брюинз».

- Иногда, когда происходят такие вещи, а свистка не следует, игроки разбираются с ситуацией на льду сами. Мы ответили подобающим образом, выиграли матч и дали понять одному их игроку, что подобные поступки необязательны. Вот что мы сделали. Вот что я думаю про всю эту ситуацию, - подытожил тренер «Бостона» Брюс Кессиди.

Лидер «медведей» Брэд Маршан добавил:

- Это был дерьмовый хит. Карло опустил голову, а Уилсон позволил себе сделать это против парня, который был в уязвимой позиции. Так что это был гребанный дешевый прием. Мы потеряли отличного игрока. Было здорово видеть, что он сам покидает лед. Но он явно плохо себя чувствовал, ему было больно.

Но обратите внимание: никто слова худого не сказал в адрес главных виновников безобразия – судей. Зато какой визг стоит в КХЛ после вчерашних матчей Кубка Гагарина! Ошибаться могут все. Для того лига и существует, чтоб постфактум разруливать ситуации типа вчерашней. Главное – в НХЛ все уверены, что откровенных судейских сливов никогда не будет.

В КХЛ, например, в Минске, судя по заявлению председателя федерации хоккея Белоруссии и наблюдательного совета «Динамо» Мн Дмитрия Баскова, думают иначе…

источник: «Советский спорт»
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