«Динамо» снова обыграло «Северсталь». Огненная серия движется к концу, или рыси продолжат кусаться?

За две минуты до конца «Северсталь» сняла вратаря и попыталась навалиться на ворота соперника. Но большинство у череповчан откровенно слабое - на Западе в этом плей-офф ни разу не реализовать лишнего не удалось только желто-черным и «Йокериту». Под занавес хозяева получили в пустые от Яшкина, а потом отличился и Пяярви, установив окончательный счет в матче. 5:2. Счет в серии 3:1 в пользу динамовцев.

Победный гол был заброшен Артемом Сергеевым в середине встречи. К слову, два предыдущих - тоже на счету защитника бело-голубых, он оформил хет-трик.

Хотя счет и кажется разгромным, хозяева не уступали гостям в напористости и обилии моментов. Недостаток мастерства - главная проблема команды Андрея Разина. У череповчан было столько шансов перевернуть ход встречи. Впрочем, они и сделали это, ответив в самом начале второго периода двумя шайбами на два гола динамовцев в первом. «Северсталь» могла бы вырываться вперед - Кодола и Гераськин выходили на рандеву с Бочаровым, Хабаров «здоровался» со штангой москвичей, но забросить не удавалось.

- Начали хорошо, собранно, использовали два большинства. Казалось бы, все нормально, идет так, как положено. Вдруг решили все играть только в атаке, никто в обороне. Сразу в начале второго периода получили два гола и все началось с начала. Хорошо, что потом забили третий гол и играли строго до конца. В третьем периоде забили эти голы в конце уже буквально. Было тяжело во втором периоде после того, как счет стал 2:2. Буквально первые две смены пропустили. Минут десять нас потрепали очень прилично. Потом вроде более или менее собрались и отыграли хорошо. Очень важный матч, потому что счет становится 3:1. Возможно, поэтому игроки так нервничали.

- Вас не беспокоит, что львиную часть голов забило ударное звено?

- Да, это, с одной стороны, наша слабость, с другой стороны, в этом наша сила.

- Насколько Вы довольны игрой Магнуса Пяярви-Свенссона сегодня?

- Сегодня он провел неплохой матч. Они хотя бы забили гол. Второе звено должно делать какой-то результат.

- Защитники «Динамо» очень много помогают команде в атаке. При этом излишние подключения порой вредят. Как найти баланс?

- В перерыве и добивались этого баланса. Перед третьим периодом.

Андрей Разин, наставник «Северстали» рассказал о том, что сам удивлялся тому, как его подопечные не забивали:

- Начало неважное, как и все игры. Начинаем не так, как хотелось бы. Дали фору сопернику 0:2. В первом периоде могли уже хотя бы один гол забить. Во втором сравняли, когда тоже куча моментов тоже была. Нет слов. Как мы не забиваем такие моменты. Жалко, конечно, такие игры отпускать. Были не хуже. По крайней мере, не хуже. Ничего страшного. Может быть, нам это и поможет. Мы, когда на краю пропасти стоим, начинаем играть. Серия продолжается, едем в Москву. Играем дальше.

- Почему Подъяпольский сегодня не играл? Трудно вашу команду уже без него представить.

- Встречный вопрос: Шугаев сегодня плохо отыграл?

- Неплохо. Никто ж не знал, как он сыграет. Для него сегодня был первый матч в Кубке Гагарина.

- Я знал, что он хорошо сыграет. Я считаю, он сегодня нас в игре много раз оставлял в первом периоде. Подъяпольскому дали отдохнуть после такой игры последней. Эмоций у человека просто не осталось. Выбор был только такой. Выбор был очевиден. Шугаев, я считаю, сегодня хорошо отыграл. Вопросов к нему нет.

- Вернется ли Подъяпольский в состав? Все ли с ним в порядке?

- Все в порядке. Мы к кубку идем же. Нам надо не просто одну игру выиграть. Надо было дать отдохнуть.

- Как вы оцениваете игру Абдула сегодня? Как вам Никита Гуслистов в сочетании с Гераськиным?

- Никита уже давно играет с Гераськиным. К ним поставили сегодня Вовченко. Эта старая связка. Вовченко с Гераськиным. В третьем периоде Вовченко опять перекинули в связку к Вихареву. Никита Гуслистов, я считаю, очень хорошо прибавил. Играя против второй пятерки, я считаю, что цена – качество у нас получше намного.

- В большинстве в этой серии команда не забила ни одного гола. Чего не хватает?

- В пустые ворота не хватает нам попасть. Был момент у нас, когда человек бросал в пустые ворота и не попал. Вот нам не хватает этого.

- Няттинен получил повреждение в прошлом матче. Для него сезон закончен?

- Для него сезон закончен. Дай бог, чтобы он дальше продолжил играть.

- Потеря Няттинена и перетасовка звеньев повлияла на игру?

- Я считаю, мы сегодня сыграли одну из лучших игр. Когда мы 5:2 выиграли, мы, мне кажется, процентов 40-50 забили моментов, которые создали. Сегодня в одном втором периоде мы создали моментов шесть чистейших. Два в ноль выходы, Лалонд бросал, можно кучу моментов назвать. Гераськин два выхода один в ноль. Сочетания пошли на пользу, я считаю. Мы играли очень хорошо. Сегодня мы одну из лучших игр сыграли. Просто начали с 0:2. А так сыграли очень хорошо.

Следующий матч серии пройдет в Москве, 10 марта в 19.30.