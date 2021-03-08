Мировой рекорд Минска – 25 тысяч на двух играх! Но чемпионата мира здесь не будет

А вот что в эти выходные было в КХЛ:

Для сравнения посещаемость в субботу и воскресенье в НХЛ:

«Динамо» Мн – СКА – 13056;

«Северсталь» - «Динамо» М – 3194;

«Автомобилист» - «Авангард» - 2324;

«Барыс» - «Металлург» - 3300;

«Спартак» - ЦСКА – 5263;

«Йокерит» - «Локомотив» - 3050;

«Торпедо» - «Ак Барс» - 3000;

«Трактор» - «Салават Юлаев» - 5675;

«Динамо» Мн – СКА – 11913;

«Северсталь» - «Динамо» М – 3257;

«Автомобилист» - «Авангард» - 2431;

«Барыс» - «Металлург» - 3300.

Как вы поняли, в Кубке Гагарина билеты продают во всех городах.

Что имеем в итоге? В НХЛ круче всех Даллас - 4203 зрителя. В КХЛ вслед за столицей Белоруссии идет Челябинск – 5675. Нигде даже шести тысяч на хоккей не запускают, а в несостоявшейся столице чемпионата мира-2021 в плей-офф в среднем на трибунах по 12500 болельщиков!

Короче говоря, Минск – самое хоккейное место сейчас в мире. При этом на лед сегодня вышли пять канадцев, два американца, четыре шведа, чех, финн и на скамейке «зубров» канадский тренер Крейг Вудкрофт в придачу.

Спрашивается, почему им ничто и никто не помешали подарить праздник белорусским болельщикам – ни вирус, ни митинги, ни ОМОН, ни кровавый диктатор, а вот ИИХФ у самой мирной на Земле страны ЧМ-2021 отобрала?

Когда в августе с подачи соорганизаторов турнира латвийцев развернулась антибелорусская кампания, многие, в том числе в самой Синеокой, утверждали, что бульбаши в знак протеста против переизбрания Батьки матчи ЧМ-2021 бойкотируют. Дескать, такой хоккей нам не нужен.

Нет, еще как нужен! Как показывают приведенные выше умопомрачительные цифры, нужнее, чем где-либо во всем мире. Чертова политика: как ты достала! Сколько можно издеваться над простыми людьми, работягами, на которых держится эта планета?!