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Мировой рекорд Минска – 25 тысяч на двух играх! Но чемпионата мира здесь не будет
08 марта 21:00
автор: Виталий Славин

Мировой рекорд Минска – 25 тысяч на двух играх! Но чемпионата мира здесь не будет

Вся Белоруссия сегодня гуляет: повергнут главный олигарх Европы – 2:1.

Два матча западного четвертьфинала «Динамо» - СКА потрясли планету - 24969 зрителей в пандемию!

Для сравнения посещаемость в субботу и воскресенье в НХЛ:

«Даллас» - «Нэшвилл» - 3976 человек;
«Питтсбург» - «Рейнджерс» - 2800;
«Филадельфия» - «Вашингтон» - 3023;
«Каролина» - «Флорида» - 2924;
«Нью-Джерси» - «Рейнджерс» - 1800;
«Питтсбург» - «Филадельфия» - 2800;
«Финикс» - «Миннесота» - 3141;
«Даллас» - «Коламбус» - 4203.

Остальные 12 матчей в США и Канаде прошли с пустыми трибунами.

А вот что в эти выходные было в КХЛ:

«Динамо» Мн – СКА – 13056;
«Северсталь» - «Динамо» М – 3194;
«Автомобилист» - «Авангард» - 2324;
«Барыс» - «Металлург» - 3300;
«Спартак» - ЦСКА – 5263;
«Йокерит» - «Локомотив» - 3050;
«Торпедо» - «Ак Барс» - 3000;
«Трактор» - «Салават Юлаев» - 5675;
«Динамо» Мн – СКА – 11913;
«Северсталь» - «Динамо» М – 3257;
«Автомобилист» - «Авангард» - 2431;
«Барыс» - «Металлург» - 3300.

Как вы поняли, в Кубке Гагарина билеты продают во всех городах.

Что имеем в итоге? В НХЛ круче всех Даллас - 4203 зрителя. В КХЛ вслед за столицей Белоруссии идет Челябинск – 5675. Нигде даже шести тысяч на хоккей не запускают, а в несостоявшейся столице чемпионата мира-2021 в плей-офф в среднем на трибунах по 12500 болельщиков!

Короче говоря, Минск – самое хоккейное место сейчас в мире. При этом на лед сегодня вышли пять канадцев, два американца, четыре шведа, чех, финн и на скамейке «зубров» канадский тренер Крейг Вудкрофт в придачу.

Спрашивается, почему им ничто и никто не помешали подарить праздник белорусским болельщикам – ни вирус, ни митинги, ни ОМОН, ни кровавый диктатор, а вот ИИХФ у самой мирной на Земле страны ЧМ-2021 отобрала?

Когда в августе с подачи соорганизаторов турнира латвийцев развернулась антибелорусская кампания, многие, в том числе в самой Синеокой, утверждали, что бульбаши в знак протеста против переизбрания Батьки матчи ЧМ-2021 бойкотируют. Дескать, такой хоккей нам не нужен.

Нет, еще как нужен! Как показывают приведенные выше умопомрачительные цифры, нужнее, чем где-либо во всем мире. Чертова политика: как ты достала! Сколько можно издеваться над простыми людьми, работягами, на которых держится эта планета?!

источник: «Советский спорт»
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