Кто бросит перчатку Никитину и Квартальнову? Пока в плей-офф-2021 без сенсаций

Возмутителем спокойствия можно было бы назвать «Северсталь», выиграй команда Андрея Разина третий матч серии с московским «Динамо». От победы «сталеваров» отделили три (!) секунды. Но даже если б череповчане повели 2-1, в их общий успех не особенно верилось. В любом случае Разин поднял на бирже труда личные котировки. Думается, он заслужил работу в клубе, решающем задачу серьезнее, чем просто попылить и покусать фаворитов.

Пока младшие по рангу не могут конкурировать со старшими. Даже «Спартак» Олега Знарка – самого успешного кубкового тренера, о котором мы всерьез заговорили после прорыва в финал скромного по финансам и именам ХК МВД. Впрочем, «милиционеры» запрыгнули в плей-офф не как черти из табакерки. Они навели шороху в регулярном чемпионате, уволив из Ярославля весьма успешного кубкового тренера Кари Хейккиля.

Пока андердоги не способны бить фаворитов, в отличие от «Авангарда»-2009. В первом сезоне КХЛ омичи, занявшие в регулярке 16-е место, на старте плей-офф сенсационно сняли с пробега действующего чемпиона и победителя гладкого турнира «Салават Юлаев». А во втором раунде едва не отправили в отпуск будущего обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс», не хватило каких-то 15 секунд. Тренировал тогда «ястребов» Игорь Никитин, который десять дет спустя завоевал главный трофей лиги с ЦСКА и сейчас готов замахнуться на Кубок.

Правда, состав «Авангарда»-2009 вызывал уважение. Чего только стоит один Яромир Ягр! Сейчас сопоставимой по калибру со знаменитым чехом фигурой стал Илья Ковальчук. Скептики-оракулы, предрекавшие автору золотого гола на ЧМ-2008 провал после его возвращения в КХЛ, посрамлены. В четырех матчах плей-офф Кови забил столько же голов, два из которых позволили «Авангарду» одержать архиважную волевую победу в четвертом матче серии с «Автомобилистом» (4:3ОТ). Даром ли рулевой омичей Боб Хартли сравнил умудренного победным опытом Ковальчука с тем, что играл у него за океаном в «Атланте» более десяти лет назад.

Редко случается, когда команда, провалившая финиш регулярки, выстреливает в плей-офф. Поэтому нет ничего удивительного и сенсационного в том, что испытывает трудности «Металлург», еще до февральской международной паузы протрубивший о стопроцентной готовности к кубковому этапу. Загнаны в угол «Йокерит», «Торпедо», «Спартак». Автозаводцы, правда, наведи шороху в первом матче серии с «Ак Барсом», мечтающим о своем четвертом Кубке Гагарина. К слову, наставник казанских «барсов» Дмитрий Квартальнов трофей пока не выигрывал, хотя до финала добирался. Теперь в его распоряжении кубковые бойцы, способные решить максимальную задачу.